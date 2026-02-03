ปตท.สผ. สนับสนุน 35 ล.สร้างอาคารวิทยาศาสตร์อวกาศ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มอบเงินจำนวน 35 ล้านบาท ให้แก่นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ในการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์อวกาศ ซึ่งประกอบด้วยท้องฟ้าจำลอง และหอสังเกตการณ์ท้องฟ้าและอวกาศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยด้านดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ขั้นสูง และเทคโนโลยีแห่งอนาคต และเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและบุคลากรของประเทศ
ปตท.สผ. และกลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ได้ก่อตั้งสถาบันวิทยสิริเมธี ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่มุ่งพัฒนาบุคลากรและสร้างสรรค์นวัตกรรม และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยก่อนหน้านี้ ปตท.สผ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อสนับสนุนทั้งสองสถาบันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2565–2574 ด้วยงบประมาณเฉลี่ยปีละ 100 ล้านบาท สะท้อนความมุ่งมั่นในการสนับสนุนด้านการศึกษาและการวิจัย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต