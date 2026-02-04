Zen Group จับมือภาครัฐฟิลิปปินส์ ดันอาหารในเครือเจาะ 120 ล้านคน

ผู้จัดการรายวัน360 - Zen Group นำโดย คุณสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ Ms. Maria Cristina Aldeguer-Roque, Secretary of Trade and Industry (DTI), Philippines เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางธุรกิจ และสำรวจโอกาสการขยายแบรนด์ร้านอาหารในเครือสู่ตลาดฟิลิปปินส์ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน
การหารือครั้งนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอศักยภาพของแบรนด์ร้านอาหารในเครือ Zen Group และรูปแบบการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ โดยท่านรัฐมนตรีแสดงความตั้งใจสนับสนุนการจัด Business Matching เพื่อเชื่อมโยง Zen Group กับพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสมในประเทศฟิลิปปินส์
ท่านรัฐมนตรีฯ สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ที่เปิดรับอาหารนานาชาติ และให้ความสำคัญกับรสชาติอาหารที่มีความเป็นต้นตำรับ (Authentic) โดยเฉพาะอาหารไทยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เช่น ผัดไทย และแกงเขียวหวาน ซึ่งเป็นเมนูที่ผู้บริโภคคุ้นเคย ขณะเดียวกันยังให้ความสนใจแบรนด์อาหารญี่ปุ่นในเครือ Zen Group โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารปิ้งย่าง ซึ่งสอดคล้องกับความนิยมของตลาดฟิลิปปินส์
ท่านรัฐมนตรีฯ ได้ให้ข้อมูลเชิงตลาดว่า ปัจจุบันมีแบรนด์ร้านอาหารไทยหลายรายที่ประสบความสำเร็จในประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งสอบถามถึงตำแหน่งทางการตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแบรนด์ในเครือ Zen Group เพื่อใช้ประกอบการประเมินและคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมกับแบรนด์
ด้วยจำนวนประชากรกว่า 120 ล้านคน และอัตราการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารที่ขยายตัวต่อเนื่อง ฟิลิปปินส์จึงเป็นตลาดสำคัญที่มีศักยภาพสูงต่อการขยายธุรกิจร้านอาหารของ Zen Group ในระดับนานาชาติ
การเข้าพบในครั้งนี้ สะท้อนวิสัยทัศน์ของ Zen Group ในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศอย่างมีกลยุทธ์ และตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์ร้านอาหารไทยและญี่ปุ่นในเครือ ที่พร้อมเติบโตในตลาดสากลอย่างยั่งยืน.