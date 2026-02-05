ไทยออยล์คว้ารางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2026

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณณัฐพล มีฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารศักยภาพองค์กร พร้อมด้วย คุณจิดาภา สุนทรารัตน์พงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2026 ซึ่งได้รับการรับรองจาก CHRO Asia และ สหพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลโลก (World Federation of HR Professionals) ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ
รางวัลนี้มอบให้แก่องค์กรชั้นนำในประเทศไทย ที่เป็นแบบอย่างด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร การดูแลพนักงานทุกมิติ รวมถึงการยกระดับความสุขและคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร
รางวัลนี้สะท้อนถึงความสำเร็จในการเสริมสร้างความผูกพันและความสุขในการทำงาน ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งไทยออยล์เชื่อว่า ‘พนักงาน’ คือหัวใจของการเติบโตขององค์กร และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน”