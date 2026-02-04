Maguro บุกซูชิสายพานพรีเมี่ยม คว้าไคเต็น ซูชิ กินซ่า โอโนเดระ

ผู้จัดการรายวัน 360 - MAGURO Group สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้วงการอาหารอีกครั้ง เตรียมเปิดแบรนด์ใหม่ Kaiten Sushi Ginza Onodera (ไคเต็น ซูชิ กินซ่า โอโนเดระ) ร้านซูชิสายพานระดับพรีเมียม ที่คัดสรรวัตถุดิบ คุณภาพสูง จากเครือ Onodera Group ผู้บริหารแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำระดับโลก นับเป็น ความสำเร็จ ต่อเนื่องหลังจากการนำ Tonkatsu AOKI (ทงคัตสึ อาโอกิ) ร้านผู้เชี่ยวชาญด้านหมูทอดทงคัตสึ และ KIWAMIYA (คิวามิยะ) ร้านแฮมเบิร์กและสเต็กเนื้อวากิว ต้นตำรับจากญี่ปุ่น เข้ามาเปิดในประเทศไทย ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านบริหารแบรนด์ร้านอาหารชั้นแนวหน้าในประเทศไทย
นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO กล่าวว่า “นับเป็นหมุดหมายสำคัญของปี 2569 ที่บริษัทฯ ได้เตรียม เปิดตัวแบรนด์ ใหม่ Kaiten Sushi Ginza Onodera (ไคเต็น ซูชิ กินซ่า โอโนเดระ) ร้านซูชิสายพานระดับพรีเมียม ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง จากเครือ Onodera Group ซึ่งเป็นแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่น ที่เป็นหนึ่งใน จุดหมายที่ต้องไปสักครั้ง (Food Destination) เมื่อท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะสาย ซูชิเลิฟเวอร์
จุดเด่นสำคัญของร้าน Kaiten Sushi Ginza Onodera คือ “คุณภาพของวัตถุดิบระดับพรีเมียม” ที่นับว่า เป็นการยกระดับประสบการณ์มื้ออาหารของร้านซูชิสายพานให้เทียบเท่าร้านโอมากาเสะ (Omakase) ในราคาที่เข้าถึงได้ ทานได้บ่อยๆ และมีอิสระในการควบคุมทิศทางหรืองบประมาณในมื้อนั้นๆ
โดยคุณภาพของวัตถุดิบสะท้อนผ่านการที่แบรนด์ได้รับสิทธิ์ในการประมูลปลาทูน่าอันดับ 1 ของปี (First Tuna Auction หรือ No.1 Tuna) จากตลาดปลาโทโยสุ ติดต่อกันหลายปี แสดงถึงความเป็นผู้นำ ในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของร้าน Kaiten Sushi Ginza Onodera คือเทคนิคการทำซูชิแบบดั้งเดิมสไตล์ เอโดะมาเอะ (Edomae) ให้ความสำคัญกับการบ่มและการหมักปลา เพื่อดึงรสอูมามิตามธรรมชาติออกมา อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังใช้ “อากะชาริ” (Aka Shari) หรือข้าวซูชิสีแดง ที่ปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูแดงแบบดั้งเดิม ซึ่งจะพบเฉพาะในร้านโอมากาเสะระดับสูงเท่านั้น
การเปิดแบรนด์ใหม่ Kaiten Sushi Ginza Onodera ร้านซูชิสายพานระดับพรีเมียม ที่คัดสรรวัตถุดิบ คุณภาพสูง ซึ่งเป็นแบรนด์ร้านอาหารล่าสุด เป็นแบรนด์ที่ 9 ของบริษัทฯ แต่เป็นแบรนด์นำเข้า (Licensed brand) แบรนด์ที่ 3 โดยคาดว่าจะประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เช่นเดียว กับความสำเร็จของการเปิด Tonkatsu AOKI ร้านผู้เชี่ยวชาญด้านหมูทอดทงคัตสึ และ KIWAMIYA ร้านแฮมเบิร์กและสเต็กเนื้อวากิว ต้นตำรับจากญี่ปุ่น ที่เปิดครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีคนต่อแถวรอคิว ยาวกว่า 3 ชั่วโมง นับว่าเป็นการตอกย้ำอีกหนึ่งวิสัยทัศน์สำคัญของ MAGURO GROUP ที่ต้องการมอบ ประสบการณ์ด้านอาหารแบบฉบับ “ต้นตำรับและเข้าถึงได้” และเป็นผู้นำด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหาร ญี่ปุ่นได้อย่างแท้จริง ที่ผสานความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยอย่างลึกซึ้ง
Kaiten Sushi Ginza Onodera ร้านซูชิสายพานระดับพรีเมียม ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง มีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจะเป็นสาขาแรก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นร้านแฟลกชิพสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สามารถรองรับลูกค้า ได้สูงสุดถึง 30,000 คนต่อเดือน ยิ่งไปกว่านั้น มากุโระ กรุ๊ป ยังมีแผนเตรียมการเปิดสาขาที่ 2 และ 3 ในปี 2027 แล้ว
นายโทชิยูกิ ทาจิมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ (COO) บริษัท Onodera Group (Mr. Toshiyuki Tajima, Onodera Group)กล่าวว่า “เรามความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า เราได้ลงนาม ในสัญญาแฟรนไชส์กับ MAGURO Group ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญ เนื่องจากเป็นการขยายแฟรนไชส์ครั้งแรกของ Kaiten Sushi Ginza Onodera และเป็นหมุดหมายสำคัญในการขยายธุรกิจสู่ระดับโลก ด้วยผลงาน และชื่อเสียงอันแข็งแกร่งของ MAGURO Group ในอุตสาหกรรมร้านอาหารของประเทศไทย ทำให้เชื่อมั่นว่า จะสามารถพัฒนาและบริหาร Kaiten Sushi Ginza Onodera ในประเทศไทยได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยเราพร้อมร่วมมือกันเพื่อนำเสนอคุณภาพ อาหารและการบริการอันเป็นเอกลักษณ์ของ Ginza Onodera ให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย”
Onodera Group ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีร้านอาหารทั้งหมด 26 แห่งทั่วโลก และยังคง รักษามาตรฐานการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงทั้งในร้านระดับไฮเอนด์และร้านปกติ (casual restaurants) ซึ่งใช้อย่างเดียวกัน เช่น ปลาทูน่าคุณภาพพรีเมียม
ความร่วมมือระหว่าง ONODERA GROUP และ MAGURO Group ถือเป็นการผนึกกำลังระหว่างบริษัท ร้านอาหารชั้นนำจากญี่ปุ่น และผู้ดำเนินธุรกิจแบรนด์ร้านอาหารชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายร่วมกัน ในการถ่ายทอดคุณค่าอาหารญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ให้ลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในประเทศไทย ได้สัมผัสประสบการณ์ของร้าน Kaiten Sushi Ginza Onodera ที่ดีที่สุด ด้วยวัตถุดิบคุณภาพ และฝีมือระดับ มืออาชีพเช่นเดียวกับร้านในประเทศญี่ปุ่น