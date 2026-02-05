สบพ.ยืนหนึ่งมาตรฐาน EASA” สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินและศูนย์ทดสอบ แห่งแรกของไทย

สถาบันการบินพลเรือน สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ได้รับการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินและศูนย์ทดสอบมาตรฐาน EASA (Part-147) หนึ่งเดียวอย่างเป็นทางการ ยกระดับช่างอากาศยานไทยสู่ยุโรป
นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดเผยว่า สบพ.ได้รับการรับรองให้เป็น สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน Maintenance Training and Examination Organisation (Part-147) ภายใต้มาตรฐานสำนักงานความปลอดภัยการบินแห่งสหภาพยุโรป หรือ European Union Aviation Safety Agency (EASA) ซึ่งถือเป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานการบินของสหภาพยุโรป ในสถานะ Training Organisation Approval (TOA) ที่ออกโดย EASA โดยตรง ไม่ผ่านเครือข่ายพันธมิตร สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมการพัฒนาช่างอากาศยานในระดับสากลอย่างแท้จริงของ สบพ.และเป็นอีก ความก้าวหน้าครั้งสำคัญให้กับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทุกมิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตนายช่างภาคพื้นดินของ สบพ.สู่มาตรฐาน EASA ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานด้านการบินที่เข้มงวดและได้รับการยอมรับสูงสุดของโลก โดยดำเนินภารกิจฝึกอบรมด้านนายช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Maintenance Engineering หรือ AMEL (B1.1,B2) และดำเนินการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขออนุญาตเป็นนายช่างภาคพื้นดิน (SkillTest for AMEL ISSUE NO. 04/ REVISION NO. 00) มาอย่างต่อเนื่องกว่า 65 ปี
“การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EASA ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพการผลิตบุคลากรนายช่างอากาศยานของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีนานาชาติ โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป เพิ่มโอกาสในการทำงานกับสายการบินและองค์กรซ่อมบำรุงอากาศยานระดับโลก ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมการบินทั้งในและต่างประเทศได้ ซึ่งจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้น สบพ.ได้สร้างความได้เปรียบด้านการจ้างงานในระดับนานาชาติในสายงานช่างอากาศยาน ให้แก่นักศึกษา สบพ.ให้พร้อมทำงานจริง สามารถปรับตัวกับองค์กรต่างชาติได้อย่างรวดเร็ว เป็นที่ต้องการของตลาดโลก” ผู้ว่าการ สบพ.กล่าว
ในด้านการจัดการเรียนการสอน สบพ. โดยกองวิชาช่างอากาศยาน จะดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน (AMEL) ตามมาตรฐาน EASA Part-147 ควบคู่กับการเป็นศูนย์สอบมาตรฐาน EASA โดยแบ่งออกเป็น 2 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (B1) และสาขาช่างเอวิโอนิกส์ (B2)การเรียนการสอนใช้ระบบเดียวกับสถาบันในยุโรป ทั้งโครงสร้างหลักสูตรแบบโมดูล การวัดผลที่เน้นความรู้และทักษะจริง ครูผู้สอนต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามเกณฑ์ EASA มีอากาศยานหรืออุปกรณ์จำลองที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้จริง พร้อมระบบคุณภาพ (Quality System) ที่ควบคุมอย่างต่อเนื่อง
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับ ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน EASA (Certificate of Recognition)และมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าสู่ระบบสอบใบอนุญาตนายช่างอากาศยานตาม EASA Part-66 ซึ่งได้รับการยอมรับในยุโรปและอีกหลายประเทศ นับเป็นใบเบิกทางสำคัญสู่การทำงานในอุตสาหกรรมการบินระดับนานาชาติ
สบพ.ยังคงยึดมั่นในพันธกิจการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านการบินของประเทศ ภายใต้มาตรฐานสากล ทั้ง ICAO เป็นสมาชิกระดับสูงสุด (Platinum Member) แห่งเดียวของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 12 สถาบันจาก 135 สถาบัน ใน 81 ประเทศทั่วโลก รวมถึงเป็น 1 ใน 5 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก /การรับรองจาก กพท. ในหลากหลายบทบาท อาทิ สถาบันฝึกอบรมผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ (ATCTO) สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (MTO) สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (FTO) ศูนย์ทดสอบความสามารถทางภาษา (LPC) และหน่วยซ่อมอากาศยานประเภทที่หนึ่ง (AMO) ณ ศูนย์การบิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล ตอบโจทย์การทำงานจริงของสายการบินและสนามบิน พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอย่างยั่งยืน