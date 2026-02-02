xs
MK รุกแฮมเบิร์ก “ฮิคินิคุ โตะ โคเมะ” เปิดสยามพารากอนชูซอสสูตรพิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 - MK GROUP เชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดอาหารญี่ปุ่นแบบ Specialty ในประเทศไทย เดินหน้าปั้น ฮิคินิคุ โตะ โคเมะ (HIKINIKU TO COME) แบรนด์ที่เป็นออริจินอลแฮมเบิร์กสไตล์ญี่ปุ่น ขยายสาขาต่อเนื่อง แม้ว่าแฮมเบิร์กอาจไม่ใช่เมนูที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมอาหารญี่ปุ่นในไทยในทันที แต่กำลังทำหน้าที่เป็น “ตัวเร่งบทใหม่” ที่สะท้อนความต้องการของผู้บริโภคในเชิงบวก และเปิดพื้นที่ให้ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบ Specialty สร้างความแตกต่างท่ามกลางตลาดที่แข่งขันรุนแรง พร้อมต่อยอดสู่การเติบโตในฐานะแบรนด์ระดับโกลบอล


นางสาวทานตะวัน ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความสำเร็จของ ฮิคินิคุ โตะ โคเมะ (HIKINIKU TO COME) สะท้อนกลยุทธ์การขยายแบรนด์ใหม่ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ซึ่งมองหาประสบการณ์การรับประทานอาหารที่มีเอกลักษณ์ มีความ Authentic สูง และการนำเสนอที่โดดเด่น โดยถือเป็นแบรนด์แรกที่เข้ามาจุดกระแสความสนใจต่อแฮมเบิร์กสไตล์ Specialty จนทำให้ผู้บริโภคชาวไทยเริ่มเปิดรับและให้ความนิยมมากขึ้น

ถึงแม้ว่าตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นจะมีการแข่งขันที่สูงในทุกเซ็กเมนต์ แต่แบรนด์ยังสามารถสร้างการจดจำและเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้อย่างเหนียวแน่น ด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพและความพิถีพิถันอย่างแท้จริง จนสามารถต่อยอดการเติบโตในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์สำคัญที่ช่วยเสริมแกร่งให้พอร์ตธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือ และเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายสาขาไปยังทำเลศักยภาพอย่างต่อเนื่อง


นายธีร์ ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การขยายสาขาของ ฮิคินิคุ โตะ โคเมะ (HIKINIKU TO COME) จะมุ่งเน้นการคัดเลือกทำเลศักยภาพ โดยปักหมุดศูนย์การค้าในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแหล่งรวมกำลังซื้อหลักและมีทราฟฟิกสูงตลอดวัน ช่วยเสริมการมองเห็นแบรนด์ (Brand Visibility) เข้าถึงกลุ่มพนักงานออฟฟิศ นักธุรกิจ ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนการสร้างยอดขายที่สม่ำเสมอ และการปูฐานลูกค้าประจำในระยะยาว

ล่าสุดแบรนด์เปิดสาขา 3 ที่ “สยามพารากอน” แล้ว ภายใต้คอนเซปต์ “ร้านลับที่สุดในสยามพารากอน” ถ่ายทอดประสบการณ์การรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่แตกต่างจากสาขาอื่น ผ่านการออกแบบโทนสีเข้ม เน้นความเป็นส่วนตัวและความพิถีพิถัน เสมือนได้ค้นพบร้านลับที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางศูนย์การค้าซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ โดยสะท้อนกลิ่นอายญี่ปุ่นตั้งแต่ทางเข้าที่ตกแต่งด้วยโคมไฟนำเข้าจากญี่ปุ่น วาดลวดลายที่ออกแบบจากเมนูแฮมเบิร์ก ไปจนถึงพื้นที่ภายในที่มีเตาย่างแฮมเบิร์กเอกลักษณ์อยู่กลางร้าน รายล้อมด้วยที่นั่งเคาน์เตอร์โทนสีไม้อ่อน ให้ลูกค้าได้ใกล้ชิดทุกขั้นตอนการปรุง

ทางด้านคอนเซปต์ “บดใหม่ ย่างใหม่ หุงใหม่ ทุกคำ!” โดยปรุงแฮมเบิร์กสดใหม่ทีละชิ้น ที่ต้องย่างบนเตาถ่านไม้เท่านั้น เน้นความสุกแบบพอดี แล้วเสิร์ฟตามลำดับ ภายใน 1 วินาที เพื่อให้ผู้รับประทานได้สัมผัสความอร่อย ฉ่ำ หอม และรสชาติของเนื้อที่ดีที่สุด พร้อมทั้งเสริมประสบการณ์ด้วยซอสหลากหลายที่ช่วยเพิ่ม flavor และมิติการรับประทานในแต่ละคำ ขณะที่ข้าวถูกหุงใหม่เป็นรอบ ๆ ตลอดทั้งวัน


พร้อมเปิดตัวซอสสูตรพิเศษ “ซัลซ่าสไตล์เม็กซิกัน” เฉพาะสาขานี้เท่านั้น ซึ่งเป็นการผสานวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและเม็กซิกันอย่างลงตัว รสชาติเผ็ดเปรี้ยวกำลังดี ผสานความกลมกล่อมแบบอูมามิสไตล์ญี่ปุ่น ช่วยชูวัตถุดิบหลักโดยไม่กลบเอกลักษณ์ของแฮมเบิร์ก พิเศษเฉพาะลูกค้า 100 บิลแรก รับฟรี Japan Special Box Set มูลค่า 790 บาท ตั้งแต่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2569 (3 วันเท่านั้น รวม 300 สิทธิ์)
ปัจจุบัน “ฮิคินิคุ โตะ โคเมะ” มีทั้งหมด 19 สาขา ทั้งสาขาในประเทศญี่ปุ่น 4 สาขา (คิจิโจจิ, ชิบูย่า, เกียวโต, ฟุกุโอกะ), 15 สาขาในประเทศโซนเอเชีย คือ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฮ่องกง จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ดูไบ รวมถึงอีก 3 สาขาในประเทศไทย ภายใต้การบริหารของเครือ MK GROUP คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พาร์ค (สีลม) และล่าสุดคือ “สยามพารากอน”


