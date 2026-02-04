ต้อนรับปีอาชาเรืองรอง! ไอคอนสยาม จับมือ บัตรเครดิตกสิกรไทย ชูธงแลนด์มาร์กตรุษจีน
ทุ่มงบจัดแคมเปญ “ICONSIAM & ICS A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2026”
อัดฉีดอั่งเปา 8,300 รางวัล คาดดันยอดใช้จ่ายพุ่ง 10%
กรุงเทพฯ (4 กุมภาพันธ์ 2569) – ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดินหน้าตอกย้ำการเป็น Global Experiential Destination หรือจุดหมายปลายทางด้านประสบการณ์ระดับโลก จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ บัตรเครดิตกสิกรไทย เปิดตัวแคมเปญเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ “ICONSIAM & ICS A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2026” อาชาเรืองรอง เงินทองมากมี มั่งคั่งตลอดปีที่ไอคอนสยาม กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าปลีกไทยให้คึกคักรับปีมะเมีย พร้อมสร้างปรากฏการณ์ความมั่งคั่งและมอบสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 – 28 กุมภาพันธ์ 2569
นางสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า “ในฐานะที่ไอคอนสยามเป็น Global Destination จุดหมายปลายทางระดับโลกที่ครองใจทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นสร้างปรากฏการณ์ความสุขระดับเวิลด์คลาสในทุกเทศกาลสำคัญ โดยเฉพาะในเทศกาลตรุษจีนปีมะเมียนี้ ไอคอนสยามตั้งใจส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลมหามงคล พร้อมสืบสานวัฒนธรรมไทย - จีนอันดีงาม และส่งเสริมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศผ่านกิจกรรมที่เต็มไปด้วยสิริมงคล พร้อมตอกย้ำความมั่งคั่งด้วยการคืนกำไรให้ลูกค้า อัดฉีดอั่งเปาและรางวัลสุดพิเศษรวมกว่า 8,300 รางวัล ซึ่งถือเป็นแคมเปญใหญ่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การใช้จ่าย โดยได้จับมือกับพันธมิตรบัตรเครดิตกสิกรไทย มอบสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุดให้สมาชิก ONESIAM เพื่อเติมเต็มพลังแห่งความโชคดีและสร้างความประทับใจสูงสุดในทุกมิติของการช็อปปิง”
สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2569 คาดการณ์ว่าจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล จากการขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มุ่งผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เข้ามายังประเทศไทยแตะระดับ 6.7 ล้านคน ผ่านมาตรการ Visa Free และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เข้มข้นตลอดทั้งปี ทั้งนี้ ไอคอนสยามมองเห็นสัญญาณบวกจากการที่ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งในใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยคาดการณ์ว่าแคมเปญนี้จะช่วยดึงดูดทราฟฟิกให้เพิ่มขึ้นกว่า 10% และกระตุ้นยอดจับจ่ายให้เติบโตขึ้นถึง 10% โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยส่งต่อพลังบวกให้กับฟันเฟืองเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าอย่างแข็งแกร่งตลอดไตรมาสแรกของปีนี้
ด้าน นายเตชิต สี่สุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่าย สายงาน Credit Products Business Division ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “บัตรเครดิตกสิกรไทย มุ่งสร้างประสบการณ์การใช้จ่ายที่ให้มากกว่าความคุ้มค่า โดยโปรโมชัน ICONSIAM & ICS A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2026 เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจร่วมกับพันธมิตรชั้นนำอย่างไอคอนสยาม ที่ตอบโจทย์ทั้งการช็อป การรับประทานอาหาร ควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน ทำให้ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ได้รับสิทธิพิเศษที่ง่ายขึ้นและได้รับ ONESIAM COIN เพิ่มพิเศษอีกด้วย”
เจาะลึกกองทัพอั่งเปามหาเฮง จัดเต็มรางวัลอั่งเปาสุดพิเศษรวมกว่า 8,300 รางวัล ไอคอนสยามมอบความมั่งคั่งให้สมาชิก ONESIAM และผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย รับความคุ้มค่าสูงสุดกว่า 34,000 บาท/วัน สัมผัสประสบการณ์ช็อปปิงที่เหนือระดับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้
•รับประทานอาหารครบ 1,800 บาทขึ้นไป หรือ 1,200 บาท สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย (เฉพาะใบเสร็จจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ) รับ แผ่นทองมงคล’เทพกวนอูแห่งชัยชนะ’ มูลค่า 250 บาท เพื่อเสริมสิริมงคล
•ช็อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป หรือ 7,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย รับ Siam Gift Card มูลค่า 150 บาท พิเศษ! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับเพิ่ม 150 ONESIAM COINS
•ช็อปครบ 18,000 บาทขึ้นไป หรือ 16,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย รับ Senka Perfect UV Milk มูลค่า 396 บาท พิเศษ! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับเพิ่ม 350 ONESIAM COINS
•ช็อปครบ 80,000 บาทขึ้นไป หรือ 75,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย รับ Siam Gift Card มูลค่า 6,000 บาท พิเศษ! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับเพิ่ม 2,000 ONESIAM COINS
•ช็อปครบ 280,000 บาทขึ้นไป หรือ 270,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย รับรางวัลใหญ่ Siam Gift Card มูลค่า 25,000 บาท
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความมั่งคั่งและรับความโชคดีตลอดปีมะเมียกับแคมเปญ “ICONSIAM & ICS A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2026” ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร และ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM