“ดีพร้อม” โชว์ความสำเร็จผลักดันร้านอาหารไทยสู่ระดับพรีเมียม ตอกย้ำเสน่ห์อาหารไทยเชื่อมโยง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับพื้นที่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 50 ล้านบาท

วันนี้ (2 ก.พ.) ณ โรงแรมบางกอก แมริออท โฮเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) โชว์ความสำเร็จ ผลักดันร้านอาหารไทยสู่ระดับพรีเมียม ด้วยการยกระดับการนำเสนออาหารท้องถิ่น สร้างสรรค์ประสบการณ์ ที่โดดเด่นและมีคุณค่าแก่ลูกค้าในทุกมิติ ตอกย้ำเสน่ห์อาหารไทยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับ พื้นที่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 50 ล้านบาท
นายสุรพล ปลื้มใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่เวทีสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ด้วยการยกระดับและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ของคนไทยให้สามารถสร้างมูลค่าและสร้างรายได้ ภายใต้นโยบาย “ดีพร้อมคอมมูนีตี้ ที่นี่มีแต่ให้” ผ่านกลไก ซอฟต์พาวเวอร์ของดีพร้อม ได้แก่ 1) การสร้างสรรค์และต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2) โน้มน้าว เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับ และ 3) เผยแพร่เรื่องราวต่าง ๆ สู่สาธารณะในวงกว้าง โดยเฉพาะ สาขาอาหารซึ่งถือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่ทรงพลังและเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงในการสร้างโอกาส การเติบโตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อีกทั้งอาหารไทยยังเป็นสื่อกลางสำคัญในการถ่ายทอดวัฒนธรรม เรื่องเล่า วิถีชีวิต ความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ฝังอยู่ในอาหารทุกจานอย่างชัดเจน
นายสุรพล ปลื้มใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวต่อว่า โดยในปี 2568 ดีพร้อม มีแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ไทย สาขาอาหารผ่านแผนงานและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง 1 ในนั้น คือ โครงการพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชน อาหารถิ่นอาหารไทย (Local Chef Restaurant) ครอบคลุมทั่วประเทศ และได้ต่อยอดการพัฒนาร้านอาหารเชฟ ชุมชนไปสู่ร้านระดับพรีเมียม ผ่านกิจกรรมยกระดับร้านอาหารเชฟชุมชนสู่ร้านอาหารระดับพรีเมียม (Fine Dining / Casual Dining / Local Cuisine) มุ่งหวังในการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ ร้านอาหารชุมชน จำนวน 40 ร้าน ทั้งด้านคุณภาพอาหาร การบริการ ภาพลักษณ์ และการบริหารจัดการ ควบคู่ กับการรักษาอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นให้คงอยู่และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาร้านอาหาร 3 รูปแบบ ได้แก่ Fine Dining, Casual Dining และ Local Cuisine ผ่านแนวคิดการยกระดับที่สอดคล้องกับ ศักยภาพและบริบทของแต่ละพื้นที่ ไม่ได้มุ่งพัฒนาให้ร้านอาหารมีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด แต่เน้นการปรับ ให้เหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อสร้างความโดดเด่นและมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
"โครงการดังกล่าวนี้ ถือเป็นเวที ในการยกระดับการนำเสนออาหารท้องถิ่น สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่โดดเด่นและมีคุณค่าแก่ลูกค้าในทุกมิติ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้ ตอกย้ำเสน่ห์อาหารไทยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในระดับพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในชุมชน และเครือข่าย เชฟชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นของประเทศ การพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชน จะสะท้อนพลังของซอฟต์พาวเวอร์ สาขาอาหารไทยในระดับพื้นถิ่น ได้เป็นอย่างดี โดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ที่มีอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ให้ทันสมัย ด้วยการสร้างพื้นที่ให้เชฟท้องถิ่นและผู้ประกอบการชุมชนได้แสดงศักยภาพ ถ่ายทอดภูมิปัญญา พัฒนาเมนูพื้นถิ่น ให้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นคงและกลายเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็น การตอกย้ำถึงความสำคัญของอาหารไทยในระดับสากลและเพิ่มมูลค่าการส่งออกอาหารไทยในตลาดโลก อันจะทำให้ ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางอาหารระดับโลก (Global Food Hub) ในอนาคตต่อไป โดยคาดว่าภายหลัง ดำเนินกิจกรรมฯ จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้มากกว่า 50 ล้านบาท" นายสุรพล ปลื้มใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กล่าวทิ้งท้าย