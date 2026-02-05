xs
xsm
sm
md
lg

“สุวรรณภูมิ” ผนึก”ศุลกากร”ร่วมสกัดจับผู้โดยสารสัญชาติแทนซาเนีย ซุกซ่อนเฮโรอีนในสัมภาระ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“สุวรรณภูมิ” ผนึกกำลัง ศุลกากร เปิดปฏิบัติการเข้มสกัดยาเสพติดข้ามชาติ ตรวจสอบผู้โดยสารต้องสงสัย สัญชาติแทนซาเนีย พบซุกซ่อนเฮโรอีนในสัมภาระ มูลค่า 1.44 ล้านบาท ก่อนเปลี่ยนเที่ยวบินไป บังกลาเทศ

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 10.00 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force (AITF) กรมศุลกากร แถลงผลการจับกุมผู้โดยสารสัญชาติแทนซาเนีย ลักลอบ นำยาเสพติดประเภทเฮโรอีนซุกซ่อนในสัมภาระ ขณะเดินทางต่อเครื่องผ่านจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ โดยมี น.อ.ชนันนัทธ์ รอดกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้แทนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) นายเอกวุฒิ นาเอก ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม นางสันธนี ไพรัตนากร ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายพีรพงศ์ รำพึงจิตต์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 6 (ป.ป.ส.) พล.ต.ต.อดิศ เจริญสวัสดิ์ ผู้บังคับการปราบปรามยาเสพติด 3 (ผบก.ปส.3) และ พ.ต.อ.ทองรชฎ เหรียญสุวงษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมแถลงข่าว ณ สำนักงานศุลกากร อาคารเทียบเครื่องบิน Concourse A ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เนื่องจาก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.20 น. เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฉก.ฝรภ.) ร่วมติดตามและตรวจสอบผู้โดยสารต้องสงสัยซึ่งเป็นผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบิน (Transfer) ภายหลังการตรวจสอบผู้โดยสารสัญชาติแทนซาเนีย อายุ 46 ปีเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบิน PG942 เส้นทางหลวงพระบาง -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 13.40 น. และมีกำหนดเดินทางต่อโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG321 เส้นทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569


เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฝ่ายรักษาความปลอดภัยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้นำกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารรายดังกล่าวไปตรวจสอบภายในพบถุงกาแฟและผลิตภัณฑ์อาหาร มีการซุกซ่อนสารเสพติดประเภทเฮโรอีนอยู่ภายในกระเป๋าสัมภาระจำนวนหนึ่ง โดยบรรจุอยู่ในซองกาแฟขนาดใหญ่ 5 ซอง และกล่องเกลือแร่ จำนวน 2 กล่อง น้ำหนักรวมทั้งหมด 4,815 กรัม มูลค่า 1.44 ล้านบาท ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยออกมาดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ การจับกุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันภัยยาเสพติด เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรการเข้มงวดของประเทศไทยในระดับนานาชาติ

“สุวรรณภูมิ” ผนึก”ศุลกากร”ร่วมสกัดจับผู้โดยสารสัญชาติแทนซาเนีย ซุกซ่อนเฮโรอีนในสัมภาระ
“สุวรรณภูมิ” ผนึก”ศุลกากร”ร่วมสกัดจับผู้โดยสารสัญชาติแทนซาเนีย ซุกซ่อนเฮโรอีนในสัมภาระ
กำลังโหลดความคิดเห็น