KONVY ตอกย้ำผู้นำบิวตี้อีคอมเมิร์ซ ประกาศผล “KONVY Best of Beauty Awards 2025” รวมรางวัลจากเสียงโหวตแฟนบิวตี้ตัวจริง

KONVY ตอกย้ำผู้นำบิวตี้อีคอมเมิร์ซ ประกาศผล “KONVY Best of Beauty Awards 2025” รวมรางวัลจากเสียงโหวตแฟนบิวตี้ตัวจริง พร้อมดึง “เก่ง–น้ำปิง” ร่วมพบปะแฟนๆ ผ่าน KONVYLive

KONVY ผู้นำบิวตี้อีคอมเมิร์ซของไทย จัดงานประกาศผลรางวัล “KONVY Best of Beauty Awards 2025” เพื่อยกย่องสุดยอดผลิตภัณฑ์ความงามยอดนิยมแห่งปี ครอบคลุม 5 หมวด รวม 51 รางวัล จากการรวบรวมเสียงโหวตของผู้ใช้จริงทั่วประเทศ ตอกย้ำความแข็งแกร่งของ KONVY ในฐานะแพลตฟอร์มความงามที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดเห็นของผู้บริโภคอย่างแท้จริง พร้อมดึง “เก่ง-น้ำปิง” ร่วมสร้างสีสันภายในงาน และพบปะแฟนๆ ผ่านไลฟ์สด KONVY Live รวมถึงจัดโปรโมชันพิเศษมอบคูปองส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อชอปสินค้าที่ได้รับรางวัล ผ่านแอปพลิเคชัน KONVY ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2569

คุณคิงก้วย หวง ประธานคณะผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง (CEO & Co-Founder) บริษัท คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “KONVY มุ่งมั่นในการเป็นแพลตฟอร์มความงามที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงของผู้บริโภคอย่างแท้จริง งาน KONVY Best of Beauty Awards 2025 ไม่ใช่เพียงการมอบรางวัล แต่เป็นการสะท้อนความไว้วางใจจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศ ซึ่งทุกคะแนนโหวตล้วนมาจากประสบการณ์จริงของผู้บริโภค”

“ในปี 2025 KONVY ยังคงเติบโตอย่างแข็งแรงในโลกออนไลน์ ทั้งด้านจำนวนผู้ใช้งาน การมีส่วนร่วม และไลฟ์คอมเมิร์ซ โดยเฉพาะ KONVY Live ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้มีความพิเศษตรงที่ได้นักแสดงดาวรุ่ง “เก่ง หฤษฎ์ – น้ำปิง นภัสกร” มาร่วมสร้างสีสันภายในงานและพบปะแฟนๆ ผ่าน KONVY Live ซึ่งทั้งสองคนถือเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ช่วยเชื่อมโยงแบรนด์กับกลุ่มผู้บริโภคแมสในโลกออนไลน์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากแฟนๆ และช่วยสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน”

ทั้งนี้ KONVY ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์สร้างการเติบโตทางออนไลน์ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการมีหน้าร้านออฟไลน์เพื่อเสริมประสบการณ์ให้ลูกค้า พร้อมจุดแข็งด้านความหลากหลายของสินค้า ราคาที่คุ้มค่า คูปองส่วนลดจำนวนมาก ที่การันตีราคาดีที่สุด และเป็นสินค้าของแท้ 100% ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ KONVY ครองใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง


สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล “KONVY Best of Beauty Awards 2025” ซึ่งมีรางวัลไฮท์ไลท์ จำนวน 5 รางวัล ดังต่อไปนี้

ไฮไลต์รางวัล KONVY Fan Vote Awards 2025 จากเสียงโหวตแฟนบิวตี้ตัวจริง 5 รางวัล ได้แก่

• KONVY Customer Choice Awards: MizuMi
• KONVY Trendy Pick of the Year: La Glace
• KONVY Color Pop of the Year: ROM&ND Glasting Color Gloss
• KONVY Glow of the Year: HER HYNESS Instant Glow Black Mask
• KONVY Skin Barrier Saver Award: CLEAR NOSE Moist Skin Barrier Moisturizing Gel 10ml


นอกจากนี้ KONVY ยังประกาศผลรางวัล KONVY Best of Beauty Awards 2025 ครอบคลุมหมวดหลัก อีกจำนวน 4 หมวด ได้แก่

