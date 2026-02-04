เพาเวอร์บาย จับมือ มูลนิธิออทิสติกไทย ผลักดันเทคโนโลยีเพื่อความเท่าเทียม สร้างโอกาสการศึกษาให้บุคคลออทิสติกทั่วไทยอย่างยั่งยืน

ในวันที่ “ความเท่าเทียมทางการศึกษา” กลายเป็นโจทย์สำคัญของสังคมไทย เพาเวอร์บาย ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ไม่หยุดนิ่งในการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบกลยุทธ์ ESG โดยเฉพาะมิติด้านสังคม (Social) ล่าสุด เพาเวอร์บาย ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย, ทรูปลูกปัญญา และภาคีเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ Hisense, Toshiba, Electrolux และ TCL จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล” ส่งมอบอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ให้กับศูนย์การเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติกจำนวน 131 แห่ง ครอบคลุม 54 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อวางรากฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพเฉพาะบุคคลของเด็กพิเศษและครอบครัวในระยะยาว
พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาพิเศษ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุวิณ โกษีอำนวย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด,นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย และนายประพาฬพงษ์ มากนวล หัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น สะท้อนพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
นายสุวิณ โกษีอำนวย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำกลยุทธ์ด้าน ESG มาสู่การปฏิบัติจริง โดยเพาเวอร์บายมองว่าเทคโนโลยีไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่การตอบโจทย์ทางธุรกิจ แต่ต้องเป็นพลังในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การนำความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและนวัตกรรมเข้ามาช่วยลดช่องว่างทางการศึกษา คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย”
ด้าน นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย เสริมว่า การส่งมอบสื่อดิจิทัลและการอบรมให้กับศูนย์การเรียนรู้ 131 แห่งทั่วประเทศ จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม Work Boxes System ในเว็บไซต์ https://autisticthai.net/ ซึ่งออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะของบุคคลออทิสติกอย่างรอบด้าน ทั้งการเรียนรู้ การใช้ชีวิต และการพึ่งพาตนเอง อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีคุณค่า
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเพาเวอร์บาย ที่มุ่งบูรณาการการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางสังคมอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทตั้งเป้าใช้ศักยภาพด้านเทคโนโลยี และเครือข่ายพันธมิตรในการขยายโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการด้านสังคมในลักษณะเดียวกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืนต่อสังคมไทยในระยะยาว