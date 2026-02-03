TPIPP คว้ารางวัลระดับโลก จาก International Finance Awards 2025

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีระดับนานาชาติ หลังได้รับรางวัล International Finance Awards 2025 สาขา “Most Innovative Diverse WTE Business Company Thailand” จาก International Finance Magazine (IFM) สื่อด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำจากสหราชอาณาจักร โดยในโอกาสนี้ นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล
รางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงศักยภาพและความเป็นผู้นำของ TPIPP ในด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร พร้อมทั้งการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานจากขยะ (Waste-to-Energy: WTE) อย่างเป็นรูปธรรม
TPIPP มีโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน สามารถรองรับปริมาณขยะได้มากกว่า 14,000 ตันต่อวัน มุ่งเน้นการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานสีเขียวและเชื้อเพลิงทดแทน RDF เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และร่วมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
ความสำเร็จครั้งนี้ ตอกย้ำบทบาทของ TPIPP ในฐานะผู้นำด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานสะอาด
TPIPP ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความยั่งยืน และความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในประเทศและระดับนานาชาติต่อไป