ครั้งแรก! Central Park รวมพลังนักออกแบบระดับโลก เปิด Design for Bangkok เผยเบื้องหลัง Dusit Central Park พลิกโฉมอนาคตกรุงเทพฯ บนเวที Bangkok Design Week 2026

ศูนย์การค้า Central Park ร่วมกับเทศกาลออกแบบกรุงเทพ Bangkok Design Week 2026 จัดงาน Central Park Design for Bangkok ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดเบื้องหลังการออกแบบและการพัฒนาโครงการ Dusit Central Park ภายใต้แนวคิด Design for Bangkok ที่มองการพัฒนาโครงการให้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองและชีวิตผู้คน ผสานแรงบันดาลใจจากย่านสีลม ความร่มรื่นของสวนลุมพินี และตำนานโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ถ่ายทอดสู่มาตรฐานใหม่ของโครงการ Mixed-use ผ่านความร่วมมือของสององค์กรชั้นนำ พร้อมเครือข่ายนักออกแบบระดับโลก เพื่อร่วมยกระดับกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน
ไฮไลต์สำคัญคือเวที Central Park Design Talk: Designing the Future of Bangkok เปิดเวทีด้วย Panel Talk ระหว่าง คุณคุณายุธ เดชอุดม Asset Director, Central Park และ คุณศิรเดช โทณวณิก รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงแรม (ทั่วโลก) Dusit International ประเด็น Design for Bangkok: From Collaboration to Vision ถ่ายทอดเบื้องหลังความร่วมมือของเซ็นทรัลพัฒนา และดุสิตธานี ในการเปลี่ยนที่ดินผืนพิเศษใจกลางกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีความหมาย ยั่งยืน และส่งต่อคุณค่าได้ในระยะยาว
คุณคุณายุธ เดชอุดม กล่าวว่า “ตลอดการพัฒนาโครงการ เราเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยกันกำหนดทิศทาง แก้โจทย์ที่ท้าทาย และมองหาโอกาสใหม่ ๆ ไปด้วยกัน Here for Bangkok ไม่ใช่แค่ Marketing Slogan แต่อยู่ในกระบวนการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ ไปจนถึงการพัฒนาโครงการจริง สะท้อนพลังของความร่วมมือระหว่างทีมระดับโลกกับนักออกแบบไทย และยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงความสามารถ โดยเฉพาะงานภูมิสถาปัตยกรรมที่สร้างผลงานในระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิ”
ด้าน คุณศิรเดช โทณวณิก รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจโรงแรม (ทั่วโลก) Dusit International กล่าวว่า “ความตั้งใจของเราไม่ใช่เพียงการสร้างโครงการที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม แต่คือการพัฒนาพื้นที่ที่ผู้คนรู้สึกผูกพัน เพียงได้เห็นภาพของโครงการ ก็สามารถรับรู้ได้ทันทีว่า ‘นี่คือกรุงเทพฯ’ ทุกองค์ประกอบถูกออกแบบขึ้นมาเฉพาะสำหรับพื้นที่แห่งนี้ ตั้งแต่สถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะ ไปจนถึงประสบการณ์การใช้งาน เพื่อสะท้อนตัวตนของเมืองอย่างแท้จริง เราตั้งใจพัฒนาให้เป็นมากกว่าแลนด์มาร์ค แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงเมือง ธรรมชาติ และการใช้ชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิดที่ให้ความสำคัญกับ ‘ผู้คน’ เป็นศูนย์กลาง เพราะนี่คือโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพฯ และพร้อมเติบโตไปกับผู้คนอย่างยั่งยืนในระยะยาว”
ขณะที่ คุณจุฑาธรรม จิราธิวัฒน์ Head of Business & Design Development, เซ็นทรัลพัฒนา เผยกระบวนการออกแบบ Master Plan โครงการที่ผสาน Retail, Residence, Office และ Hotel เข้าด้วยกัน “เราไม่มอง Architect เป็นแค่คนออกแบบอาคาร แต่คือคนที่ออกแบบ Space และ Urban System เพื่อให้ผู้คนได้มา Connect กัน สิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือวิสัยทัศน์ ‘Here for Bangkok’ ที่วางไว้จากจุดเริ่มต้น วันนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ และทำให้ทุกคนได้สัมผัสทั้งความเป็นเซ็นทรัลพัฒนาและดุสิตธานีอย่างเต็มที่ ผ่านโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองและชีวิตผู้คนอย่างแท้จริง”
