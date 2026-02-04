ไทยออยล์คว้ารางวัล Asian Management Excellence Awards 2026

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณณัฐพล มีฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านบริหารศักยภาพองค์กร พร้อมด้วย คุณจิดาภา สุนทรารัตน์พงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล Asian Management Excellence Awards 2026 ใน 2 สาขาคือ Thailand Employee Engagement of the Year - Oil & Gas และ Thailand Health and Wellness Initiative of the Year - Oil & Gas ซึ่งจัดโดย Asian Business Review นิตยสารธุรกิจชั้นนำในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่องค์กรที่โดดเด่นด้านการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานและการดูแลสุขภาวะในที่ทำงาน โดยไทยออยล์ดำเนินการผ่าน 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการ Value Engagement ที่สร้างความผูกพันของพนักงานผ่านกิจกรรม “Joyfinity” โดยเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอ แนวคิด “การสร้างความสุขในการทำงาน” เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดให้เกิดขึ้นจริง ควบคู่การพัฒนาผู้นำผ่านกิจกรรม “Rewire Leader” เพื่อสร้างผู้นำที่เข้าใจทีมงาน ยอมรับในความหลากหลาย และพัฒนาทีมไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และโครงการ Thaioil Holistic Health and Wellness ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาวะของพนักงานอย่างรอบด้าน ด้วยโครงการ “5 สุข” โดยมีแนวคิดในการดูแลพนักงานแบบองค์รวม ครอบคลุม 5 มิติแห่งความสุข ได้แก่ สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสังคม และสุขชื่มชม