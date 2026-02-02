xs
xsm
sm
md
lg

แกร็บฟู้ด เผย 100 ร้านอาหารแห่งปี ผนึก ททท. ชูอัตลักษณ์อาหารไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แกร็บฟู้ด แอปสั่งอาหารอันดับ 1 ในประเทศไทย1 เผยรายชื่อ 100 ร้านอาหารที่คว้ารางวัล “สุดยอดร้านอาหารแห่งปี” ในงาน GrabThumbsUp Awards 2026 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Taste of Trust” ตอกย้ำมาตรฐานคุณภาพความอร่อยที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วประเทศอย่างแท้จริง โดยไฮไลต์สำคัญในปีนี้ คือ การมอบรางวัลอันทรงเกียรติจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อยกย่องร้านอาหารและผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยผ่านอัตลักษณ์ด้านอาหาร นำโดยรางวัล “สุดยอดผู้นำอาหารไทยสู่เวทีโลก” ที่มอบให้กับ ลิซ่า–ลลิษา มโนบาล Amazing Thailand Ambassador และรางวัล “สุดยอดผู้สร้างสรรค์รสชาติแห่งปี” ซึ่งตกเป็นของแบรนด์ SOURI จากโพรเจกต์ SOURI Local Exclusive Menu ชูเอกลักษณ์ท้องถิ่นไทยผ่านมาการอง 12 รสชาติประจำจังหวัด พร้อมด้วย 5 สุดยอดร้านอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละภาค อันได้แก่ สุกี้ช้างเผือก, ภูเก็ตทีค คอฟฟี่บาร์, ล่าวัวพัทยา, ประสิทธิ์โภชนา และ ทองสมิทธ์ พร้อมกันนี้ แกร็บยังได้ประกาศปรับดีไซน์ตราสัญลักษณ์ของซับแบรนด์ GrabThumbsUp เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพที่เป็นหนึ่งเดียว มุ่งสร้างการจดจำและเชื่อมต่อความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนจากสถิติที่พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 80% ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านอาหารไทยก่อนเดินทางมายังประเทศไทย2 ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังคงครองตำแหน่งจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ในใจนักเดินทางสายกินทั่วโลก3 เสน่ห์ของอาหารของไทยจึงถือเป็นอัตลักษณ์ทรงพลังที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง ททท. จึงมุ่งชูเอกลักษณ์รสชาติอาหารท้องถิ่นให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกเดินทาง

โดยในปีนี้ ททท. เราโฟกัสในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่เน้นการสร้างมูลค่า Value over Volume อย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด Amazing 5 Economy โดยมี Platform Economy เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญ ททท. จึงได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำอย่างแกร็บ ในการใช้เทคโนโลยี AI และข้อมูลบิ๊กดาต้า เพื่อพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านอาหารไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมต่อยอดและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตต่อไปได้”


“ททท.ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับรางวัล GrabThumbsUp Awards ในปีนี้ โดยเฉพาะแบรนด์ที่ได้รับรางวัลพิเศษจาก ททท. ไม่ว่าจะเป็น คุณลิซ่า–ลลิษา มโนบาล, SOURI, สุกี้ช้างเผือก, ภูเก็ตทีค คอฟฟี่บาร์, ล่าวัวพัทยา, ประสิทธิ์โภชนา หรือ ทองสมิทธ์ โดยทุกภาคส่วนล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหาร และเราพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอาหารไทยให้เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำและทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป”

นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย เผยว่า “งาน GrabThumbsUp Awards เดินหน้าสู่ปีที่ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The Taste of Trust’ เพื่อตอกย้ำมาตรฐานและคุณภาพความอร่อยที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากพลังเสียงของผู้ใช้บริการจริง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศที่ไม่หยุดพัฒนา เพื่อสร้างประสบการณ์ความอร่อยและความประทับใจในทุกมื้อให้แก่ผู้บริโภค ขณะเดียวกันการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อมอบรางวัลพิเศษด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ ยังตอกย้ำบทบาทของแกร็บในฐานะพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการของ ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยต่อยอดจุดแข็งของซับแบรนด์ GrabThumbsUp ที่สามารถการันตีความอร่อยยกนิ้วของร้านอาหารที่คนในพื้นที่ยอมรับ และช่วยผลักดันร้านอาหารท้องถิ่นให้ก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องมาสัมผัส ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม”


สำหรับร้านอาหารที่ได้รับรางวัล GrabThumbsUp Awards ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและพิจารณาอย่างเข้มข้นในทุกมิติ ทั้งในด้านรสชาติ มาตรฐานการบริการ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้าน ชื่อเสียง และความนิยมในหมู่ผู้บริโภค โดยต้องมีคะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการจริงไม่ต่ำกว่า 4.6 (จากคะแนนเต็ม 5) และได้รับการรีวิวในเชิงบวกจากผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 100 เสียง โดยในปีนี้มีร้านอาหารทั้งสิ้นมากกว่า 900 ร้านจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัล และมี 100 ร้านที่สามารถคว้ารางวัล “สุดยอดร้านอาหารแห่งปี” ไปครอง โดยมีไฮไลต์สำคัญ ดังนี้

