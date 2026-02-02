แกร็บฟู้ด เผย 100 ร้านอาหารแห่งปี ผนึก ททท. ชูอัตลักษณ์อาหารไทย

แกร็บฟู้ด แอปสั่งอาหารอันดับ 1 ในประเทศไทย1 เผยรายชื่อ 100 ร้านอาหารที่คว้ารางวัล “สุดยอดร้านอาหารแห่งปี” ในงาน GrabThumbsUp Awards 2026 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Taste of Trust” ตอกย้ำมาตรฐานคุณภาพความอร่อยที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วประเทศอย่างแท้จริง โดยไฮไลต์สำคัญในปีนี้ คือ การมอบรางวัลอันทรงเกียรติจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อยกย่องร้านอาหารและผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยผ่านอัตลักษณ์ด้านอาหาร นำโดยรางวัล “สุดยอดผู้นำอาหารไทยสู่เวทีโลก” ที่มอบให้กับ ลิซ่า–ลลิษา มโนบาล Amazing Thailand Ambassador และรางวัล “สุดยอดผู้สร้างสรรค์รสชาติแห่งปี” ซึ่งตกเป็นของแบรนด์ SOURI จากโพรเจกต์ SOURI Local Exclusive Menu ชูเอกลักษณ์ท้องถิ่นไทยผ่านมาการอง 12 รสชาติประจำจังหวัด พร้อมด้วย 5 สุดยอดร้านอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละภาค อันได้แก่ สุกี้ช้างเผือก, ภูเก็ตทีค คอฟฟี่บาร์, ล่าวัวพัทยา, ประสิทธิ์โภชนา และ ทองสมิทธ์ พร้อมกันนี้ แกร็บยังได้ประกาศปรับดีไซน์ตราสัญลักษณ์ของซับแบรนด์ GrabThumbsUp เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพที่เป็นหนึ่งเดียว มุ่งสร้างการจดจำและเชื่อมต่อความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) เป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนจากสถิติที่พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 80% ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านอาหารไทยก่อนเดินทางมายังประเทศไทย2 ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังคงครองตำแหน่งจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ในใจนักเดินทางสายกินทั่วโลก3 เสน่ห์ของอาหารของไทยจึงถือเป็นอัตลักษณ์ทรงพลังที่ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง ททท. จึงมุ่งชูเอกลักษณ์รสชาติอาหารท้องถิ่นให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกเดินทาง
โดยในปีนี้ ททท. เราโฟกัสในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่เน้นการสร้างมูลค่า Value over Volume อย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด Amazing 5 Economy โดยมี Platform Economy เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญ ททท. จึงได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำอย่างแกร็บ ในการใช้เทคโนโลยี AI และข้อมูลบิ๊กดาต้า เพื่อพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านอาหารไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมต่อยอดและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตต่อไปได้”
“ททท.ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับรางวัล GrabThumbsUp Awards ในปีนี้ โดยเฉพาะแบรนด์ที่ได้รับรางวัลพิเศษจาก ททท. ไม่ว่าจะเป็น คุณลิซ่า–ลลิษา มโนบาล, SOURI, สุกี้ช้างเผือก, ภูเก็ตทีค คอฟฟี่บาร์, ล่าวัวพัทยา, ประสิทธิ์โภชนา หรือ ทองสมิทธ์ โดยทุกภาคส่วนล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านมรดกทางวัฒนธรรมด้านอาหาร และเราพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอาหารไทยให้เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำและทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป”
นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย เผยว่า “งาน GrabThumbsUp Awards เดินหน้าสู่ปีที่ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The Taste of Trust’ เพื่อตอกย้ำมาตรฐานและคุณภาพความอร่อยที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากพลังเสียงของผู้ใช้บริการจริง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศที่ไม่หยุดพัฒนา เพื่อสร้างประสบการณ์ความอร่อยและความประทับใจในทุกมื้อให้แก่ผู้บริโภค ขณะเดียวกันการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อมอบรางวัลพิเศษด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ ยังตอกย้ำบทบาทของแกร็บในฐานะพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการของ ททท. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยต่อยอดจุดแข็งของซับแบรนด์ GrabThumbsUp ที่สามารถการันตีความอร่อยยกนิ้วของร้านอาหารที่คนในพื้นที่ยอมรับ และช่วยผลักดันร้านอาหารท้องถิ่นให้ก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องมาสัมผัส ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม”
สำหรับร้านอาหารที่ได้รับรางวัล GrabThumbsUp Awards ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและพิจารณาอย่างเข้มข้นในทุกมิติ ทั้งในด้านรสชาติ มาตรฐานการบริการ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้าน ชื่อเสียง และความนิยมในหมู่ผู้บริโภค โดยต้องมีคะแนนความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการจริงไม่ต่ำกว่า 4.6 (จากคะแนนเต็ม 5) และได้รับการรีวิวในเชิงบวกจากผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 100 เสียง โดยในปีนี้มีร้านอาหารทั้งสิ้นมากกว่า 900 ร้านจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัล และมี 100 ร้านที่สามารถคว้ารางวัล “สุดยอดร้านอาหารแห่งปี” ไปครอง โดยมีไฮไลต์สำคัญ ดังนี้
• สุดยอดร้านขายดีแห่งปี (Delivery) ได้แก่ Jian Cha (เจี้ยนชา) แบรนด์ชาพรีเมียมสัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเมนูชาผลไม้สดคุณภาพสูง จนมียอดขายเติบโตขึ้น 4 เท่าบนแกร็บฟู้ดในปี 2025 และ สุดยอดร้านอาหารขายดี (Dine Out) ได้แก่ Kanori ร้านที่จุดเทรนด์ซูชิแฮนด์โรลในประเทศไทย นำเสนอประสบการณ์ซูชิบาร์แนวใหม่พร้อมวัตถุดิบสดใหม่ระดับพรีเมียม การันตีด้วยยอดดีลผ่านบริการ Dine Out เพิ่มมากขึ้นมากกว่า 5 เท่า ในปี 2025
• สุดยอดร้านดาวรุ่งมาแรงแห่งปี ได้แก่ UNO Coffee ร้านกาแฟที่กลายเป็นกระแสด้วยการนำเสนอเมล็ดกาแฟพรีเมียมสายพันธุ์ ‘เกอิชา’ ในราคาที่เข้าถึงได้ เสิร์ฟในแก้วสีเงินอันเป็นเอกลักษณ์
• สุดยอดร้านขวัญใจโลกโซเชียลแห่งปี ตกเป็นของ 3 ร้านดังที่สร้างกระแสไวรัลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หม้อแม่จูน แกงกะทิรสชาติเข้มข้นถึงเครื่อง, หอมหมี่ บะหมี่ไข่ดอง ร้านบะหมี่เส้นนุ่มพร้อมซอสรสเด็ดส่งตรงจากเชียงใหม่ และ ผักฉ่ำคำหอม ร้านอาหารมังสวิรัติรสชาติกลมกล่อมถูกใจชาวโซเชียล
• สุดยอดแบรนด์ยอดฮิตชาวต่างชาติ ได้แก่ Holey Artisan Bakery ร้านเบเกอรี่โฮมเมดสไตล์อาร์ติซานที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพวัตถุดิบและความพิถีพิถัน โดยเฉพาะเมนูขนมปังและบรันช์ที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเอ็กซ์แพตอย่างต่อเนื่อง
• สุดยอดร้าน Celebrity แห่งปี ได้แก่ ข้าวแกง LA โดย เอ-ศุภชัย ศรีวิจิตร นำเสนอเมนูอาหารไทยรสชาติเข็มข้น, BURNT Bangkok ร้านแซนด์วิชพรีเมียมโดย สกาย-วงศ์รวี นทีธร และ NOOD'S ร้านบะหมี่คลุกเครื่องแน่นโดย อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ
• สุดยอดนักชิมแห่งปี รางวัลพิเศษสำหรับผู้ขับเคลื่อนวงการอาหารที่ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการส่งมอบความอร่อย ได้แก่ กี้ซดโอปโซ้ย (โอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล และ ปุ๊กกี้-ปวีณ์นุช แพ่งนคร), สเตฟาน จากรายการครัวอ้ายฟาน (สเตฟาน-ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์), Bow Kanyarat (โบว์-กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ) และ Ccaptainch-Ploychava (กัปตัน-ชลธร คงยิ่งยง และ พลอย ชวพร เลาหพงศ์ชนะ)
“เพื่อเป็นการฉลองการเข้าสู่ปีที่ 5 ของการประกาศรางวัล ในปีนี้แกร็บยังได้เปลี่ยนโฉมตราสัญลักษณ์ของซับแบรนด์ GrabThumbsUp รวมถึงภาพลักษณ์ของรางวัล GrabThumbsUp Awards ซึ่งสะท้อนผ่านการปรับโลโก้ให้มีความทันสมัย เน้นสื่อถึงความพรีเมียมเพื่อสร้างการจดจำและความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ในระดับภูมิภาค ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ GrabThumbsUp กลายเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพความอร่อยระดับสากลที่ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความเชื่อมั่น” นางสาวจันต์สุดา กล่าว