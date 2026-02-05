ไอคอนสยาม ฉลองตรุษจีนปีมะเมีย 2569 สุดยิ่งใหญ่!
ดึง ‘วังจั๋วเฉิง’ - ‘BUS because of you i shine’ เปิดมหาปรากฏการณ์อาชาเรืองรอง “ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2026”
อัญเชิญเทพกวนอู 5 ปาง เสริมมงคลริมน้ำเจ้าพระยา 12 – 17 ก.พ. นี้
กรุงเทพฯ (5 กุมภาพันธ์ 2569) – ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำสถานะ Global Experiential Destination ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ซีพี แอ็กซ์ตร้า “แม็คโคร – โลตัส”, Alipay+ และ Tiger Balm เปิดฉากจัดมหาปรากฏการณ์ฉลองตรุษจีนปีมะเมียสุดยิ่งใหญ่ “ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2026” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฉลองตรุษจีนมั่งคั่ง ด้วยพลังอาชามหามงคล ณ ไอคอนสยาม” ให้เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กตรุษจีนของโลก จุดประกายการท่องเที่ยวแบบ “มงคลครบทุกมิติ” ชูไฮไลต์ “ทำเลท้องมังกร” พื้นที่มหามงคลบนโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามที่สุดของไทย โดยอัญเชิญ “เทพกวนอู” เพื่อสักการะบูชาสำหรับปีมะเมียที่ยิ่งใหญ่ พร้อมความบันเทิงระดับโลกจากศิลปินดัง ‘วังจั๋วเฉิง’ และ ‘BUS Because Of You I Shine’ นำทัพการแสดงเชิดสิงโตม้ามังกร พร้อมช็อป - ชิมสตรีทฟู๊ด สินค้าสำหรับการฉลองเทศกาลตรุษจีนอีกมากมาย และโปรโมชั่นสุดคุ้ม ระหว่างวันที่ 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ไอคอนสยาม และไอซีเอส
นางสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า “การจัดงานในครั้งนี้มุ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของไอคอนสยามในการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก Global Experiential Destination ที่ครองใจนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของเทศกาลตรุษจีนนี้ ให้เหนือระดับขึ้นไปอีกขั้นภายใต้แนวคิด “ฉลองตรุษจีนมั่งคั่ง ด้วยพลังอาชามหามงคล ณ ไอคอนสยาม” ซึ่งปีนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้ตอกย้ำสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ยั่งยืน ผ่านมหาปรากฏการณ์มงคลที่ผสมผสานความศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์เข้ากับศิลปะร่วมสมัยและเทคโนโลยีสุดล้ำได้อย่างลงตัว โดยเนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นแลนด์มาร์กมหามงคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมที่ล้ำค่า โดยเฉพาะไฮไลต์ “ทำเลท้องมังกร” พื้นที่มหามงคลบนโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงามที่สุดของไทย และการอัญเชิญเทพกวนอู 5 ปางมหามงคลที่ผ่านพิธีเบิกเนตรโดยสายเลือดแท้ทายาทรุ่นที่ 64 ของเทพกวนอู มาให้คนไทยได้สักการะขอพร พร้อมตื่นตากับ Interactive Blessing Pavilion ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของอาชามงคล 8 บุคลิก และการปรากฏตัวของนักแสดงจีนชื่อดังอย่าง ‘วังจั๋วเฉิง’ และ ‘BUS because of you i shine’ ศิลปิน T-Pop ชื่อดังของไทย ที่มาช่วยขับเคลื่อน Soft Power ของงานนี้ให้ปรากฏสู่สายตาโลก
นอกจากความอิ่มเอมใจด้านวัฒนธรรมและการแสดงระดับเวิลด์คลาสแล้ว ไอคอนสยามยังมุ่งหวังที่จะสร้างความสุขและความคึกคักด้วยการมอบความพิเศษผ่านแคมเปญ ‘อั่งเปามหาเฮง’ รวมกว่า 8,300 รางวัล พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM เพื่อมอบประสบการณ์มงคลครบทุกมิติทั้ง กิน-เที่ยว-ไหว้-ช็อป อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดริมโค้งน้ำท้องมังกร โดยเราให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด ตั้งแต่การคัดสรรเมนูมงคลจากร้านระดับตำนานใน Fortune Flavours Street ไปจนถึงชมความวิจิตรของผลงานประติมากรรมไทย-จีนร่วมสมัย สร้างสรรค์โดย ‘กรกต อารมย์ดี’ ศิลปินไทยเจ้าของรางวัลระดับโลก เพื่อส่งมอบความมั่งมี ศรีสุข และความเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัวชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมาเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ณ ไอคอนสยาม ในปีมะเมียนี้ค่ะ”
เจาะลึกไฮไลต์มหาปรากฏการณ์มงคลต้อนรับปีมะเมีย ณ ไอคอนสยาม
1. Landmark of Blessing แลนด์มาร์กมหามงคลและฤกษ์เบิกชัยรับทรัพย์ สัมผัสพลังศักดิ์สิทธิ์ ณ จุดยุทธศาสตร์ท้องมังกรที่ดีที่สุด เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุด
•The Auspicious Guan Yu Shrine สักการะองค์เทพกวนอู 5 ปางมหามงคล ที่อัญเชิญตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับความเมตตาจาก ทายาทรุ่นที่ 64 แห่งกวนอู ในการประกอบพิธีเบิกเนตร เพื่อประทานพรด้านชัยชนะ ความสำเร็จ และอำนาจบารมี
•The Ritual of Wealth ในคืนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 (เวลา 22.00 – 00.00 น.) ขอเชิญร่วมพิธีมหามงคลสักการะขอพรจาก เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวย เพื่อรับพลังความมั่งคั่งและโชคลาภตลอดปี
•Interactive Blessing Pavilion พบกับม้ามงคล 8 บุคลิก ผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัย ให้คุณได้สัมผัสพลังบวกและรับคำอวยพรที่ตอบโจทย์ความมงคลในทุกมิติ
•Weaving Prosperity ตื่นตากับ ‘ถักสานความรุ่งโรจน์’ ประติมากรรมม้า 8 ตัวขนาดยักษ์ริมน้ำเจ้าพระยา ผลงานโดย ‘กรกต อารมย์ดี’ ศิลปินไทยเจ้าของรางวัลระดับโลกมากมาย ที่รังสรรค์จากวัสดุ Upcycling ด้วยหัตถศิลป์ไทยร่วมสมัย เพื่อส่งมอบพลังแห่งความมั่งคั่งและเชิดชูศักยภาพศิลปินไทยสู่สายตาชาวโลก
2. Prosperous Celebration มหาปรากฏการณ์ความบันเทิงระดับโลก ตื่นตาตื่นใจไปกับการรวมตัวของศิลปินชื่อดังและการแสดงสุดเอ็กซ์คลูซีฟริมแม่น้ำเจ้าพระยา
•วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดฉากความยิ่งใหญ่กับศิลปิน T-POP แถวหน้าของเมืองไทย BUS because of you i shine ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ความสนุกสุดพลังในธีม “The Auspicious Pearl” ไข่มุกอัคนีมหามงคล
•วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 พบกับการปรากฏตัวครั้งสำคัญของนักแสดงชื่อดังระดับโลก WANG ZHUO CHENG (วังจั๋วเฉิง) ในขบวนแห่เบิกชัยสุดตระการตา พร้อมกิจกรรมพิเศษ CHINESE NEW YEAR CELEBRATION WITH WANG ZHUO CHENG เพื่อส่งมอบความรักและความสำเร็จให้แก่ผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด
•ชมการแสดงเชิดม้ามังกร “หลงม่า” ม้าวิเศษแห่งตำนานจีนความยาวกว่า 32 เมตร สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมชมการแสดงม่านน้ำพุเต้นระบำ “มนตราแห่งโค้งน้ำท้องมังกร” ตลอดทุกวันของการจัดงาน
3. Fortune Experience: อาชามหามงคลครบทุกมิติ ชิม-ช็อป-รับโชค
•ช็อปฉลองตรุษจีนรับพลังมั่งคั่ง โปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับ สมาชิก ONESIAM และ บัตรเครดิตกสิกร แจกอั่งเปาและรางวัลรวมกว่า 8,300 รางวัล รับรวมสูงสุดกว่า 34,000 บาทต่อวัน พร้อมรับแผ่นทองมงคล “เทพกวนอูแห่งชัยชนะ” และ ONESIAM COIN สูงสุด 10,000 บาท
•Fortune Flavors Street อร่อยรับปีมะเมียไฟกับอาหารสตรีทฟู๊ดเลิศรส และสินค้าคอลเลกชันตรุษจีน ณ ไอคอนสยาม และไอซีเอส อาทิ จกโต๊ะเดียว, CHAJING, 9 กุ้งอบ ปูอบ-สุกี้, Carisa, Tiger Balm, ขนมไข่สำเพ็ง ฯลฯ
นอกจากนี้ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G เฉลิมฉลองตรุษจีนปีมะเมียอย่างยิ่งใหญ่ในงาน “สุขสยาม ตรุษจีน มั่งมี ศรีสุข” ภายใต้คอนเซปต์ LOVE & LUCK IN PROSPERITY รวบรวมสุดยอดเมนูอาหารมงคลเสริมโชคลาภและความมั่งคั่งมาไว้ในที่เดียว ไฮไลต์อยู่ที่เมนูจากสมาคมเชฟจีนแห่งประเทศไทย อาทิ หมูหัน เป็ดปักกิ่ง และปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว พร้อมเมนูหาทานยากอย่างขนมไหมฟ้า (ขนมหนวดมังกร) และเซ็ตซาลาเปามงคลสำหรับมอบเป็นของขวัญ ตลอดจนเมนูยอดฮิตอย่าง ผัดหมี่หมื่นปีและหมูทองคำ (หมูกรอบ) ไก่มงคลต้มน้ำปลา ให้คุณได้อิ่มอร่อยพร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนสุดตระการตา ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 กุมภาพันธ์ 2569
ด้าน สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในไทย ณ ไอคอนสยาม ร่วมฉลองตรุษจีนภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฉลองตรุษจีนมั่งคั่ง ด้วยพลังอาชามหามงคล” คัดสรรไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟและสินค้าคุณภาพส่งตรงจากญี่ปุ่นที่ผสมผสานกลิ่นอายมงคลมาให้เลือกช็อปเพื่อความเป็นสิริมงคลในทุกแผนก พร้อมจัดเต็มโปรโมชันคืนกำไรด้วยคูปองอั่งเปามหามงคลมูลค่ารวมสูงสุดถึง 12,000 บาท และรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะ ตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2569 พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูขนมมงคลจากร้านดัง อาทิ Kyo Roll En, กอกใจ, Bao Soho, Bakery Hut, Wanaree และ Very Orange ในงาน Golden Fortune Chinese New Year ณ บริเวณ ชั้น G สยาม ทาคาชิมายะ ตั้งแต่วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2569
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาปรากฏการณ์ตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ในงาน “ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2026” ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร และ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์ตรงข้ามไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM