ทช.ทุ่ม กว่า 1.4 พันล้าน เร่งขยาย 6 เลนถนน สาย ชบ.3009 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หนุนขนส่งรับอุตฯภาคตะวันออกขยายตัว

กรมทางหลวงชนบท เผยขยาย 6 เลน ถนนสาย ชบ.3009 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กว่า 8 กม. งบรวม 1,418 ล้านบาท คืบหน้า คาดเสร็จปี 2570 แบ่งเบาจราจรถนนสายหลัก รองรับอุตสาหกรรมขยายตัว หนุนขนส่งสู่ท่าเรือแหลมฉบังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3009 แยก ทล.331 - บ้านหนองคล้า (ตอนแยก ทล.331 - ทล.7) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับโครงข่ายทางหลวงชนบทให้มีความสมบูรณ์ รองรับการขยายตัวของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เชื่อมต่อการเดินทางขนส่งไปยังท่าเรือแหลมฉบัง เพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในด้านการคมนาคมขนส่ง โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2570
แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ตอน ดังนี้
- ตอนที่ 1 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 669.283 ล้านบาท มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+500 ระยะทางรวม 3.500 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6 ช่องจราจร มีไหล่ทางและเกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานถางป่าและขุดตอ งานตัดดิน งานเสาเข็มเจาะ และวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ
- ตอนที่ 2 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 749.500 ล้านบาท มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 3+500 ถึง กม.ที่ 8+317 ระยะทางรวม 4.817 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6 ช่องจราจร มีไหล่ทางและเกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 แห่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานถางป่าและขุดตอ งานตัดดิน งานทรายถม งานเสาเข็มเจาะ งานกำแพงกันดิน และงานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำด้านข้าง นอกจากนี้ การก่อสร้างทั้งสองตอนยังมีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยอีกด้วย
ทั้งนี้ ระหว่างการก่อสร้าง ทช. ได้กำชับไปยังผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานในเรื่องความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง ให้มีการติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็ว ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ สิ่งอำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ทางสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่