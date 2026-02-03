WHAUPผนึกรีเอ็กซ์ โปรดักส์ ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

WHAUPจับมือ รีเอ็กซ์ โปรดักส์ ติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปขนาด 1เมกะวัตต์ใน2สาขาที่นนทบุรีและระยอง หนุนสู่ Green Factory
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางและรับสร้างแบรนด์เครื่องสำอางแบบครบวงจร โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 1 MWp ที่สาขานนทบุรีและระยอง รวมพื้นที่กว่า 6,000 ตารางเมตร คาดติดตั้งแล้วเสร็จ และ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ภายใน ส.ค. 2569 ตอบโจทย์ช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน ตามเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050
นายอัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า การลงนามสัญญาครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ WHAUP ในการให้บริการโซลูชันพลังงานหมุนเวียน แก่ลูกค้าทั้งในและนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจที่มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการดังกล่าวเป็นการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาดกำลังการผลิตรวม 1 MWp บนพื้นที่หลังคาโรงงาน สาขานนทบุรี 3,000 ตารางเมตร และสาขาระยอง 3,000 ตารางเมตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
“การลงนามความร่วมมือกับ บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด ในครั้งนี้ ตอกย้ำบทบาทของ WHAUP ในฐานะผู้นำด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจร ที่พร้อมส่งมอบโซลูชันพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากล การติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 1 MWp ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนพลังงานให้ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังยกระดับการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และเป้าหมาย Net Zero 2050 อย่างเป็นรูปธรรม”
ด้านนายโชติ จริงจัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะผู้นำธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องสำอาง และ รับสร้างแบรนด์เครื่องสำอางแบบครบวงจรที่ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้โรงงานมาตรฐานระดับ TOP 5 ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์กว่า 46 ปี ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาสูตร (R&D) การผลิต และการบรรจุในระบบปลอดเชื้อ (Clean Room) ตามมาตรฐาน GMP พร้อมให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์และการตลาดแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรสีเขียวที่ให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานสะอาด ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยโครงนี้จะลดต้นทุนพลังงานกว่า 1.9 ล้านบาทต่อปี ลดคาร์บอนกว่า 15,400 ตันใน 30 ปี