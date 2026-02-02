‘KANORI’ โกยรายได้ปีที่แล้ว 400 ล. คว้า GrabThumpsUp Awards 2026

ผู้จัดการรายวัน 360-‘KANORI Hand Roll bar’ ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์แฮนด์โรล ผู้บุกเบิกแฮนด์โรลแนวฟิวส์ชัน คว้ารางวัล #GrabThumpsUp Awards 2026 ประเภทสุดยอดร้านอาหารขายดี GrabFood Dine-out พร้อมเผยแผนโตปีนี้ เตรียมขยายสาขาอีก 1-2 แห่งา กล่าว
แม้จะเปิดทำการได้เพียง 2 ปีเศษๆ แต่ ‘KANORI Hand roll bar’ ของ 3 พี่น้องครอบครัวกอบกุลสุวรรณ ทั้ง นายปณิธาน, นายปณิธิ และนางสาวปวิตรา กอบกุลสุวรรณ เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากปี 2567 ทำรายได้ 200 ล้านบาท ปี 2568 ‘KANORI Hand roll bar’ มีผลประกอบการราว 400 ล้านบาท เติบโตกว่า 100% จากการขยายสาขาให้ครบ 5 แห่ง
ความนิยมของ ‘KANORI Hand roll bar’ เติบโตต่อเนื่อง กระทั่ง คว้ารางวัล #GrabThumbsUp Awards 2026 ในสาขาสุดยอดร้านอาหารขายดี หรือ GrabFood Dine-out โดยมีเกณฑ์การตัดสินจากยอดขายและจำนวนรีวิวสูงสุดบนแอปพลิเคชัน GrabFood
นายปณิธิ กอบกุลสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยสากล เอสเตท จำกัด ระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ ‘KANORI Hand roll bar’ เติบโต มาจากจุดยืนเรื่องเราคือ First Mover ในตลาด เราเป็น Hand roll เจ้าแรกในไทย แม้จะมีคู่แข่งเกิดขึ้นมากมาย แต่สุดท้ายผู้บริโภคก็ยังเลือก ‘KANORI Hand roll bar’ เป็นที่หนึ่งในใจเสมอ ยิ่งคู่แข่งเยอะขึ้น ก็ยิ่งมีคนรู้จักแฮนด์โรลมากขึ้น สร้างการรับรู้ให้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย
ด้าน นางสาวปวิตรา กอบกุลสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสากล เอสเตท จำกัด เผยว่า ‘KANORI Hand roll bar’ เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ใช้ ‘อูนิ’ หรือ ‘ไข่หอยเม่น’ และสาหร่ายมากที่สุดในประเทศไทย โดยในปี 2568 ใช้อูนิไปมากถึง 3,800 กล่อง และ ‘สาหร่าย’ หัวใจสำคัญของแฮนด์โรล โดย ‘KANORI Hand roll bar’ ยังเป็น Exclusive Partner กับผู้ผลิตสาหร่ายกรอบที่ญี่ปุ่น ทำให้ความกรอบอร่อยของสาหร่ายที่นี่ไม่มีใครเหมือน โดยปีที่ผ่านมาใช้สาหร่ายไปทั้งสิ้น ‘2 ล้านโรล’
ส่วนเป้าหมาย ‘KANORI Hand roll bar’ ในปี 2569 วางแผนขยายสาขาเพิ่มอีก 1-2 แห่ง เล็งย่าน Residential Area พร้อมไปกับการสร้างความแข็งแรงภายในองค์กร ระบุว่า เราต้องการโตเร็ว แต่ต้องโตอย่างแข็งแรงด้วย ทั้งนี้ ‘KANORI Hand roll bar’ อยู่ระหว่างการสร้างครัวกลางแห่งใหม่ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ รวมถึงความแข็งแกร่งด้านซัพพลายเชน ทรัพยากรบุคคล รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า ทำให้แข็งแรงมากที่สุดเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน
“เป้าหมายในปีนี้ต้องการขยายไปรอบนอก และโฟกัสภายในให้แข็งแรงก่อนที่จะขยายไปมากกว่านี้ โฟกัสภายในองค์กร ให้แข็งแรง หมายถึงทั้งเรื่องซัพพลายเชน บุคลากร ออฟฟิศหลังบ้าน รักษาคุณภาพและเพิ่มคุณภาพสินค้าให้ดีมากขึ้น ทำให้ใหญ่เพื่อรองรับการขยายในอนาคต เป็นปีที่เราเน้นย้ำส่วนนี้ และปีนี้จะมีสาขาใหม่ประมาณ 1-2 สาขา” นางสาวปวิตร