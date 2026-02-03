xs
xsm
sm
md
lg

Robb Report ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ประกาศการกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ของ “Robb Report Thailand”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Robb Report สื่อระดับโลกด้านลักชัวรีที่คร่ำหวอดในวงการมากว่าห้าทศวรรษ ประกาศการกลับมาอีกครั้งอย่างเป็นทางการของ Robb Report Thailand ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร โดยการกลับมาเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นบทใหม่ที่สำคัญของแบรนด์ในการเดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย หนึ่งในตลาดลักชัวรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเอเชีย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความต้องการด้าน Craftsmanship ประสบการณ์อันเปี่ยมด้วยความหมาย และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ของภูมิภาคนี้
 
โดย Robb Report Thailand จะเผยแพร่เนื้อหาแบบมัลติแพลตฟอร์ม ทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัล นิตยสารฉบับพิมพ์รายไตรมาส และการจัดอีเวนต์ระดับพรีเมียมที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีรสนิยมในประเทศไทย โดยเนื้อหาจะผสานมุมมองระดับโลกเข้ากับอัตลักษณ์แบบไทย ครอบคลุมหมวดหมู่หลักอันเป็นเอกลักษณ์ของ Robb Report อาทิ รถยนต์, เรือยอชต์, อากาศยาน, นาฬิกา, เครื่องประดับ, อสังหาริมทรัพย์, อาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยว, Wellness, ศิลปะและการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ผู้อ่านที่ให้คุณค่ากับมรดกทางวัฒนธรรม นวัตกรรม และรางวัลแห่งการใช้ชีวิตเหนือระดับ
 
การเปิดตัวใหม่ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างที่สุดของ Robb Report Thailand ที่จะทำความเข้าใจพฤติกรรมการเสพสื่อของผู้บริโภคลักชัวรีไทยในปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านหลากหลายช่องทาง หลากหลายประสบการณ์ และหลากหลายนิยามการใช้ชีวิตหรูหราร่วมสมัย ท่ามกลางการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้อ่านที่มีฐานะและมีมุมมองระดับนานาชาติ Robb Report Thailand ตั้งเป้าที่จะเป็นสื่อที่เปรียบเสมือนเข็มทิศ นำเสนอเรื่องราวของ Craftsmanship วัฒนธรรม และความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ความทรงคุณค่าของแบรนด์ระดับโลกให้แข็งแกร่งและยืนหยัดอย่างสง่างามในตลาดประเทศไทย
 
ทั้งนี้ Robb Report Thailand จะนำทัพโดย วัชรวรณ์ ทาสุคนธ์ (Vajravorn Tasukon) ผู้มาพร้อมประสบการณ์ที่ลึกซึ้งในแวดวงสื่อลักชูรี มีความชำนาญในการเล่าเรื่องอุตสาหกรรมการบริการ (Hospitality) และการวางกลยุทธ์ให้กับแบรนด์ระดับนานาชาติมาแล้ว โดยจะมารับหน้าที่สำคัญในการนำมุมมองอันประณีตและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมาสู่ Robb Report Thailand ในฐานะบรรณาธิการบริหารคนแรก (Editor-in-Chief)
 
Luke Bahrenburg ประธาน Robb Report เผยถึงก้าวสำคัญในครั้งนี้ว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดลักชัวรีที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก เป็นที่ซึ่ง Craftsmanship วัฒนธรรม และการให้คุณค่ากับสิ่งงดงามเหนือระดับ ผสานรวมกันอย่างกลมกลืนและโดดเด่นไม่เหมือนใคร เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัว Robb Report Thailand อีกครั้ง ร่วมกับพันธมิตรที่เข้าใจทั้งมรดกของแบรนด์ และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย ผมเชื่อว่าบทใหม่นี้จะนำความเชี่ยวชาญระดับโลกของเรามาสู่ตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาส ความคิดสร้างสรรค์ และแพสชันต่อโลกแห่งลักชัวรีอย่างแท้จริง”
 
ด้าน อมรินทร์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้นำ Robb Report Thailand ก้าวสู่ยุคใหม่ ด้วยความที่ผู้บริโภคชาวไทยในปัจจุบันคาดหวังความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการเล่าเรื่อง ประสบการณ์ และแบรนด์ที่เลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต วิสัยทัศน์ของเราสำหรับ Robb Report Thailand จึงมุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์แบบ
ไดนามิก หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นโลกดิจิทัล สังคม ประสบการณ์ เพื่อสะท้อนการใช้ชีวิตลักชัวรีอย่างแท้จริง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรม และที่สำคัญคือ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสื่อและแพลตฟอร์มที่สมศักดิ์ศรีกับชื่อเสียงระดับโลกของ Robb Report รวมถึงสังคมลักชัวรีของประเทศไทย”
 
เตรียมพบกับ “Robb Report Thailand” สื่อไลฟ์สไตล์ลักชัวรีระดับโลกที่จะนำความหรูหราที่แท้จริง มามาสู่ประเทศไทย ในปี 2026 นี้
 
เกี่ยวกับ Robb Report
Robb Report คือสื่อลักชัวรีระดับโลก ซึ่งเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ระดับสุดยอดที่ผู้บริโภคยุคใหม่แสวงหา โดยดึงดูดผู้อ่านที่มีรสนิยมและความหลงใหลร่วมกันในด้าน Craftsmanship มรดกทางวัฒนธรรม การออกแบบชั้นเลิศ และความเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งล้วนเป็นแก่นแท้ของความลักชัวรีอย่างแท้จริง Robb Report ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสื่อทรงอิทธิพลที่สุดในการนำเสนอศิลปะแห่งการใช้ชีวิต โดยปัจจุบันมีฉบับนานาชาติรวม 17 ประเทศทั่วโลก พร้อมเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าที่ครอบคลุมทุกหมวดหมู่และแพสชันของโลกแห่งลักชัวรี
 
เกี่ยวกับ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด
บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด (Lifestyle and Travel Media Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยมีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทสื่อและสำนักพิมพ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม และการผลิตคอนเทนต์เฉพาะทาง มีนิตยสารเรือธงคือ Lifestyle & Travel หนึ่งในนิตยสารไลฟ์สไตล์ภาษาอังกฤษชั้นนำของประเทศไทย ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผลิตสื่อคุณภาพสูงของบริษัท ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในงานสิ่งพิมพ์และดิจิทัล คอนเทนต์แบบคัสตอม ตลอดจนความร่วมมือในอุตสาหกรรมโรงแรม การท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด จึงนำความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว มาสู่บทบาทใหม่ในการผู้ถือลิขสิทธิ์ Robb Report Thailand อย่างเต็มภาคภูมิ














Robb Report ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ประกาศการกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ของ “Robb Report Thailand”
Robb Report ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ประกาศการกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ของ “Robb Report Thailand”
Robb Report ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ประกาศการกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ของ “Robb Report Thailand”
Robb Report ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ประกาศการกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ของ “Robb Report Thailand”
Robb Report ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ประกาศการกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ของ “Robb Report Thailand”
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น