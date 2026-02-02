Mister Donut จับมือ After You เปิดตัว “Signature x Signature”

ผู้จัดการรายวัน 360 - Mister Donut (มิสเตอร์ โดนัท) แบรนด์โดนัทชั้นนำของไทย ประกาศความร่วมมือกับ After You (อาฟเตอร์ยู) แบรนด์ขนมหวานระดับไอคอน เปิดตัวแคมเปญ “After You Donut – Signature x Signature” ภายใต้การพัฒนาโปรดักต์ร่วมกันของทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) จากทั้งสองแบรนด์ ร่วมกับ เมย์–กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ก่อตั้ง After You เพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์ของขนมหวานสไตล์ After You ให้อยู่ในรูปแบบโดนัทที่เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคในชีวิตประจำวัน
การพัฒนาแคมเปญครั้งนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกแรงบันดาลใจจากเมนูซิกเนเจอร์ของ After You การปรับสมดุลรสชาติ ความหวาน และเนื้อสัมผัส ไปจนถึงการออกแบบโดนัทแป้งนุ่มฟู ไส้แน่น ในแบบฉบับของ Mister Donut เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ยังคงถ่ายทอดตัวตนของ After You ได้อย่างชัดเจน พร้อมขยายการเข้าถึงสู่ผู้บริโภคในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการพัฒนาเมนูร่วมกัน แคมเปญนี้ยังสะท้อนเป้าหมายร่วมของทั้งสองแบรนด์ที่ยึดมั่นในเรื่องคุณภาพและรสชาติเป็นหัวใจสำคัญ โดยทั้ง Mister Donut และ After You มีความมุ่งมั่นในการคัดสรรวัตถุดิบ การควบคุมมาตรฐานการผลิต และการพัฒนารสชาติอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการนำสองแบรนด์มารวมกัน แต่เป็นการผสานแพสชันและความเชี่ยวชาญด้าน Quality & Taste Credential เพื่อสร้างประสบการณ์ขนมหวานที่มีคุณค่าและความสม่ำเสมอให้กับผู้บริโภค
นภัสสร สกุลชัยวาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบรนด์ มิสเตอร์ โดนัท บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ After You ในครั้งนี้ สะท้อนกลยุทธ์ของ Mister Donut ในการใช้ความแข็งแกร่งของแบรนด์และเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ มาต่อยอดร่วมกับแบรนด์ขนมหวานระดับพรีเมียม เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภค พร้อมขยายตลาดสู่กลุ่ม Mass อย่างเป็นรูปธรรม โดยยังคงรักษาคุณภาพ รสชาติ และเอกลักษณ์ของทั้งสองแบรนด์ไว้อย่างชัดเจน การพัฒนาเมนูภายใต้แคมเปญนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปิดตัวสินค้าใหม่ แต่เป็นการสร้าง Synergy ทางธุรกิจ เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตในระยะยาว”
ไฮไลต์ของแคมเปญอยู่ที่กลุ่มเมนู Signature x Signature ซึ่งนำขนมหวานระดับไอคอนของ After You มาตีความใหม่ในรูปแบบโดนัท อาทิ Shibuya Honey Toast Pon de Ring, เนยโสดโดนัท รวมถึงเมนูอื่น ๆ ที่ถ่ายทอดความอร่อยแบบ After You ได้อย่างครบถ้วน ทั้งรสชาติ ความละมุน และประสบการณ์การรับประทานที่โดดเด่นในสไตล์โดนัทของ Mister Donut
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัว Pop-up Store สุดพิเศษ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในรูปแบบ รถตุ๊กตุ๊ก ถ่ายทอดภาพลักษณ์ความเป็นไทยร่วมสมัย ผสานความสนุกและความเข้าถึงง่ายของแบรนด์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยภายใน Pop-up Store มีการจำหน่าย Exclusive Menu ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ และมีจำหน่ายเฉพาะจุดนี้เท่านั้น
ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ Mister Donut ในการขับเคลื่อนตลาดผ่านการคอลแลบกับแบรนด์ขนมหวานชั้นนำ เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความเคลื่อนไหวให้กับอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันยังเป็นการต่อยอดแบรนด์ After You ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่ม Mass และกลุ่ม On-the-go ได้ง่ายขึ้น ผ่านรูปแบบโดนัทที่เหมาะกับการบริโภคในชีวิตประจำวัน
แคมเปญ “After You Donut – Signature x Signature” วางจำหน่ายแล้ววันนี้ – 15 มีนาคม 2569 ที่ร้าน Mister Donut ทุกสาขา