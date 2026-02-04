BJC Big C ร่วมทุนOne31 ตั้งบริษัท พลิกคอนเทนต์สู่คอมเมิร์ซรุกบันเทิง

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี (BJC Big C) นำโดย นายอัศวิน - นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสร่วมมือกับ นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ผิวเณร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร และ นายนรัญจ์ พุ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประกาศการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่างกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กับ กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อรุกธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ที่รวมความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการขยายพอร์ตธุรกิจสู่ภาคอุตสาหกรรมบันเทิง
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท บิ๊กซี สตูดิโอ จำกัด และ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ช่อง One31 ภายใต้ชื่อ บริษัท บิ๊ก วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (BIG ONE ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED) เพื่อสร้าง Ecosystem ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงความบันเทิง เข้ากับธุรกิจค้าปลีกแบบครบวงจร
โดยนำจุดแข็งด้านแพลตฟอร์มค้าปลีก เครือข่ายธุรกิจ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการของ BJC Big C ผสานเข้ากับศักยภาพด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์และความเข้าใจพฤติกรรมผู้ชมของ One31 เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ในระยะแรก บิ๊ก วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จะมุ่งพัฒนาคอนเทนต์เชิงพาณิชย์ที่สามารถเข้าถึงผู้ชมในวงกว้าง โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของคอนเทนต์ ความเหมาะสมกับสภาวะตลาด และศักยภาพในการต่อยอดเชิงธุรกิจ
นอกจากนี้ บิ๊ก วัน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ยังเปิดกว้างในการทำงานร่วมกับผู้กำกับ และนักแสดงอิสระ จากภายนอกทั่วทั้งวงการ ไม่จำกัดเฉพาะภายใต้ช่อง One31 เท่านั้น เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางความคิดสร้างสรรค์ และขยายโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในอนาคต
ด้วยโมเดล “Content Meets Commerce” นี้ ทั้ง 2 บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถเปลี่ยนคอนเทนต์ให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน และช่วยยกระดับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้เติบโตไปอีกขั้น นับเป็นความร่วมมือเชิงโครงสร้างธุรกิจที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างเป็นระบบให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงไทย