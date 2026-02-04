กรุงเทพฯ ก้าวสู่หมุดหมายสำคัญด้านไซเบอร์ระดับภูมิภาค กับงาน Cybersec Asia x Thailand International Cyber Week 2026 และ AI ASIA เปิดโอกาสใหม่สู่เศรษฐกิจดิจิทัล

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – [4 กุมภาพันธ์ 2569] – ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่เวทีโลกอย่างเป็นทางการ กับการเปิดงาน Cybersec Asia x Thailand International Cyber Week 2026 (powered by NCSA) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–5 กุมภาพันธ์ 2569 ณ Plenary Hall 1, 2 และ 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) โดยในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่งานได้จัดควบคู่กับ AI ASIA สะท้อนถึงอนาคตที่ควบคู่กันระหว่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
งานดังกล่าวจัดโดย VNU Asia Pacific โดยมีเป้าหมายในการรวบรวมผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากทั่วภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ เพื่อยกระดับกรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลางเชิงยุทธศาสตร์ด้านความเชื่อมั่นทางดิจิทัล ความมั่นคงไซเบอร์ และการประยุกต์ใช้ AI รุ่นใหม่ ตลอดสองวันของการจัดงาน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 4,000 คน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อร่วมสำรวจโซลูชันล้ำสมัย โอกาสทางการลงทุน และความร่วมมือระดับภูมิภาค ท่ามกลางภัยคุกคามไซเบอร์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
ประเทศไทยกับบทบาทศูนย์กลางความมั่นคงดิจิทัลของอาเซียน
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณปนัดดา ก๋งมา รองประธานฝ่ายธุรกิจ VNU Asia Pacific กล่าวถึงบทบาทของงานในการเสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานเทคโนโลยีระดับนานาชาติที่สร้างมูลค่า เพิ่มการค้า นวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากร
มุมมองระดับนานาชาติได้รับการถ่ายทอดโดย คุณ Atul Kumar ผู้อำนวยการ Data Security Council of India ซึ่งเน้นย้ำถึงความร่วมมือด้านไซเบอร์ข้ามพรมแดน และ พลอากาศโท อมร ชมเชย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA) ที่ชี้ให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการเสริมสร้างความพร้อมด้านความมั่นคงไซเบอร์ในระดับประเทศและภูมิภาค พิธีเปิดสิ้นสุดลงด้วยการเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการอย่างเป็นทางการ
เวทีรวมพลังเทคโนโลยีระดับโลก
งานในปี 2569 มีผู้แสดงสินค้าและผู้สนับสนุนกว่า 140 รายจาก 15 ประเทศ โดยกว่า 60% เป็นบริษัทจากต่างประเทศ ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดงกว่า 3,500 ตารางเมตร นำเสนอทั้งนวัตกรรมจากบริษัทไทยชั้นนำ อาทิ Yip In Tsoi, Nextwave, OPSWAT, SecureD, CompTIA และ Acer Cybersecurity Thailand ควบคู่กับผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก เช่น Google Cloud Security, Bitdefender, Check Point Software, Synology, ManageEngine, Dream และ Huawei
AI ASIA ซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในปีนี้ มุ่งเน้นนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI คลาวด์ แพลตฟอร์มข้อมูล และโซลูชัน AI เชิงประยุกต์ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม การจัดงานร่วมกันของทั้งสองแพลตฟอร์มสะท้อนภาพรวมที่ชัดเจนว่า AI และความมั่นคงไซเบอร์ต้องพัฒนาไปควบคู่กัน เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค
AI ASIA ยังรวบรวมผู้นำเสนอเทคโนโลจากบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม อาทิ Super Micro Computer, Sirisoft, SiS Distribution Thailand PCL., Com7 Public Company Limited, Datadog และ Seven Peaks Software ที่นำเสนอโซลูชัน AI และคลาวด์ซึ่่สามารถนำไปใช้ได้จริงในระดับองค์กรและอุตสาหกรรม
Cyber All Star Pavilion: พลังความร่วมมือรับมือภัยดิจิทัล
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือ Cyber All Star Pavilion ซึ่งสะท้อนแนวคิดการป้องกันภัยไซเบอร์ผ่านความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมและพรมแดน โดยมีองค์กรชั้นนำร่วมจัดแสดง อาทิ Protos Labs, Div0, TXOne Networks, ISC2, OT-ISAC, YesWeHack, Mimecast และ StealthMole Intelligence ส่งสารชัดเจนว่า “ในโลกไซเบอร์ การป้องกันที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยพลังจากความร่วมมือ”
นอกจากนี้ ยังมีพาวิลเลียนนานาชาติจาก จีน ไต้หวัน อินเดีย อิสราเอล และประเทศไทย ตอกย้ำบทบาทของงานในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยีกับตลาดอาเซียน
งานได้รับการสนับสนุนจากองค์กรชั้นนำ อาทิ EC-Council, NECTEC, CIPAT, CREST, CompTIA, สมาคม IoT ไทย, AISP, DDAS และ AIAT เสริมความแข็งแกร่งให้ Cybersec Asia x Thailand International Cyber Week 2026 (powered by NCSA) ในฐานะแพลตฟอร์มที่ได้รับความเชื่อถือสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ และการกำหนดนโยบาย
พลอากาศโท อมร ชมเชย เลขาธิการ NCSA กล่าวว่า
“ความมั่นคงไซเบอร์ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิค แต่คือความมั่นคงของประเทศ ในโลกดิจิทัลที่ไร้พรมแดน ภัยคุกคามจะรับมือได้ด้วยความร่วมมือเท่านั้น งาน Cybersec Asia x Thailand International Cyber Week 2026 (powered by NCSA) เป็นเวทีที่รวมภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และพันธมิตรระดับโลก เพื่อเปลี่ยนความเสี่ยงไซเบอร์ให้เป็นโอกาสที่มั่นคงสำหรับอนาคตของประเทศไทย”
คุณปนัดดา ก๋งมา รองประธานฝ่ายธุรกิจ VNU Asia Pacific กล่าวว่า
“การจัดงาน Cybersec Asia x Thailand International Cyber Week 2026 ควบคู่กับ AI ASIA ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศไทยในการก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลอย่างมั่นคง แพลตฟอร์มนี้สร้างโอกาสทางธุรกิจจริง เชื่อมโยงนวัตกรรมกับองค์กร ภาครัฐ และนักลงทุน เพื่อเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าและบุคลากรด้านเทคโนโลยีของภูมิภาค”
ดร.จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ รองผู้อำนวยการ TCEB กล่าวว่า “การบรรจบกันของความมั่นคงไซเบอร์และ AI กำลังเปลี่ยนแปลงทุกอุตสาหกรรม งานนี้รวบรวมผู้นำระดับโลกเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตดิจิทัลที่ปลอดภัย และตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลาง MICE ของอาเซียน ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความร่วมมือภาครัฐและเอกชน”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.cybersec-asia.net หรือโทร 02 111 6611