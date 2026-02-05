“น้ำมันพืชกุ๊ก” รับรางวัล Star CSR Award ประเภทผู้บริหารระดับสูงสุดยอดเยี่ยม ปี 2569 ตอกย้ำการดำเนินนโยบายด้าน CSR ที่โดดเด่นและเป็นรูปธรรม

นายเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด รับรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม Star CSR Award ประจำปี 2569 ประเภทผู้บริหารระดับสูงสุดยอดเยี่ยม (Top Management Excellence Award) ตอกย้ำความโดดเด่นในภาวะผู้นำ ความมุ่งมั่นทุ่มเท วิสัยทัศน์ การจัดการองค์กรภาพรวม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ และประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 ณ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สำหรับรางวัล Star CSR Award ประจำปี 2569 จัดโดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR Thai Club) และภาคีเครือข่าย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน CSR ที่เป็นรูปธรรม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรในองค์กรและสังคม ถือเป็นรางวัลแรกที่เชิดชูเกียรติ “มอบให้บุคคล” นัก CSR ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของความยั่งยืนในบริษัทชั้นนำประจำปี โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ให้รางวัลนัก CSR 3 ประเภท ได้แก่ 1. รางวัล ผู้ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม (Operational Excellence Award) รางวัล ผู้บริหารยอดเยี่ยม (Management Excellence Award) และ รางวัลผู้บริหารระดับสูงสุดยอดเยี่ยม (Top Management Excellence Award)
นายเพชร กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา มุ่งดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านแนวทางที่สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยเป้าหมายไม่เพียงสนับสนุนชุมชนภายนอก แต่ยังเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความยั่งยืนให้กับพนักงานภายในองค์กร ภายใต้ 3 แนวทางหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social), และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืน โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่
โครงการโรงเรือนนวัตกรรมสร้างคุณค่า ORGANIC WASTE การส่งเสริม การจัดการขยะอินทรีย์อย่างยั่งยืน ด้วยหนอน BSF (Black Soldier Fly) โดยนำไปเพิ่มมูลค่าเป็น “ปุ๋ยดินดำ” รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้ อาทิ ปลอกดักแด้ หนอนสด และไข่หนอน ตลอดจนพัฒนา “ศูนย์เรียนรู้” เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนเกาะสีชัง และขยายผลสู่โรงเรียนอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมี โครงการ “กุ๊กขอเก็บ” ซึ่งต่อยอดจากโครงการ “คัดแยกขยะสัญจร” โดยบริษัทฯ ได้จัดทำตู้เก็บขวด PET และกระป๋องอลูมิเนียม เพื่อส่งเสริมการการคัดแยกขยะ และเพิ่มมูลค่า พร้อมเชิญชวนคนในชุมชน ร้านค้า เข้าร่วม ด้วยการนำขวด PET หรือกระป๋องอลูมิเนียม มาหย่อนลงตู้เพื่อสะสมคะแนน นำไปใช้แลกของ หรือ ส่วนลดสินค้าของร้านค้าที่เข้าร่วม
อีกหนึ่งโครงการสำคัญคือ โครงการ “คัดแยกขยะสัญจร และธนาคารขยะ” โดยจัดกิจกรรม ส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องในชุมชนและโรงเรียน พร้อมระบบ “แลกเปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นมูลค่า” คืนกลับให้คนในพื้นที่ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการขยะ พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและผลักดันแนวทางการจัดการขยะที่เป็นรูปธรรม เพื่อช่วยลดขยะฝังกลบและเพิ่มประสิทธิภาพการนำกลับมาใช้ใหม่มากขึ้น