xs
xsm
sm
md
lg

Zen Group จับมือภาครัฐฟิลิปปินส์ ดันอาหารในเครือเจาะ 120 ล้านคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน360 - Zen Group นำโดย คุณสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ Ms. Maria Cristina Aldeguer-Roque, Secretary of Trade and Industry (DTI), Philippines เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางธุรกิจ และสำรวจโอกาสการขยายแบรนด์ร้านอาหารในเครือสู่ตลาดฟิลิปปินส์ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน


การหารือครั้งนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอศักยภาพของแบรนด์ร้านอาหารในเครือ Zen Group และรูปแบบการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ โดยท่านรัฐมนตรีแสดงความตั้งใจสนับสนุนการจัด Business Matching เพื่อเชื่อมโยง Zen Group กับพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสมในประเทศฟิลิปปินส์

ท่านรัฐมนตรีฯ สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ที่เปิดรับอาหารนานาชาติ และให้ความสำคัญกับรสชาติอาหารที่มีความเป็นต้นตำรับ (Authentic) โดยเฉพาะอาหารไทยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เช่น ผัดไทย และแกงเขียวหวาน ซึ่งเป็นเมนูที่ผู้บริโภคคุ้นเคย ขณะเดียวกันยังให้ความสนใจแบรนด์อาหารญี่ปุ่นในเครือ Zen Group โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารปิ้งย่าง ซึ่งสอดคล้องกับความนิยมของตลาดฟิลิปปินส์


ท่านรัฐมนตรีฯ ได้ให้ข้อมูลเชิงตลาดว่า ปัจจุบันมีแบรนด์ร้านอาหารไทยหลายรายที่ประสบความสำเร็จในประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งสอบถามถึงตำแหน่งทางการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแบรนด์ในเครือ Zen Group เพื่อใช้ประกอบการประเมินและคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมกับแบรนด์

ด้วยจำนวนประชากรกว่า 120 ล้านคน และอัตราการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารที่ขยายตัวต่อเนื่อง ฟิลิปปินส์จึงเป็นตลาดสำคัญที่มีศักยภาพสูงต่อการขยายธุรกิจร้านอาหารของ Zen Group ในระดับนานาชาติ

การเข้าพบในครั้งนี้ สะท้อนวิสัยทัศน์ของ Zen Group ในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศอย่างมีกลยุทธ์ และตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์ร้านอาหารไทยและญี่ปุ่นในเครือ ที่พร้อมเติบโตในตลาดสากลอย่างยั่งยืน.







Zen Group จับมือภาครัฐฟิลิปปินส์ ดันอาหารในเครือเจาะ 120 ล้านคน
Zen Group จับมือภาครัฐฟิลิปปินส์ ดันอาหารในเครือเจาะ 120 ล้านคน
Zen Group จับมือภาครัฐฟิลิปปินส์ ดันอาหารในเครือเจาะ 120 ล้านคน
Zen Group จับมือภาครัฐฟิลิปปินส์ ดันอาหารในเครือเจาะ 120 ล้านคน
Zen Group จับมือภาครัฐฟิลิปปินส์ ดันอาหารในเครือเจาะ 120 ล้านคน
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น