KONVY ตอกย้ำผู้นำบิวตี้อีคอมเมิร์ซ ประกาศผล “KONVY Best of Beauty Awards 2025” รวมรางวัลจากเสียงโหวตแฟนบิวตี้ตัวจริง พร้อมดึง “เก่ง–น้ำปิง” ร่วมพบปะแฟนๆ ผ่าน KONVYLive
KONVY ผู้นำบิวตี้อีคอมเมิร์ซของไทย จัดงานประกาศผลรางวัล “KONVY Best of Beauty Awards 2025” เพื่อยกย่องสุดยอดผลิตภัณฑ์ความงามยอดนิยมแห่งปี ครอบคลุม 5 หมวด รวม 51 รางวัล จากการรวบรวมเสียงโหวตของผู้ใช้จริงทั่วประเทศ ตอกย้ำความแข็งแกร่งของ KONVY ในฐานะแพลตฟอร์มความงามที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดเห็นของผู้บริโภคอย่างแท้จริง พร้อมดึง “เก่ง-น้ำปิง” ร่วมสร้างสีสันภายในงาน และพบปะแฟนๆ ผ่านไลฟ์สด KONVY Live รวมถึงจัดโปรโมชันพิเศษมอบคูปองส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อชอปสินค้าที่ได้รับรางวัล ผ่านแอปพลิเคชัน KONVY ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2569
คุณคิงก้วย หวง ประธานคณะผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง (CEO & Co-Founder) บริษัท คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “KONVY มุ่งมั่นในการเป็นแพลตฟอร์มความงามที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงของผู้บริโภคอย่างแท้จริง งาน KONVY Best of Beauty Awards 2025 ไม่ใช่เพียงการมอบรางวัล แต่เป็นการสะท้อนความไว้วางใจจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศ ซึ่งทุกคะแนนโหวตล้วนมาจากประสบการณ์จริงของผู้บริโภค”
“ในปี 2025 KONVY ยังคงเติบโตอย่างแข็งแรงในโลกออนไลน์ ทั้งด้านจำนวนผู้ใช้งาน การมีส่วนร่วม และไลฟ์คอมเมิร์ซ โดยเฉพาะ KONVY Live ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้มีความพิเศษตรงที่ได้นักแสดงดาวรุ่ง “เก่ง หฤษฎ์ – น้ำปิง นภัสกร” มาร่วมสร้างสีสันภายในงานและพบปะแฟนๆ ผ่าน KONVY Live ซึ่งทั้งสองคนถือเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ช่วยเชื่อมโยงแบรนด์กับกลุ่มผู้บริโภคแมสในโลกออนไลน์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากแฟนๆ และช่วยสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน”
ทั้งนี้ KONVY ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์สร้างการเติบโตทางออนไลน์ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการมีหน้าร้านออฟไลน์เพื่อเสริมประสบการณ์ให้ลูกค้า พร้อมจุดแข็งด้านความหลากหลายของสินค้า ราคาที่คุ้มค่า คูปองส่วนลดจำนวนมาก ที่การันตีราคาดีที่สุด และเป็นสินค้าของแท้ 100% ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ KONVY ครองใจผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล “KONVY Best of Beauty Awards 2025” ซึ่งมีรางวัลไฮท์ไลท์ จำนวน 5 รางวัล ดังต่อไปนี้
ไฮไลต์รางวัล KONVY Fan Vote Awards 2025 จากเสียงโหวตแฟนบิวตี้ตัวจริง 5 รางวัล ได้แก่
• KONVY Customer Choice Awards: MizuMi
• KONVY Trendy Pick of the Year: La Glace
• KONVY Color Pop of the Year: ROM&ND Glasting Color Gloss
• KONVY Glow of the Year: HER HYNESS Instant Glow Black Mask
• KONVY Skin Barrier Saver Award: CLEAR NOSE Moist Skin Barrier Moisturizing Gel 10ml
นอกจากนี้ KONVY ยังประกาศผลรางวัล KONVY Best of Beauty Awards 2025 ครอบคลุมหมวดหลัก อีกจำนวน 4 หมวด ได้แก่
Skincare สกินแคร์ ซึ่งแบรนด์ที่ได้รับรางวัล มีทั้งสิ้น 22 แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่
o CUSTOMERS’ FAVORITE AWARD - CeraVe Moisturising Cream 50ml
o K-BEAUTY AWARD - Dr.G R.E.D Blemish Clear Soothing Cream 70ml
o T-BEAUTY AWARD - MizuMi UV Bright Body Serum 180ml
o J-BEAUTY AWARD - Biore UV Anti-Pollution Body Care Serum Intensive Aura SPF50+/PA+++ 150ml
o BEST SHEET MASK - Leaders Snail Intense Plus Mask 25ml
o BEST SERUM -Yerpall Intensive Herbal Strawberry Serum 15ml
o BEST LIP CARE - Mediheal Pantenolips Healbalm 10ml
o BEST Moisturizer- ATOPALM Soothing Gel Lotion 120ml
