การบินไทย เปิดตารางบินฤดูร้อนปี 69 ครอบคลุม 62 เส้นทางทั่วโลก

การบินไทยเปิดตารางบินฤดูร้อน ปี 2569 รวม 62 เส้นทางครอบคลุมทั่วโลก มีกรุงเทพฯ เป็นจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการเที่ยวบินตามตารางการบินฤดูร้อน ปี 2569 รวมทั้งสิ้น 62 เส้นทางบิน ครอบคลุมทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีกรุงเทพฯ เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก เชื่อมโยงการเดินทางทั่วโลก สนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการบิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 24 ตุลาคม 2569 ดังนี้
เส้นทางยุโรปและออสเตรเลีย
1.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิวนิก ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
2.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
3.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
4.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
5.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สตอกโฮล์ม ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
6.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
7.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ออสโล ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
8.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซูริก ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
9.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
10.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อัมสเตอร์ดัม ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน เริ่มทำการบินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
11.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
12.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปารีส ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
13.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เพิร์ท ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
14.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
15.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
เส้นทางเอเชีย
1.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-มะนิลา ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
2.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ ทำการบิน
•ทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 19 สิงหาคม 2569 และระหว่างวันที่ 3 กันยายน – 24 ตุลาคม 2569
•สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 2 กันยายน 2569
3.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซากา ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
4.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-นาโกยา ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
5.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว (ฮาเนดะ) ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
6.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน
7.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซัปโปโร ทำการบิน
•ทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 19 สิงหาคม และระหว่างวันที่
3 กันยายน – 24 ตุลาคม 2569
•สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 2 กันยายน 2569
8.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 28 เที่ยวบิน
9.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาสง ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
10.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไทเป ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน
11.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โซล ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน
12.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-คุนหมิง ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
13.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กวางโจว ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
14.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฉิงตู ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
15.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
16.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน และทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
17.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
18.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-พนมเปญ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
19.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
20.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮานอย ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
21.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 35 เที่ยวบิน
22.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-จาการ์ตา ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
23.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดนปาซาร์ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
24.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปีนัง ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
25.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
26.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กัลกัตตา ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
27.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เจนไน ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
28.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไฮเดอราบัด ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
29.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เบงกาลูรู ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
30.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-นิวเดลี ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 22 เที่ยวบิน
31.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-มุมไบ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
32.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อาห์เมดาบัด ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
33.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
34.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ธากา ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
35.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
36.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคลัมโบ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
37.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ละฮอร์ ทำการบิน สัปดาห์ละ 6 เที่ยวบิน
38.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด ทำการบิน สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน
39.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี ทำการบิน สัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน
เส้นทางในประเทศ
1.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 42 เที่ยวบิน
2.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน
3.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 28 เที่ยวบิน
4.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุดรธานี ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน
5.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
6.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี่ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
7.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 56 เที่ยวบิน
8.เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม รายละเอียดตารางการบิน พร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)