กรมทางหลวงชนบท รับโล่เชิดชูเกียรติ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น คมนาคม” ต่อเนื่องปีที่ 2

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในโอกาสที่กรมทางหลวงชนบท ได้รับการยกย่องให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ของกระทรวงคมนาคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
วันที่ 5 ก.พ. 69 นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งในโอกาสนี้ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในโอกาสที่กรมทางหลวงชนบท ได้รับการยกย่องให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ของกระทรวงคมนาคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในพิธีดังกล่าวมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบผลจากการประเมินองค์กรคุณธรรมของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 307 องค์กร ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 26 องค์กร
2. ระดับพัฒนาคุณธรรม จำนวน 7 องค์กร
3. ระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 274 องค์กร
สำหรับงานพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและชุมชนที่มีผลงานโดดเด่น ในการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกระดับ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ เสริมสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำความดี ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด ค่านิยม พฤติกรรมของคนในสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์และยั่งยืนต่อไป