Robb Report ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ประกาศการกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ของ “Robb Report Thailand”

Robb Report สื่อระดับโลกด้านลักชัวรีที่คร่ำหวอดในวงการมากว่าห้าทศวรรษ ประกาศการกลับมาอีกครั้งอย่างเป็นทางการของ Robb Report Thailand ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร โดยการกลับมาเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นบทใหม่ที่สำคัญของแบรนด์ในการเดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย หนึ่งในตลาดลักชัวรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเอเชีย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความต้องการด้าน Craftsmanship ประสบการณ์อันเปี่ยมด้วยความหมาย และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ของภูมิภาคนี้
โดย Robb Report Thailand จะเผยแพร่เนื้อหาแบบมัลติแพลตฟอร์ม ทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัล นิตยสารฉบับพิมพ์รายไตรมาส และการจัดอีเวนต์ระดับพรีเมียมที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีรสนิยมในประเทศไทย โดยเนื้อหาจะผสานมุมมองระดับโลกเข้ากับอัตลักษณ์แบบไทย ครอบคลุมหมวดหมู่หลักอันเป็นเอกลักษณ์ของ Robb Report อาทิ รถยนต์, เรือยอชต์, อากาศยาน, นาฬิกา, เครื่องประดับ, อสังหาริมทรัพย์, อาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยว, Wellness, ศิลปะและการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ผู้อ่านที่ให้คุณค่ากับมรดกทางวัฒนธรรม นวัตกรรม และรางวัลแห่งการใช้ชีวิตเหนือระดับ
การเปิดตัวใหม่ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างที่สุดของ Robb Report Thailand ที่จะทำความเข้าใจพฤติกรรมการเสพสื่อของผู้บริโภคลักชัวรีไทยในปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านหลากหลายช่องทาง หลากหลายประสบการณ์ และหลากหลายนิยามการใช้ชีวิตหรูหราร่วมสมัย ท่ามกลางการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้อ่านที่มีฐานะและมีมุมมองระดับนานาชาติ Robb Report Thailand ตั้งเป้าที่จะเป็นสื่อที่เปรียบเสมือนเข็มทิศ นำเสนอเรื่องราวของ Craftsmanship วัฒนธรรม และความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ความทรงคุณค่าของแบรนด์ระดับโลกให้แข็งแกร่งและยืนหยัดอย่างสง่างามในตลาดประเทศไทย
ทั้งนี้ Robb Report Thailand จะนำทัพโดย วัชรวรณ์ ทาสุคนธ์ (Vajravorn Tasukon) ผู้มาพร้อมประสบการณ์ที่ลึกซึ้งในแวดวงสื่อลักชูรี มีความชำนาญในการเล่าเรื่องอุตสาหกรรมการบริการ (Hospitality) และการวางกลยุทธ์ให้กับแบรนด์ระดับนานาชาติมาแล้ว โดยจะมารับหน้าที่สำคัญในการนำมุมมองอันประณีตและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมาสู่ Robb Report Thailand ในฐานะบรรณาธิการบริหารคนแรก (Editor-in-Chief)
Luke Bahrenburg ประธาน Robb Report เผยถึงก้าวสำคัญในครั้งนี้ว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดลักชัวรีที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก เป็นที่ซึ่ง Craftsmanship วัฒนธรรม และการให้คุณค่ากับสิ่งงดงามเหนือระดับ ผสานรวมกันอย่างกลมกลืนและโดดเด่นไม่เหมือนใคร เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัว Robb Report Thailand อีกครั้ง ร่วมกับพันธมิตรที่เข้าใจทั้งมรดกของแบรนด์ และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย ผมเชื่อว่าบทใหม่นี้จะนำความเชี่ยวชาญระดับโลกของเรามาสู่ตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาส ความคิดสร้างสรรค์ และแพสชันต่อโลกแห่งลักชัวรีอย่างแท้จริง”
ด้าน อมรินทร์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้นำ Robb Report Thailand ก้าวสู่ยุคใหม่ ด้วยความที่ผู้บริโภคชาวไทยในปัจจุบันคาดหวังความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการเล่าเรื่อง ประสบการณ์ และแบรนด์ที่เลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต วิสัยทัศน์ของเราสำหรับ Robb Report Thailand จึงมุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์แบบ
ไดนามิก หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นโลกดิจิทัล สังคม ประสบการณ์ เพื่อสะท้อนการใช้ชีวิตลักชัวรีอย่างแท้จริง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรม และที่สำคัญคือ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสื่อและแพลตฟอร์มที่สมศักดิ์ศรีกับชื่อเสียงระดับโลกของ Robb Report รวมถึงสังคมลักชัวรีของประเทศไทย”
เตรียมพบกับ “Robb Report Thailand” สื่อไลฟ์สไตล์ลักชัวรีระดับโลกที่จะนำความหรูหราที่แท้จริง มามาสู่ประเทศไทย ในปี 2026 นี้
เกี่ยวกับ Robb Report
Robb Report คือสื่อลักชัวรีระดับโลก ซึ่งเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ระดับสุดยอดที่ผู้บริโภคยุคใหม่แสวงหา โดยดึงดูดผู้อ่านที่มีรสนิยมและความหลงใหลร่วมกันในด้าน Craftsmanship มรดกทางวัฒนธรรม การออกแบบชั้นเลิศ และความเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งล้วนเป็นแก่นแท้ของความลักชัวรีอย่างแท้จริง Robb Report ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสื่อทรงอิทธิพลที่สุดในการนำเสนอศิลปะแห่งการใช้ชีวิต โดยปัจจุบันมีฉบับนานาชาติรวม 17 ประเทศทั่วโลก พร้อมเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าที่ครอบคลุมทุกหมวดหมู่และแพสชันของโลกแห่งลักชัวรี
เกี่ยวกับ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด
บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด (Lifestyle and Travel Media Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยมีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทสื่อและสำนักพิมพ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม และการผลิตคอนเทนต์เฉพาะทาง มีนิตยสารเรือธงคือ Lifestyle & Travel หนึ่งในนิตยสารไลฟ์สไตล์ภาษาอังกฤษชั้นนำของประเทศไทย ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผลิตสื่อคุณภาพสูงของบริษัท ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในงานสิ่งพิมพ์และดิจิทัล คอนเทนต์แบบคัสตอม ตลอดจนความร่วมมือในอุตสาหกรรมโรงแรม การท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด จึงนำความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว มาสู่บทบาทใหม่ในการผู้ถือลิขสิทธิ์ Robb Report Thailand อย่างเต็มภาคภูมิ