พน. - กฟผ. ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน

กระทรวงพลังงาน จับมือ กฟผ. เดินหน้า "โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน โดยใช้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นช่องทางจัดจำหน่าย" ส่งมอบตราสัญลักษณ์ให้กับสินค้าชุมชนประหยัดพลังงาน พร้อมขยายตลาด ยกระดับคุณภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เมื่อ 3 ก.พ.69 ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน แก่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไย โดยมีนายชวลิต กันคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมในพิธี ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
นายชวลิต กันคำ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กฟผ. กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำ "โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน โดยใช้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นช่องทางจัดจำหน่าย" เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน โดย กฟผ. ได้เข้าร่วมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ. ที่มีศักยภาพและความพร้อมประสานขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน ซึ่งวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไย หมู่ 7 อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นวิสาหกิจชุมชนรายที่สองของ กฟผ. ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการจำหน่ายลำไยอบแห้งยี่ห้อโกลเด้นเนเจอร์ (Golden Nature's) ในร้านกาแฟพันธุ์ไทย ของสถานีบริการน้ำมัน PT ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อนจากการบริโภคสินค้าที่ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิต
ลำไยอบแห้ง Golden Nature's ของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไย เป็นผลิตผลจากผืนดินที่มีน้ำใช้ตลอดปีจากเขื่อนภูมิพล กฟผ. จ.ตาก ทำให้ลำไยมีผลผลิตที่ดี เอกลักษณ์โดดเด่นด้วยเนื้อสีทอง ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านต่าง ๆ ได้แก่ อย. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว และด้วยกระบวนการผลิตที่ใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ในขั้นตอนของการอบแห้ง ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ผลิตภัณฑ์ 1 ห่อ ขนาด 50 กรัม จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพียง 0.035 กิโลกรัม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) อีกทั้งยังลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตอีกด้วย
“กฟผ. จะร่วมมือกับชุมชนรอบเขต เขื่อน โรงไฟฟ้า ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ให้สามารถผ่านการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน ของกระทรวงพลังงาน เพื่อขยายตลาด สร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน” นายชวลิต กันคำ กล่าวย้ำในตอนท้าย