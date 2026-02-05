DAD วางรากฐานศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  สู่พื้นที่ต้นแบบ “ด้านสิ่งแวดล้อม” อย่างยั่งยืน

ดร.ธีธัช สุขสะอาด รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการขยะให้แก่หน่วยงานราชการและผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่ หลักสูตร “การจัดการขยะในองค์กรอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร (Executive Brief)” และหลักสูตร “การจัดการขยะเชิงปฏิบัติการในองค์กร (Practical Waste Management for Staff)” ภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการขยะภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
โดยหลักสูตร Executive Brief มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 52 หน่วยงาน ส่วนหลักสูตร Practical Waste Management for Staff มีผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ รวมถึงพนักงานทำความสะอาดและแม่บ้าน เข้ารับการอบรมกว่า 100 คน
สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อลดขยะ สร้างสังคมยั่งยืน ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการคัดแยกและจัดการขยะ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลดปริมาณขยะ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการขยะภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณขยะของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเชิงนโยบาย และยกระดับศูนย์ราชการฯ ให้เป็น “พื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ของภาครัฐ โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานสามารถนำองค์ความรู้ไปกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนระดับองค์กร เป็นเครื่องมือในการวางแผน พัฒนามาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
:คัดแยกเพื่อช่วยภาระกำจัดขยะ
นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารศูนย์ราชการ 1 กล่าวว่า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินการจำแนกขยะออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะกำพร้า (RDF) และขยะอันตราย โดยเน้นการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดการปนเปื้อน เพิ่มโอกาสการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ และส่งต่อขยะแต่ละประเภทเข้าสู่กระบวนการจัดการที่เหมาะสม
ทั้งนี้ การอบรมครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในกระบวนการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ทำให้สามารถคัดแยกขยะได้ตั้งแต่ต้นทาง ส่งผลให้ปลายทางสามารถนำขยะไปคัดแยกและใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบได้อย่างมีนัยสำคัญ
จากข้อมูลปี 2568 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดเก็บขยะรวมทุกประเภทได้จำนวน 2,678,844 กิโลกรัม โดยสามารถคัดแยกขยะเพื่อนำไปแปรรูปและใช้ประโยชน์ได้กว่า 228,556 กิโลกรัม อาทิ การนำขยะอินทรีย์ไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ การส่งขยะรีไซเคิลไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และการนำขยะกำพร้าไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน
ขณะที่ขยะที่ต้องนำไปฝังกลบมีประมาณ 2,449,680 กิโลกรัม สะท้อนให้เห็นว่าการคัดแยกขยะสามารถช่วยลดภาระต่อระบบกำจัดขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมได้เป็นอย่างดี ส่วนขยะทั่วไปและขยะอันตรายจะถูกรวบรวมและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานต่อไป