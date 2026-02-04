ไอคอนสยาม เนรมิตค่ำคืนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ต้อนรับคณะผู้บริหาร LACMA พร้อมเชิญศิลปินไทยร่วมสนทนาข้ามวัฒนธรรม เชื่อมสัมพันธ์ผ่านศิลปะ ตอกย้ำวิสัยทัศน์จุดหมายปลายทางด้านศิลปวัฒนธรรมระดับโลก
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกแห่งความร่วมมือทางศิลปะและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้ ได้รับเกียรติครั้งสำคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ต้อนรับ Michael Govan ผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Los Angeles County Museum of Art (LACMA) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์และสถาบันศิลปะที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ในโอกาสการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมี คุณชญาภา จูตระกูล Global Brand Ambassador ของ LACMA และ Executive Director แห่ง The Bureau of Wonders และคุณกุลภัทร ยันตรศาสตร์ Founder และ Creative Director แห่ง WHY Architecture พร้อมด้วยคุณเจย์ สเป็นเซอร์ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และความร่วมมือพันธมิตรทางศิลปะ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ รวมทั้งผู้บริหารไอคอนสยาม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทยในหลากหลายสาขา กว่า 40 ชีวิต ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง สานความสัมพันธ์ในแวดวงศิลปะร่วมสมัย ณ ร้าน Blue by Alain Ducasse ร้านอาหารระดับหนึ่งดาวมิชลิน ณ ชั้น 1 ไอคอนสยาม ที่ผ่านมา
งานเลี้ยงต้อนรับในค่ำคืนพิเศษนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีต พิถีพิถัน โดยร้านอาหารหนึ่งดาวมิชลิน Blue by Alain Ducasse บนชั้น 1 ไอคอนสยาม ที่ไม่เพียงนำเสนอรสชาติอันน่าประทับใจ ยังเนรมิตบรรยากาศให้เต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปะ พร้อมมอบการต้อนรับที่อบอุ่นในแบบไทย ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายแวดวงทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ และบุคคลสำคัญในวงการศิลปะ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด รวมถึงประสบการณ์ด้านศิลปะกับทีม LACMA อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ซึ่งหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าจดจำของค่ำคืน คือการพบปะสนทนาระหว่าง ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง หนึ่งในเสาหลักของวงการศิลปกรรมไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2552 กับ Michael Govan ประธานและผู้อำนวยการ LACMA ที่สะท้อนให้เห็นว่า งานเลี้ยงครั้งนี้สามารถเชื่อมโยงศิลปะข้ามรุ่น ข้ามวัฒนธรรม และข้ามพรมแดนได้อย่างแท้จริง
คุณชญาภา จูตระกูล Global Brand Ambassador ของ LACMA และ Executive Director แห่ง The Bureau of Wonders ในฐานะเจ้าบ้าน กล่าวถึงโอกาสพิเศษนี้ว่า “เราเชื่อว่า ศิลปะคือภาษาที่เป็นสากลและทรงพลังที่สุดในการเชื่อมโยงผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน และการได้ต้อนรับทีม LACMA ที่ไอคอนสยามในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองทางศิลปะ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาที่มีความหมาย ซึ่งจะสามารถต่อยอดสู่ความร่วมมือระดับโลกได้ในอนาคต”
ตลอดค่ำคืน บทสนทนาที่เกิดขึ้นภายในงานเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สามารถหล่อหลอมอนาคตทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันได้อย่างลึกซึ้ง และการเป็นเจ้าภาพต้อนรับทีม LACMA ในครั้งนี้ ยังเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของไอคอนสยาม ที่พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในทุกมิติ เพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยให้เดินหน้าสู่การเป็น Art Hub of Asia ที่เปล่งประกายและฉายแสงในระดับโลกต่อไป
ไอคอนสยามจึงไม่ได้เป็นเพียงแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้น หากยังทำหน้าที่เป็น “World-Class Global Art Destination” ที่เปิดกว้างสำหรับความร่วมมือทางศิลปะระดับนานาชาติ สนับสนุนบทบาทของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชีย และทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนซึ่งเชื่อมโยงโลกสำหรับคนรุ่นต่อไป