o BEST GEL MOISTURIZER - SKINTIFIC 5X Ceramide Barrier Moisture Gel 80g
o BEST FACE SUNSCREEN - La Roche Posay Anthelios UVMUNE400 Oil Control Fluid SPF50+ PA++++ 50ml
o BEST ACNE PATCH - BK Acne Star Patch 12 Dots
o BEST ACNE SCAR TREATMENT- Puricas Dragon's Blood Scar Gel 3g
o BEST CLEANSER- Neutrogena Deep Clean Acne Foaming Cleanser 150g
o BEST MAKEUP REMOVER - FIF by Faith in Face Cica5 Truly Soothing Cleansing Water 500ml
o BEST BODY CREAM & LOTION - Eucerin Spotless Brightening Skin Tone Perfecting Body Lotion 250ml
o BEST BODY SUNSCREEN - Jabs Bright Booster UV Protection Body Lotion SPF50 PA+++ 450ml
o BEST Essence - Naturie Hatomugi Skin Conditioner New Formula 500ml
o BEST SLEEPING MASK - BANOBAGI Final Sleeping Mask Caffeine 24ml
o BEST GENTLE CLEANSER - Bioderma Sensibio H2O Cleansing 250ml
o BEST BEAUTY BRUSH CLEANSER - withat Brush Cleanser Care & Clear 100g #Tea Tree
o SOCIAL BUZZ AWARD - Cathy Doll Ultra Light Sun Fluid SPF 50+ PA++++
o BEST SKIN BARRIER - Nu Formula Ectoin + Ceramide Barrier Cream 50g
Personal Care ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ซึ่งแบรนด์ที่ได้รับรางวัล มีทั้งสิ้น 10 แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่
o BEST HERBAL BODY CARE -Seno Coffee Herbal Body Scrub 250g
o BEST SHAMPOO - Vichy Dercos Anti-Dandruff Shampoo 200ml
o BEST HAIR TREATMENT & CONDITIONER - Green Bio Super Treatment Cream 30ml
o BEST HAIR SERUM & OIL - Bualuang Silky Natural Herbs Vitamin E+ Pink Flora 85ml
o BEST HAIR COLOR - Liese Blaune Creamy Foam Color 108g #Brown
o BEST FEMININE WASH & CARE- ARAYA Extra Sensitive Feminine Cleanser 100ml
o BEST ORAL CARE - JUP JUP Probiotic Oral Spray 8ml #Succulent Grape
o BEST COTTON PADS & TOWEL- YukiYuki Pure Cotton Puff 80pcs
o BEST BODY LOTION - Vaseline Pro Derma Body Lotion No.3 250ml
o BEST BODY SCRUB - Dove Pomegranate Body Scrub 280g
Makeup เครื่องสำอาง ซึ่งแบรนด์ที่ได้รับรางวัล มีทั้งสิ้น 11 แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่
o RISING STAR AWARD - Time Phoria Stellar Dust Lip Stain
o BEST Cushion - Loreal Paris Infallible Pro-Cover Cushion 14g #320
o BEST Bright PRIMER- Mille Snail Bright Primer SPF15 PA+ 6g
o BEST SETTING SPRAY- Pramy Moisturizing Makeup Setting Spray Matte Finish 65ml
o BEST Fixing SPRAY- Cute Press 1-2-Beautiful Make Up Fixing Spray 60ml
o BEST MASCARA- Canmake Quick Lash Curler 3.4g #Black
o BEST EYEBROWS- Browit Pro Slim Brow Pencil 0.06g #Natural Brown
o BEST LIPSTICK- Maybelline New York Superstay Vinyl Ink Longwear Liquid Lipcolor Up to 16 Hours Wear 4.2ml #10 Lippy
o BEST POWDER- Sureeporn Matte Dee Powder SPF 35 PA+++ 10g #02 Money Me
o Best Makeup Base- In2It Primer++ 15g #PMP
o BEST BLUSH- GetBeaute Skin's Happy Blush Stick 16g #Amor
Health Care & Supply ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งแบรนด์ที่ได้รับรางวัล มีทั้งสิ้น 3 แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่
o Best Plant Protein- WinkWhite XS Protein Plant-Based Chocolate Flavor
o BEST BEAUTY SUPPLEMENT- SWISSE Beauty Grape Seed 60 Tablets
o BEST THAI SUPPLEMENT- CEO Factory 10Probiotics 20 Sachets
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดล้วนผ่านการการันตีจากผู้ใช้จริง สะท้อนคุณภาพ ความนิยม และความคุ้มค่าอย่างแท้จริง ผู้สนใจสามารถเลือกชอปสินค้าที่ได้รับรางวัล KONVY Best of Beauty Awards 2025 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านแอปพลิเคชัน KONVY คลิก https://konvy.me/4pCxCCK
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด