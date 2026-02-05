การรถไฟฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รถไฟสันติสุข”หนุนภารกิจ กอ.รมน.

การรถไฟฯ เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในพิธีปิดโครงการ “รถไฟสันติสุข”ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการของ กอ.รมน. เปิดโอกาสเยาวชนเรียนรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในการเดินทางรถไฟ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการรถไฟสันติสุข จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) โดยมีพลโท ประเสริฐ หมวดเชียงคะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร รฟท. ประกอบด้วย นายพล เวชการ รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการ ฝ่ายบริการโดยสาร นายกำชัย ศรีทัศน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านแผนพัฒนา ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ เข้าร่วมรับรางวัล ณ สโมสรทหารบก เขตวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
นายเมธาพัฒน์ สุนทรวราภาส ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ของการรถไฟฯ ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของการรถไฟฯ ในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบายของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ต้องการร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับการรถไฟฯ ควบคู่กับช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงการใช้บริการรถไฟที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน
ที่ผ่านมา การรถไฟฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2569 การรถไฟฯ ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕ กอ.รมน. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด "รถไฟสันติสุข จากลังกาสุกะ ผ่านยุคศรีวิชัย ก้าวสู่ยุคทวารวดี ถึงยุครัตนโกสินทร์" นำคณะนักเรียนและครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 25 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 โรงเรียนโพธิ์คีรีราช รวมทั้งหมด 80 คน เดินทางทัศนศึกษาเส้นทางรถไฟ สุไหงโกลก – ยะลา - นครศรีธรรมราช และ นครศรีธรรมราช - นครปฐม - กรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแต่ละยุคสมัยที่ร้อยเรียงเข้ากับโลกปัจจุบันอย่างกลมกลืน มุ่งหวังให้เยาวชนนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตในการเดินทางรถไฟ
สำหรับกิจกรรมรถไฟสันติสุข เริ่มต้นด้วยการนำคณะนักเรียนและครู นั่งรถไฟจากสถานีสุไหงโกลกไปยังสถานียะลา จุดเริ่มต้นของเส้นทางพหุวัฒนธรรมและเดินทางเข้า จ.นครศรีธรรมราช จากนั้น ได้เดินทางต่อด้วยขบวนรถไฟมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร พาน้องๆ เยี่ยมชนสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย อาทิ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พระราชวังสนามจันทร์ พระบรมมหาราชวัง เพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ในสังคม ซึ่งทุกกิจกรรมได้สร้างความประทับใจ และรอยยิ้มแก่น้องๆ นักเรียนทุกคนเป็นอย่างมาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีระเบียบ ตลอดจนนำไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านในชุมชนใช้ประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า
“สิ่งที่สำคัญเป็นการช่วยปลูกฝังให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดความรู้สึกรักและผูกพัน อีกทั้ง สร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่างเยาวชนในชุมชนกับการรถไฟฯ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของการรถไฟฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างยั่งยืนสืบไป“