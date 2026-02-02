สมิติเวช X Copper ร่วมสร้างสรรค์นิยามใหม่ของสุขภาพดี ที่มาพร้อมรสชาติเหนือระดับภายใต้แนวคิด “Expert Care for Every Dimension of Life”

โรงพยาบาลสมิติเวชเดินหน้าต่อยอดแนวคิด “เราไม่อยากให้ใครป่วย” เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งการแพทย์ โภชนาการ และไลฟ์สไตล์ ล่าสุดร่วมมือกับ Copper Beyond Buffet ร้านบุฟเฟต์นานาชาติระดับพรีเมียม นำเสนอเมนูทางเลือกสุขภาพและแพ็กเกจที่รวมการตรวจสุขภาพเข้ากับมื้ออาหารคุณภาพอย่างลงตัวภายใต้แนวคิด “Expert Care for Every Dimension of Life”
พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เทรนด์สุขภาพโลกในปัจจุบันก้าวข้ามจากการรักษา สู่การดูแลสุขภาพเชิงรุก (Proactive Wellness) ที่สำคัญคือ ดูแลสุขภาพต้องเป็นเรื่องสนุก ทำได้ยั่งยืน และเข้ากับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่ต่างกันไป”
ความร่วมมือกับ Copper Beyond Buffet ในครั้งนี้ คือการเปลี่ยนภาพจำการดูแลสุขภาพในกรอบเดิมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่รื่นรมย์ เราผนวกหลักโภชนาการเข้ากับศิลปะการปรุงอาหาร เพื่อให้ “มื้อพิเศษ” เป็นทั้งการให้รางวัลตัวเองและการดูแลร่างกายไปพร้อมกัน โดยไม่ต้องเลือกระหว่างความอร่อยหรือสุขภาพ เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากความสุขที่ทำได้จริงในทุกวัน”
คุณพจนีย์ พินิจศักดิ์กุล ประธานกรรมการบริหาร Copper Beyond Buffet กล่าวเสริมว่า “คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ และมองว่า อาหารคือส่วนสำคัญของการดูแลสุขภาพ Copper จึงร่วมกับสมิติเวช ออกแบบเมนูที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพจริง”
พร้อมเมนูใหม่ "5 Longevity Flavors: When Fine Dining meets Wellness" พรีเมียมเมนูทางเลือกสุขภาพ ที่รังสรรค์ร่วมกันโดยเชฟคอปเปอร์ และแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยจากสมิติเวช
ไฮไลต์สำคัญของการออกแบบเมนูในครั้งนี้คือ การได้รับเกียรติจาก เชฟวิลเมนท์ ลีออง ผู้อำนวยการภาคพื้นทวีปเอเชีย และกรรมการบริหารสมาคมเชฟโลก มาร่วมรังสรรค์เมนูพิเศษทางเลือกสุขภาพ คือ ปลาเทราต์กงฟี เสิร์ฟพร้อมโฟมผัก 5 สีและแยม ซอสทรัฟเฟิลควินัว : ปลาเทราต์อุดมด้วยโอเมก้า-3 และโปรตีนคุณภาพสูง ปรุงด้วยเทคนิคกงฟีอุณหภูมิต่ำ ช่วยคงคุณค่าสารอาหารและทำให้เนื้อปลานุ่ม ย่อยง่าย เสริมด้วยโฟมผัก 5 สีที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระ
พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันรังสรรค์อีก 4 เมนูใหม่ทางเลือกสุขภาพ โดยคุณหมอผิง พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล และทีมเชฟจากคอปเปอร์ คือ
●กงซูเม่ต้มแซ่บ ปลานิวซีแลนด์ ออเรนจ์รัฟฟี่: ด้วยเทคนิคการเคี่ยวน้ำซุปแบบกงซูเม่ ช่วยดึงรสอูมามิธรรมชาติจากวัตถุดิบออกมา ปลาทะเลน้ำลึกระดับพรีเมียม มีโปรตีนคุณภาพสูง เสริมด้วยตะไคร้ ใบมะกรูด ข่า และเครื่องต้มแซ่บสมุนไพรไทย ช่วยลดการอักเสบ
●เห็ดชิตาเกะย่าง อกไก่ S-Pure กะหล่ำดอกและไข่แดงเพียวเร่: เห็ดชิตาเกะ ให้โปรตีนดีและไขมันต่ำ ช่วยลดคอเลสเตอรอลและดูแลหัวใจ กะหล่ำดอกมีสารต้านมะเร็ง และเส้นใยอาหารสูง
●ปลากะพงเว็ตเอจลุยสวน: ปลากะพงเว็ตเอจ เทคนิคการถนอมปลาเพื่อคงความสด เพิ่มความนุ่มของเนื้อปลา มีโปรตีนสูง ไขมันต่ำ อุดมโอเมก้า-3 ซอสสมุนไพร ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ดีต่อสุขภาพ
●ไข่ตุ๋นซอสหัวหอมสกัด และกุ้งคริลล์: ไข่ตุ๋นสูตรโฮมเมด ให้โปรตีนสูง น้ำซอสจากหัวหอมสกัดให้หวานธรรมชาติ ไม่เติมน้ำตาล กุ้งคริลล์มีแคลเซียมสูง อุดมโอเมก้า-3 และแอสตาแซนทิน ต้านอนุมูลอิสระ ใบแว่นแก้ว สมุนไพรช่วยลดอาการท้องอืดและท้องเสีย
นอกจากการออกแบบเมนูใหม่แล้ว ยังได้คัดเลือกเมนูยอดนิยมของ Copper มาจัดเป็นเมนูทางเลือกสุขภาพ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Healthier Choice Recommended by Samitivej” ที่ผ่านการรับรองจากนักโภชนาการ ทั้งหมด 6 เมนู คือ เซียร์นอร์วีเจียนเทราต์โฟมยูซุ, ไข่ตุ๋นกุ้งคริลล์, ปลากะพงเว็ตเอจ และกุ้งอาร์เจนตินา ครีมเห็ดพอร์ชินี, ปลากะพงเว็ตเอจ องุ่น และเอสเซ้นส์มะเขือเทศ, สลัดฟักทองมากุโระ, ซุปเย็นกัซปาโชสับปะรด (สูตรลดน้ำตาล) เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่าอร่อยและดีต่อสุขภาพ
พบกับเมนูพิเศษทางเลือกสุขภาพ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2569 ณ Copper Beyond Buffet เฉพาะสาขาเกษร อัมรินทร์
นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับการเพลิดเพลินกับมื้ออาหาร โรงพยาบาลสมิติเวช และ Copper ร่วมมือกันออกแบบแพ็กเกจพิเศษ Prestige Health Dining ที่รวมบุฟเฟต์มื้อพิเศษจาก Copper (Beyond Finest Package A: 2,599 บาท) และโปรแกรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลสมิติเวช (2,500 บาท) ในราคาพิเศษเพียง 5,099 บาท จากราคาปกติ 9,777 บาท จองแพ็กเกจได้ ที่ Hungry Hub หรือ LINE @copperbeyondbuffet และคลิกจองที่นั่ง สาขาเกษร อัมรินทร์
สามารถซื้อแพ็กเกจและรับประทานอาหารที่ร้าน Copper Beyond Buffet เฉพาะสาขาเกษร อัมรินทร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2569 และสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพที่ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท และ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2569
พิเศษ สำหรับท่านที่มารับประทานอาหารที่ Copper ทุกแพ็กเกจ ทั้ง 2 สาขา ได้แก่ สาขาเดอะเซ้นส์ ปิ่นเกล้า และ สาขาเกษร อัมรินทร์ เพียงแสดงหมายเลขการจองของ Copper รับสิทธิพิเศษซื้อแพ็กเกจ ฟื้นฟูร่างกายด้วยวิตามินทางหลอดเลือด IV Drip พร้อมตรวจภาวะขาดเอนไซม์ G6PD เพื่อประเมินความพร้อมของเม็ดเลือดแดงและความเหมาะสมของร่างกายก่อนรับวิตามิน มูลค่า 3,500 บาท จากราคาเต็ม 6,000 บาท พร้อม รับฟรี ตรวจประเมินความเสี่ยงสุขภาพ 6 ภาวะ ด้วยเครื่อง AI Retinal Image เทคโนโลยี AI อัจฉริยะจากการถ่ายภาพดูคุณภาพเส้นเลือดในจอประสาทตา
ซื้อแพ็กเกจฟื้นฟูร่างกายด้วยวิตามินทางหลอดเลือด IV Drip พร้อมตรวจภาวะขาดเอนไซม์ G6PD ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2569 ณ รพ. สมิติเวช สุขุมวิท และ รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์