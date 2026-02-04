ไทยนำเวทีอวกาศโลก ประธาน STSC หนุนอิตาลีจัดมหกรรมอวกาศ UN ปี 2027

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิค (STSC) ของคณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศส่วนนอกในทางสันติแห่งสหประชาชาติ (COPUOS) เข้าร่วมเวทีเสวนาระดับนานาชาติ “COPUOS 2026–27 – Italian Presidency Program Presentation: Targets and Sharings” จัดโดยองค์การอวกาศอิตาลี (ASI) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานระหว่างการประชุม STSC สมัยที่ 63 ที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธาน
ดร.ปกรณ์ กล่าวถึงความท้าทายสำคัญของภาคอวกาศโลก แม้อุตสาหกรรมอวกาศจะขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีผู้เล่นรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สหประชาชาติกลับกำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่งผลต่อกระบวนการหารือและกำหนดทิศทางด้านนโยบายอวกาศในระดับพหุภาคี พร้อมเน้นย้ำความจำเป็นในการเร่งหาข้อสรุปด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ในอวกาศ (Space Situation Awareness) และแนวปฏิบัติกิจกรรมบนดวงจันทร์ เพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคต
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ GISTDA ยังย้ำถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาคเทคนิคและภาคกฎหมาย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และได้แสดงการสนับสนุนต่อองค์การอวกาศอิตาลีในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNISPACE IV ในปี 2570 ซึ่งจะเป็นการประชุมอวกาศระดับโลกของสหประชาชาติครั้งใหญ่ในรอบเกือบ 30 ปี เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืน เศรษฐกิจอวกาศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