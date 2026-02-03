ฟอลคอนประกันภัย โชว์ผลงานโดดเด่นปี 2568 เบี้ยรับสุทธิโตแรงกว่า 35% พร้อมออกตัวแรงเปิดเกมรุกปี 2569 ลุยเปิดขยายสาขาตั้งเป้าโตอีก 30% ทิ้งห่างภาพรวมตลาด

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดด ล่าสุดเปิดฟอลคอนฯ สาขาฉะเชิงเทรา รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านประกันภัยที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน Cloud Computing, Data Center และ Artificial intelligence (AI) ในพื้นที่ภาคตะวันออก และยกระดับความสะดวกในการเข้าถึงบริการของลูกค้าในภูมิภาคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
สำหรับปี 2569 ฟอลคอนประกันภัยตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับเติบโต 30% ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทยที่ประเมินว่าตลาดประกันวินาศภัยโดยรวมจะมีเบี้ยประกันภัยรับเติบโตเพียง 2.5–3.5% สะท้อนถึงความมั่นใจในศักยภาพในการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่มาพร้อมความสามารถในการรับประกันภัยแบบครบวงจรเพิ่มขึ้นกว่า 300% และความสามารถในการรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น ความพร้อมของบุคคลากรและระบบงานที่พร้อมรองรับการบริการเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ
คุณโสภา กาญจนรินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฟอลคอนประกันภัย กล่าวว่า “ปี 2569 ฟอลคอนยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับเติบโต 30% โดยสาขาฉะเชิงเทราเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตระยะยาวของฟอลคอนที่เน้นรองรับการขยายตัวของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้าน Cloud Computing, Data Center และ Artificial intelligence (AI) แม้เศรษฐกิจไทยจะยังมีความท้าทาย แต่เรามองว่าระบบการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโต โดยในปี 2568 ฟอลคอนมีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเติบโตถึง 35% ซึ่งสวนทางกับการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยที่เติบโตเพียง 3% และเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและน้ำท่วมใหญ่ที่ภาคใต้ ซึ่งฟอลคอนสามารถบริหารจัดการบริการสินไหมได้อย่างราบรื่นและไม่มีเรื่องร้องเรียนของฟอลคอนเลยแม้แต่รายเดียว
ด้วยทีมงานที่มุ่งมั่น ทุ่มเท กับความแข็งแกร่งของฟอลคอนและแฟร์แฟกซ์ ฟอลคอนจึงเดินหน้าขยายเครือข่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและดูแลลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและ AI เข้ามาช่วยเพิ่มความรวดเร็ว ความแม่นยำ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน นอกจากการเดินหน้าขยายธุรกิจแล้ว ฟอลคอนฯ ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการมีส่วนร่วม โดยการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่ที่ฟอลคอนดำเนินธุรกิจอยู่ โดยยึดถือปรัชญา Doing Good by Doing Well หรือการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จพร้อมกับสร้างประโยชน์ให้สังคมไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายของกลุ่มบริษัท Fairfax”
ปัจจุบันฟอลคอนประกันภัยมีเครือข่ายสาขารวม 9 สาขาทั่วประเทศ พร้อมศูนย์บริการและเครือข่ายพันธมิตรมากกว่า 1,500 ราย รองรับการให้บริการทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กรแบบครบวงจร โดยลูกค้าสามารถติดต่อและรับบริการได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1534 เพื่อสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจในทุกสถานการณ์
ด้าน คุณต่อศักดิ์ จามิกรณ์ ผู้จัดการอาวุโส ฟอลคอนประกันภัย สาขาฉะเชิงเทรา กล่าวเสริมว่า “สาขาฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลลูกค้าในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างแท้จริง เราพร้อมให้บริการทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้ากลุ่มธุรกิจองค์กร ด้วยทีมงานมืออาชีพที่เข้าใจบริบทของพื้นที่ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านประกันภัยได้อย่างตรงจุด เพื่อสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจให้แก่ผู้เอาประกันภัยในทุกสถานการณ์”
ฟอลคอนประกันภัยดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการบริหารงานแบบ “Fair & Friendly” เน้นความโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปรัชญาหลักของ Fairfax Financial Holdings กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจประกันภัยในระดับสากล และเป็นกลุ่มบริษัทประกันภัย Property และ Casualty ที่ติดอันดับ Top 20 ของโลก
Fairfax มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และมาตรฐานการดำเนินงาน ทั้งด้านการพิจารณารับประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสินไหม การประกันภัยต่อ การพัฒนาบุคลากร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้ฟอลคอนประกันภัยมีศักยภาพและความสามารถในการรับประกันภัย (Underwriting Capacity) สำหรับโครงการขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงโครงการที่มีความซับซ้อนและต้องการมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงในระดับสูง ตอกย้ำบทบาทของฟอลคอนประกันภัยในฐานะบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล