บางจากยืนหยัดขายน้ำมัน E85 ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ

บางจากฯ ยืนยันจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ E85 ต่อเนื่อง หนุนพลังงานสะอาดลดมลภาวะทางอากาศ
นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือBCP เปิดเผยว่า บางจากฯ ยังคงจำหน่ายบางจากแก๊สโซฮอล์ E85 เพื่อรองรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน E85 ได้ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกพลังงานสะอาดที่ช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้และสนับสนุนการดูแลคุณภาพอากาศ
ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถค้นหาสถานีบริการน้ำมันบางจากที่จำหน่ายน้ำมัน E85 ได้ผ่านแอปพลิเคชัน “บางจาก” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหรืออัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ได้แล้วที่ https://bit.ly/3YxtmZP
บางจากแก๊สโซฮอล์ E85 เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ได้รับการออกแบบมาให้รองรับน้ำมัน E85 โดยเฉพาะ มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน 15% และเอทานอล 85% ซึ่งเอทานอลเป็นผลผลิตจากภาคการเกษตร จึงเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ได้มากกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทอื่น
“การใช้น้ำมัน E85 ทุก 1 ลิตร สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้มากถึง 850 กรัม เมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซินทั่วไป อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ไนตรัสออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ รวมถึงมีส่วนช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผาไหม้อีกด้วย"
ก่อนหน้านี้ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้แจ้งดีลเลอร์ว่าจะหยุดการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 โดยจะหยุดจ่ายจากคลังน้ำมันตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2569 เป็นต้นไป