• สุดยอดร้านขายดีแห่งปี (Delivery) ได้แก่ Jian Cha (เจี้ยนชา) แบรนด์ชาพรีเมียมสัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเมนูชาผลไม้สดคุณภาพสูง จนมียอดขายเติบโตขึ้น 4 เท่าบนแกร็บฟู้ดในปี 2025 และ สุดยอดร้านอาหารขายดี (Dine Out) ได้แก่ Kanori ร้านที่จุดเทรนด์ซูชิแฮนด์โรลในประเทศไทย นำเสนอประสบการณ์ซูชิบาร์แนวใหม่พร้อมวัตถุดิบสดใหม่ระดับพรีเมียม การันตีด้วยยอดดีลผ่านบริการ Dine Out เพิ่มมากขึ้นมากกว่า 5 เท่า ในปี 2025

• สุดยอดร้านดาวรุ่งมาแรงแห่งปี ได้แก่ UNO Coffee ร้านกาแฟที่กลายเป็นกระแสด้วยการนำเสนอเมล็ดกาแฟพรีเมียมสายพันธุ์ ‘เกอิชา’ ในราคาที่เข้าถึงได้ เสิร์ฟในแก้วสีเงินอันเป็นเอกลักษณ์

• สุดยอดร้านขวัญใจโลกโซเชียลแห่งปี ตกเป็นของ 3 ร้านดังที่สร้างกระแสไวรัลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หม้อแม่จูน แกงกะทิรสชาติเข้มข้นถึงเครื่อง, หอมหมี่ บะหมี่ไข่ดอง ร้านบะหมี่เส้นนุ่มพร้อมซอสรสเด็ดส่งตรงจากเชียงใหม่ และ ผักฉ่ำคำหอม ร้านอาหารมังสวิรัติรสชาติกลมกล่อมถูกใจชาวโซเชียล


• สุดยอดแบรนด์ยอดฮิตชาวต่างชาติ ได้แก่ Holey Artisan Bakery ร้านเบเกอรี่โฮมเมดสไตล์อาร์ติซานที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพวัตถุดิบและความพิถีพิถัน โดยเฉพาะเมนูขนมปังและบรันช์ที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเอ็กซ์แพตอย่างต่อเนื่อง
• สุดยอดร้าน Celebrity แห่งปี ได้แก่ ข้าวแกง LA โดย เอ-ศุภชัย ศรีวิจิตร นำเสนอเมนูอาหารไทยรสชาติเข็มข้น, BURNT Bangkok ร้านแซนด์วิชพรีเมียมโดย สกาย-วงศ์รวี นทีธร และ NOOD'S ร้านบะหมี่คลุกเครื่องแน่นโดย อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ

• สุดยอดนักชิมแห่งปี รางวัลพิเศษสำหรับผู้ขับเคลื่อนวงการอาหารที่ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการส่งมอบความอร่อย ได้แก่ กี้ซดโอปโซ้ย (โอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล และ ปุ๊กกี้-ปวีณ์นุช แพ่งนคร), สเตฟาน จากรายการครัวอ้ายฟาน (สเตฟาน-ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์), Bow Kanyarat (โบว์-กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ) และ Ccaptainch-Ploychava (กัปตัน-ชลธร คงยิ่งยง และ พลอย ชวพร เลาหพงศ์ชนะ)

“เพื่อเป็นการฉลองการเข้าสู่ปีที่ 5 ของการประกาศรางวัล ในปีนี้แกร็บยังได้เปลี่ยนโฉมตราสัญลักษณ์ของซับแบรนด์ GrabThumbsUp รวมถึงภาพลักษณ์ของรางวัล GrabThumbsUp Awards ซึ่งสะท้อนผ่านการปรับโลโก้ให้มีความทันสมัย เน้นสื่อถึงความพรีเมียมเพื่อสร้างการจดจำและความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ในระดับภูมิภาค ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ GrabThumbsUp กลายเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพความอร่อยระดับสากลที่ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความเชื่อมั่น” นางสาวจันต์สุดา กล่าว









แกร็บฟู้ด เผย 100 ร้านอาหารแห่งปี ผนึก ททท. ชูอัตลักษณ์อาหารไทย
แกร็บฟู้ด เผย 100 ร้านอาหารแห่งปี ผนึก ททท. ชูอัตลักษณ์อาหารไทย
แกร็บฟู้ด เผย 100 ร้านอาหารแห่งปี ผนึก ททท. ชูอัตลักษณ์อาหารไทย
แกร็บฟู้ด เผย 100 ร้านอาหารแห่งปี ผนึก ททท. ชูอัตลักษณ์อาหารไทย
แกร็บฟู้ด เผย 100 ร้านอาหารแห่งปี ผนึก ททท. ชูอัตลักษณ์อาหารไทย
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น