นอกจากนี้ ยังรวมนักคิดและนักออกแบบระดับแนวหน้าทั้งไทยและนานาชาติที่อยู่เบื้องหลังโครงการ Dusit Central Park มาร่วมแบ่งปันมุมมองใหม่ให้กับการออกแบบกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐภาณุ์ ศรียุกต์สิริ ที่มาร่วมเจาะลึกการออกแบบ MICHEL VAN DE KAR จาก OMA และ คุณสมเกียรติ โล่ห์จินดาพงศ์ จาก A49 ถอดบทเรียนจุดกำเนิดของ Master Plan การทดลองฟอร์มสถาปัตยกรรม ในฐานะต้นแบบใหม่ของโครงการที่พร้อมเติบโตไปกับเมืองกรุงเทพฯ เสริมด้วยมุมมองการออกแบบภายในโดย BRIAR HICKLING Co-founder, Linehouse การตีความ Heritage โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โดย คุณขนิษฐา พัฒนพณิชกุล Design Director, dwp กระบวนการออกแบบสวนลอยฟ้าโครงสร้างสีเขียวของเมืองโดย คุณทัชพล สุนทราจาร จาก Landscape Collaboration และบทบาทของศิลปะในพื้นที่สถาปัตยกรรมโดย คุณหฤษฎ์ ธรรมประชา ศิลปินจาก Infinite Riot สะท้อนภาพการออกแบบเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยผู้คน คุณภาพชีวิต และความยั่งยืน
ภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคึกคัก พร้อมกิจกรรม Exhibition & The Landmark ณ ชั้น 1 Central Park ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกระบวนการออกแบบเมือง
• The Landmark Art Installation สูง 7 เมตร รวม DNA การออกแบบ Dusit Central Park โดดเด่นด้วยเส้นสายของเสาโค้ง Façade ซิกแซก และรูปทรงน้ำพุอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ด้านหน้าเป็นแพทเทิร์นสามมิติ ด้านหลังรังสรรค์ชิ้นงานด้วยลวดลายทางสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ของ Central Park ฝีมือ Infinite Riot หนึ่งใน Local Artist จาก Bangkok Design Week 2026 พร้อมรับชมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านมุมมองของศิลปิน
• Exhibition: Exploring the City Through Design เปิด Design Behind the Scene ถ่ายทอดตั้งแต่กระบวนการวางผัง การตีความบริบทเมือง พร้อมเผยแง่มุมการออกแบบที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
1. Build Your Central Park: กิจกรรมต่อบล็อกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ Central Park เช่น สี่เหลี่ยม ซิกแซก Facade และบันไดเลื่อน เรียนรู้แนวคิดเบื้องหลังการออกแบบผ่านการลงมือทำจริง
2. Central Park Passport: กิจกรรมสะสมแสตมป์จาก 3 จุด Iconic ของโครงการ ได้แก่ skyhall ชั้น 1, ทางเดินเข้า The Roof Park ชั้น 4 และบันไดเลื่อน ชั้น 1 เรียนรู้เรื่องราวการออกแบบของแต่ละพื้นที่ เมื่อสะสมครบจะได้ภาพที่สมบูรณ์และของที่ระลึกสุดพิเศษกลับบ้าน
3. Breathe the Park: กิจกรรมประสบการณ์ Sensory ที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ดมกลิ่นดอกไม้และพรรณไม้จากสวนลอยฟ้า สัมผัสถึงความตั้งใจในการออกแบบสวนเพื่ออากาศบริสุทธิ์ใจกลางกรุงเทพฯ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค ร่วมกับ Bangkok Design Week 2026 ชวนสัมผัสการออกแบบเมืองที่เชื่อมโยงผู้คน ความคิด และการใช้ชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตและอนาคตของกรุงเทพฯ ในระยะยาว
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Fanpage: Central Pattana และ Central Park Bangkok