AOT จัดกิจกรรมจิตอาสา "Music for Healing เสียงดนตรีสานใจ by AOT" พร้อมมอบทุนการกุศล

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. จัดกิจกรรม “Music for Healing เสียงดนตรีสานใจ by AOT” เพื่อถวายเป็นพระราชกุลและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อเผยแพร่ศาสตร์ดนตรีบําบัด ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย โดยมี นางแววฤทัย ศุษิลวรณ์ ผู้อํานวยการสํานักกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ AOT และนางสุภางค์ มาลานิยม ผู้อํานวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม AOT พร้อมด้วยพนักงาน AOT เข้าร่วม เมื่อวันที่ 30มกราคม 2569 ณ โรงพยาบาลทศมินทราธิราช
พร้อมกันนี้ยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า 816,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลทศมินทราธิราช โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง ประจงจิตร แช่มสอาด รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลทศมินทราธิราช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ AOT ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเเละการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)