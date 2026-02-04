แอกซ่าประกันภัย ทำบุญย้ายสำนักงานสาขาหาดใหญ่ ยกระดับบริการเคียงข้างชาวใต้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล เนื่องในโอกาสการย้ายสำนักงานสาขาหาดใหญ่ ซึ่งการย้ายสำนักงานครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของแอกซ่าประกันภัยในการยกระดับการบริการและเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในตลาดภาคใต้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำประกันภัยในประเทศไทย ด้วยกลยุทธ์ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (customer-centricity) ผสานความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้บริการชุมชนทั่วประเทศอย่างมีคุณภาพ
สำหรับลูกค้า ตัวแทน และคู่ค้า ที่ต้องการติดต่อสำนักงานแอกซ่าประกันภัย สาขาหาดใหญ่ สามารถเดินทางมาได้ที่ 176, 178 ถนนราษฏร์ยินดี ซอย 14 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของแอกซ่า ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ เว็บไซต์: https://www.axa.co.th , ศูนย์บริการลูกค้า: 02-118-8111 , Facebook: AXA Thailand , Official LINE account: @AXAThailand