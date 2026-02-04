Purple Laurel ฉลองครบรอบ 1 ปีในประเทศไทย บทพิสูจน์ศิลปะแห่งอาหารจีนร่วมสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม

Purple Laurel (เพอร์เพิล ลอเรล) ร้านอาหารจีนระดับพรีเมียมภายใต้การก่อตั้งของ Mr. Yu Bin (คุณอวี๋ปิน) และ คุณฝางกู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอซา เวลธ์ จำกัด จัดงานฉลองครบรอบ 1 ปีของการเปิดสาขาในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น และอบอวลไปด้วยความสุข รับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง ณ ศูนย์การค้า Gaysorn Amarin (เกษร อัมรินทร์ ) ใจกลางย่านราชประสงค์ พร้อมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เหล่าเซเลบริตี้จากหลากหลายแวดวง อาทิ คุณเทเรซ่า ชัยวิสุทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) , คุณโสภาพรรณ วิรุฬหมาศ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) , คุณแหน-นันทวัน แสงธรรมกิจกุล เซเลบริตี้คนดัง , คุณกบ พิมลรัตน์ พิศลยบุตร นักแสดงและบิวตี้บล็อกเกอร์ , คุณพลอย จินดาโชติ นักแสดง, คู่รักคนดัง คุณติ๊ก วิลาสินี พรประเสริฐถาวร กับ คุณเต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ , คุณกร วชากร ศกุนะสิงห์ Mister Working Man Thailand 2025 , คุณเอี้ยง ณรงค์วิทย์ โอระนันท์ Man Hot Star Thailand 2025 และรองอันดับ 1 Man Hot Star International 2025 ร่วมสัมผัสประสบการณ์อาหารจีนชั้นเลิศผ่านเมนูพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นโดย Mr. Yu Bin (คุณอวี๋ปิน) ผู้ก่อตั้งร้าน Purple Laurel ดีกรีเชฟระดับมิชลินสตาร์ บินตรงจาก เจียงหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองที่เมืองไทย
พร้อมเปิดตัว “เมนูใหม่” Spicy and Numb-Style Braised Yellow Croaker (ปลากะพงเหลืองตุ๋นรสเผ็ดชาหม่าล่า), Scallion-Scented Tianmu Bamboo Shoots (หน่อไม้เทียนมู่ผัดต้นหอม), Black Pepper Baked Crab (ปูผัดพริกไทยดำ) และ Steamed Parrot Fish with Dried Tangerine Peel (ปลานกแก้วนึ่งผิวส้ม) สำหรับเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะ ทุกเมนูถูกเรียงร้อยด้วยเรื่องราว ความหมายมงคล ความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร ผสมผสานแหล่งวัตถุดิบที่คัดสรรค์มาอย่างดีเยี่ยมในทุกจาน สร้างความประทับใจให้กับผู้ได้ลิ้มรสไม่รู้ลืม
Purple Laurel (เพอร์เพิล ลอเรล) ถ่ายทอดปรัชญาแห่งการสร้างสรรค์ที่เชื่อว่า “ทุกฤดูกาลคือแรงบันดาลใจบทใหม่” ด้วยการผสานเทคนิคการปรุงอาหารสมัยใหม่เข้ากับรากเหง้าความเป็นจีนดั้งเดิมอย่างประณีต เพื่อถอดรหัสรสชาติในมิติที่ลุ่มลึกและร่วมสมัย พร้อมขับเน้นเสน่ห์ของวัตถุดิบตามฤดูกาลให้เปล่งประกายในทุกจานอาหาร สะท้อนอัตลักษณ์ของแบรนด์ในฐานะศิลปะแห่งอาหารจีนชั้นสูงที่เปี่ยมด้วยความงามและความหมาย
ร้านตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าหรู Gaysorn Amarin โดดเด่นด้วยการนำเสนออาหารจีนกวางตุ้งและเจียงหนานในมุมมองใหม่ ผ่านบรรยากาศที่ได้รับการออกแบบเสมือนคฤหาสน์จีนสมัยใหม่ เน้นความเป็นส่วนตัว ความสงบ และรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนกลิ่นอายตะวันออกอย่างร่วมสมัย ผสานการบริการในระดับเหนือความคาดหมาย เพื่อมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่สมบูรณ์แบบแก่ทั้งนักชิมชาวไทยและนักเดินทางจากทั่วโลก
ชื่อร้าน “Purple Laurel” ได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านเกิดของ เชฟอวี๋ปิน ผู้ก่อตั้งร้าน ณ เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง และนับเป็นร้านอาหารจีนระดับพรีเมียมแห่งแรกของเชฟชื่อดัง ที่นำเสนอศิลปะการปรุงอาหารจีนกวางตุ้งและเจียงหนานอย่างงดงามระหว่างความคลาสสิกและความร่วมสมัย เมนูซิกเนเจอร์ของร้านสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและวิสัยทัศน์ของเชฟ อาทิ ซี่โครงหมูเคลือบเก๊กฮวย, เนื้อวากิวตุ๋นกับเห็ดทรัฟเฟิล, ลูกชิ้นปลาน้ำซุปไก่สูตรเจียงหนาน เป็ดปักกิ่ง และ ก๋วยเตี๋ยวราดซุปกุ้ง ซึ่งล้วนถ่ายทอดรสชาติอย่างประณีตและสมดุล
นอกจากนี้ Purple Laurel ยังให้ความสำคัญกับศิลปะแห่งการจับคู่รสชาติ ผ่านการคัดสรรไวน์ชั้นเลิศโดย หลวี่หยาง ซอมเมอลิเย่ร์ระดับโลกชาวจีน รวมถึงชาคุณภาพสูงหลากหลายสายพันธุ์ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์อาหารในทุกมิติอย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย
ข้อมูลสถานที่
Purple Laurel (เพอร์เพิล ลอเรล) ชั้น 4 โซน Raynue ศูนย์การค้า Gaysorn Amarin ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์สำหรับจอง: +66 96 668 1616