Skincare สกินแคร์ ซึ่งแบรนด์ที่ได้รับรางวัล มีทั้งสิ้น 22 แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่
o CUSTOMERS’ FAVORITE AWARD - CeraVe Moisturising Cream 50ml
o K-BEAUTY AWARD - Dr.G R.E.D Blemish Clear Soothing Cream 70ml
o T-BEAUTY AWARD - MizuMi UV Bright Body Serum 180ml
o J-BEAUTY AWARD - Biore UV Anti-Pollution Body Care Serum Intensive Aura SPF50+/PA+++ 150ml
o BEST SHEET MASK - Leaders Snail Intense Plus Mask 25ml
o BEST SERUM -Yerpall Intensive Herbal Strawberry Serum 15ml
o BEST LIP CARE - Mediheal Pantenolips Healbalm 10ml
o BEST Moisturizer- ATOPALM Soothing Gel Lotion 120ml
o BEST GEL MOISTURIZER - SKINTIFIC 5X Ceramide Barrier Moisture Gel 80g
o BEST FACE SUNSCREEN - La Roche Posay Anthelios UVMUNE400 Oil Control Fluid SPF50+ PA++++ 50ml
o BEST ACNE PATCH - BK Acne Star Patch 12 Dots
o BEST ACNE SCAR TREATMENT- Puricas Dragon's Blood Scar Gel 3g
o BEST CLEANSER- Neutrogena Deep Clean Acne Foaming Cleanser 150g
o BEST MAKEUP REMOVER - FIF by Faith in Face Cica5 Truly Soothing Cleansing Water 500ml
o BEST BODY CREAM & LOTION - Eucerin Spotless Brightening Skin Tone Perfecting Body Lotion 250ml
o BEST BODY SUNSCREEN - Jabs Bright Booster UV Protection Body Lotion SPF50 PA+++ 450ml
o BEST Essence - Naturie Hatomugi Skin Conditioner New Formula 500ml
o BEST SLEEPING MASK - BANOBAGI Final Sleeping Mask Caffeine 24ml
o BEST GENTLE CLEANSER - Bioderma Sensibio H2O Cleansing 250ml
o BEST BEAUTY BRUSH CLEANSER - withat Brush Cleanser Care & Clear 100g #Tea Tree
o SOCIAL BUZZ AWARD - Cathy Doll Ultra Light Sun Fluid SPF 50+ PA++++
o BEST SKIN BARRIER - Nu Formula Ectoin + Ceramide Barrier Cream 50g
Personal Care ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ซึ่งแบรนด์ที่ได้รับรางวัล มีทั้งสิ้น 10 แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่
o BEST HERBAL BODY CARE -Seno Coffee Herbal Body Scrub 250g
o BEST SHAMPOO - Vichy Dercos Anti-Dandruff Shampoo 200ml
o BEST HAIR TREATMENT & CONDITIONER - Green Bio Super Treatment Cream 30ml
o BEST HAIR SERUM & OIL - Bualuang Silky Natural Herbs Vitamin E+ Pink Flora 85ml
o BEST HAIR COLOR - Liese Blaune Creamy Foam Color 108g #Brown
o BEST FEMININE WASH & CARE- ARAYA Extra Sensitive Feminine Cleanser 100ml
o BEST ORAL CARE - JUP JUP Probiotic Oral Spray 8ml #Succulent Grape
o BEST COTTON PADS & TOWEL- YukiYuki Pure Cotton Puff 80pcs
o BEST BODY LOTION - Vaseline Pro Derma Body Lotion No.3 250ml
o BEST BODY SCRUB - Dove Pomegranate Body Scrub 280g
Makeup เครื่องสำอาง ซึ่งแบรนด์ที่ได้รับรางวัล มีทั้งสิ้น 11 แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่
o RISING STAR AWARD - Time Phoria Stellar Dust Lip Stain
o BEST Cushion - Loreal Paris Infallible Pro-Cover Cushion 14g #320
o BEST Bright PRIMER- Mille Snail Bright Primer SPF15 PA+ 6g
o BEST SETTING SPRAY- Pramy Moisturizing Makeup Setting Spray Matte Finish 65ml
o BEST Fixing SPRAY- Cute Press 1-2-Beautiful Make Up Fixing Spray 60ml
o BEST MASCARA- Canmake Quick Lash Curler 3.4g #Black
o BEST EYEBROWS- Browit Pro Slim Brow Pencil 0.06g #Natural Brown
o BEST LIPSTICK- Maybelline New York Superstay Vinyl Ink Longwear Liquid Lipcolor Up to 16 Hours Wear 4.2ml #10 Lippy
o BEST POWDER- Sureeporn Matte Dee Powder SPF 35 PA+++ 10g #02 Money Me
o Best Makeup Base- In2It Primer++ 15g #PMP
o BEST BLUSH- GetBeaute Skin's Happy Blush Stick 16g #Amor
Health Care & Supply ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งแบรนด์ที่ได้รับรางวัล มีทั้งสิ้น 3 แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่
o Best Plant Protein- WinkWhite XS Protein Plant-Based Chocolate Flavor
o BEST BEAUTY SUPPLEMENT- SWISSE Beauty Grape Seed 60 Tablets
o BEST THAI SUPPLEMENT- CEO Factory 10Probiotics 20 Sachets
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดล้วนผ่านการการันตีจากผู้ใช้จริง สะท้อนคุณภาพ ความนิยม และความคุ้มค่าอย่างแท้จริง ผู้สนใจสามารถเลือกชอปสินค้าที่ได้รับรางวัล KONVY Best of Beauty Awards 2025 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านแอปพลิเคชัน KONVY คลิก https://konvy.me/4pCxCCK

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
















