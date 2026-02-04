ขสมก. ปรับ 6 เส้นทางเดินรถ Shuttle Bus สนามหลวง เริ่ม 9 ก.พ.69

ขสมก. แจ้งปรับการเดินรถ Shuttle Bus สนามหลวงจำนวน 6 เส้นทาง เริ่ม 9 ก.พ.69 ให้สอดคล้องในการ อำนวยความสะดวก การเดินทางของประชาชนร่วมถวายความอาลัยและสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบรมมหาราชวัง
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ขสมก. ได้จัดรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับ การเดินทางของพี่น้องประชาชนไปยังสนามหลวง เพื่อให้การบริหารจัดการเดินรถมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเดินทางของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ขสมก. จะปรับเส้นทางเดินรถ Shuttle Bus เป็น 6 เส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงและพื้นที่สำคัญโดยรอบ รวมถึงเป็นเส้นทางที่มีประชาชนใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดย ขสมก. จะติดตามประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมต่อไป
รถ Shuttle Bus ให้บริการประชาชนฟรี ของ ขสมก. จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่
• สาย M 1 เส้นทาง ท่าพระ – สนามหลวง ให้บริการจำนวน 5 คัน
• สาย M 2 เส้นทาง สนามไชย – สนามหลวง ให้บริการจำนวน 5 คัน
• สาย M 7 เส้นทาง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) – สนามหลวง ให้บริการจำนวน 10 คัน
• สาย M 8 เส้นทาง กรุงเทพอภิวัฒน์ – สนามหลวง ให้บริการจำนวน 10 คัน
• สาย M 9 เส้นทาง สายใต้ใหม่ – สนามหลวง ให้บริการจำนวน 5 คัน
• สาย M 16 เส้นทาง วงกลมประตูเทวาภิรมย์ ให้บริการจำนวน 12 คัน
โดยการปรับแผนดังกล่าวจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป