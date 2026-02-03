ซีพีปั้นผู้นำรุ่นใหม่ผ่าน CP CUP ‘ประธานอาวุโสซีพี’ ชูเป้าหมายสร้าง Young Talent

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ณ สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา - เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดการแข่งขัน CP CUP 2025 - "24-hour Business Challenge รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญที่เครือฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในระดับนานาชาติ โดยใช้ศักยภาพ เครือข่าย และโจทย์ธุรกิจจริงของเครือฯ "24-hour Business Challenge" เป็นโจทย์ธุรกิจเข้มข้นภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง มุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเชิงกลยุทธ์ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาแนวทางและโซลูชันที่สามารถต่อยอดและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและเครือเจริญโภคภัณฑ์ในอนาคต โดย CP CUP 2025 – Global Round เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ได้ 4 ทีมสุดยอดที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นมาจากรอบ Semi-final Global Round
ในโอกาสนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ยกระดับความพิเศษด้วยการมอบโอกาสให้เยาวชนทั้ง 15 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Semi-final Global Round เข้าฝึกงานในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ของเครือฯ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ในระดับนานาชาติ มุ่งเน้นการบ่มเพาะทักษะภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และสร้างความเข้าใจในบริบทการดำเนินธุรกิจระดับโลกที่มีความท้าทาย ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ CP CUP ในฐานะแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ตามหลัก “3 ประโยชน์” คือ การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศ สังคม และองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นพัฒนาคนและสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ศักยภาพของเครือธุรกิจที่ดำเนินงานในหลายประเทศเป็นเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากการทำงานจริงในระดับนานาชาติ จึงเปิดโอกาสให้ ทั้ง 15 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขัน CP CUP 2026 ได้เข้าฝึกงานในเครือฯ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศและสังคมในอนาคต”
นายธนินท์ยังเน้นย้ำว่า “บทบาทของผู้นำคือการทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจงานอย่างแท้จริง พร้อมมอบอำนาจและโอกาสให้ได้ลงมือทำ โดยให้คนรุ่นเก่าทำหน้าที่ชี้แนะ ไม่ชี้นำ ควบคู่ไปกับการปรับระบบการเรียนรู้ให้เท่าทันโลก และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี พร้อมแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัล และชื่นชมความมุ่งมั่นของนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้”
นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขัน CP CUP ในปีนี้ ดำเนินงานภายใต้นโยบายของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งเน้นความสำคัญในการสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 10 ปี ของโครงการ ซึ่งได้ยกระดับสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างเต็มรูปแบบ
ในปีนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่มีนักศึกษาจาก 10 ประเทศส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 22,000 ทีม หรือคิดเป็นจำนวนผู้สมัครกว่า 70,000 คน โดยเฉพาะการเปิดตัว Track Digital Innovation ที่ช่วยกระตุ้นความสนใจจากคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังได้ขยายขอบเขตการแข่งขันจากเดิม 2 ประเทศ (ไทยและจีน) เป็น 10 ประเทศ ส่งผลให้การแข่งขันมีความเข้มข้นและเต็มไปด้วยผู้สมัครที่มีคุณภาพสูง
นางสาวพิมลรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมถึงความเข้มข้นของกระบวนการคัดเลือกจากรอบ National Round ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องพัฒนาแนวคิดจาก Business Concept สู่กระบวนการ Proof of Concept (PoC) จนเข้าสู่รอบ Semi-Final Global Round เพื่อทำการ Showcase ผลงานและพิสูจน์ศักยภาพของต้นแบบ (Prototype) ในการขยายผลทางธุรกิจ (Scale-up) จนกระทั่งได้ 4 ทีมสุดท้ายมาตัดสินกันในรอบ Final Global Round ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Leadership Institute)
ในการนี้ นางสาวพิมลรัตน์ ได้แสดงความยินดีกับทีม “Farmland Hospital” ผู้ชนะเลิศจากประเทศจีนที่โชว์ศักยภาพได้อย่างดีเยี่ยม โดยชนะใจคณะกรรมการเป็นเอกฉันท์ในการแก้โจทย์ 24-Hours Business Case ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านความเข้าใจบริบทของเครือซีพีอย่างถ่องแท้ในทุกมิติ ทั้งเกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และอสังหาริมทรัพย์ สามารถร้อยเรียงและเชื่อมโยงธุรกิจเข้าด้วยกันจนเห็นภาพการนำไปปฏิบัติได้จริง (Execution) พร้อมการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน (Feasibility) ที่ชัดเจน
“ทีมชนะเลิศแสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง แม้จะมาจากต่างสถาบัน แต่มีความเข้าใจในค่านิยมหลัก (Core Values) ของเครือฯ โดยเฉพาะหลัก 3 ประโยชน์ คือประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม และองค์กร” นางสาวพิมลรัตน์ กล่าว
นอกจากเป้าหมายในการพัฒนาแผนธุรกิจที่ใช้ได้จริงแล้ว โครงการ CP CUP ยังมุ่งหวังที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกการศึกษาและโลกการทำงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต
“เราต้องการยกระดับการศึกษาให้เยาวชนเห็นภาพการทำงานจริงที่ชัดเจนขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ ทุกคน ไม่ใช่แค่ทีมที่ชนะ จะนำประสบการณ์ ความรู้ และนวัตกรรมที่ได้จากการแข่งขันไปต่อยอดเป็นความสำเร็จของตนเอง ไม่ว่าในอนาคตจะร่วมงานกับเครือซีพีหรือไม่ก็ตาม และเรายินดีอย่างยิ่งที่จะเปิดบ้านต้อนรับเยาวชนจากทุกสถาบันที่มีความมุ่งมั่นต่อไป” นางสาวพิมลรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย
นายเฉิน เจี้ยน เว่ย ตัวแทนนักศึกษา จากทีม “Farmland Hospital” ประเทศจีน ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ “Visionary Excellence Team” กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากกับรางวัลที่ได้รับ ซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันของทีมที่มีความหลากหลาย จนสามารถพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มอบโอกาสอันมีค่า และย้ำว่าจะนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต
นายศุภวิชญ์ เบญจวงศ์เสถียร ตัวแทนนิสิตจากทีม “ถั่วงอก” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ผู้คว้ารางวัลชมเชย “Honorable Mention Team” กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจและยินดีที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ทดลองคิด วิเคราะห์ และนำเสนอแผนธุรกิจเสมือนการทำงานจริง ซึ่งเป็นประสบการณ์อันมีค่าและสามารถนำไปต่อยอดทั้งด้านการศึกษาและการทำงานในอนาคต”
นางสาวราเมทรา เอลิชา ราจ ตัวแทนนักศึกษาจากทีม “Z-Team” Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า “รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและเรียนรู้ไอเดียใหม่ ๆ ร่วมกับเพื่อนผู้เข้าแข่งขันจากหลากหลายประเทศ พร้อมทั้งสร้างมิตรภาพข้ามภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงเข้าศึกษาดูงานภาคธุรกิจ ซึ่งล้วนเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่าในระดับนานาชาติ”
การแข่งขัน CP CUP เริ่มต้นขึ้นในประเทศจีนเมื่อปี พ.ศ. 2559 ก่อนขยายสู่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2567 และยกระดับสู่เวทีนานาชาติในปี พ.ศ. 2568 โดยปีนี้มีนักศึกษาจาก 10 ประเทศเข้าร่วม 70,536 คน รวม 22,761 ทีม ผ่านกระบวนการคัดเลือกตั้งแต่การนำเสนอแผนธุรกิจ การพิสูจน์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Proof of Concept) จนถึงรอบรองชนะเลิศ (Semi-Final Global Round) มีทีมผ่านเข้ารอบ 15 ทีม ภายใต้การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร คัดเหลือ ทีมผู้ชนะในแต่ละสายรวม 4 ทีม เข้ามาแข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศ (Final Global Round) ควบคู่กับกิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจจริงในระดับนานาชาติ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านภาวะผู้นำ มุมมองข้ามวัฒนธรรม และสะท้อนบทบาทของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการใช้ศักยภาพขององค์กรระดับโลกเป็นเวทีบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ ให้เติบโตเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เข้าใจโลกธุรกิจ และพร้อมสร้างคุณค่าให้กับสังคมและประเทศในอนาคตอย่างยั่งยืน