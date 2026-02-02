อีสท์ วอเตอร์ เปิดตัว U-Chill Station สถานีบริการน้ำดื่มและน้ำแข็งอัจฉริยะ สอดรับยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติ 20 ปี

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ (ยูยู) บริษัทในกลุ่มอีสท์ วอเตอร์ ประกาศเปิดตัวสถานีบริการน้ำดื่มและน้ำแข็งอัจฉริยะต้นแบบภายใต้ชื่อ “U-Chill Station” ณ เทศบาลตำบลหัวรอ จังหวัดพิษณุโลก มุ่งเป้าเป็นโมเดลต้นแบบการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด (Decentralized Smart Water Grid) ตามแผนยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติ 20 ปี
นายบดินทร์ อุดล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวัน ออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า การจัดตั้ง U-Chill Station มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบสนองนโยบายน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน ของกระทรวงมหาดไทย และตอบรับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหัวรอ จ.พิษณุโลก ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่ยั่งยืน โดยยูยูได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านน้ำ มาอยู่ในรูปแบบ Mini Station ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐและเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดของประชาชนในราคาประหยัด
U-Chill Station ถือเป็นมิติใหม่แห่งการบริหารจัดการน้ำดื่มระดับชุมชน ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด "Smart & Sustainable Oasis" แบ่งพื้นที่การดำเนินงานเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ระบบผลิตมาตรฐานอุตสาหกรรม มีการติดตั้งระบบกรองคุณภาพสูงและกระบวนการฆ่าเชื้อโรค 7 ขั้นตอน รวมถึงระบบ Reverse Osmosis (RO) มีกำลังการผลิตน้ำดื่มขั้นต่ำ 1,200 ลิตรต่อวัน และระบบผลิตน้ำแข็งสะอาดมาตรฐาน Food Grade ไม่น้อยกว่า 140 กิโลกรัมต่อวัน มีระบบบริการอัจฉริยะ บริการผ่านหน้าจอ Touch Screen ที่ทันสมัย รองรับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code และการหยอดเหรียญ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัล
โครงการ U-Chill Station ไม่เพียงแต่เน้นความล้ำสมัยของเทคโนโลยี แต่ยังให้ความสำคัญกับพันธกิจเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้ผู้บริโภคนำภาชนะมาเติมเอง เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในชุมชน โดยกำหนดอัตราค่าบริการน้ำดื่มเพียง 1.50 บาทต่อลิตร และน้ำแข็ง 5 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและชุมชน
“U-Chill Station คือ สถานีบริการน้ำดื่มและน้ำแข็งอัจฉริยะต้นแบบ ที่จะเป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จของแนวคิด EW Drinking Station: Decentralized Smart Water Grid สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นให้ภาคประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มสะอาดที่มีมาตรฐานสุขอนามัย โดยมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ ภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบและบำรุงรักษาที่มีคุณภาพสูงสุด เป็นการบริหารจัดการน้ำที่ปรับใช้ในระดับจุลภาค เพื่อให้คำว่า Smart Water Grid ไม่ได้อยู่แค่ในภาคอุตสาหกรรม แต่เข้าถึงหน้าบ้านและชุมชนของคนไทยทุกคน” นายบดินทร์ กล่าว