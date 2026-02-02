CPF รวมพลังแบรนด์ในเครือ สืบสานวัฒนธรรมการไหว้เจ้าเทศกาลตรุษจีน ให้สะดวกและมีความหมายยิ่งขึ้น

ตรุษจีนเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นปีใหม่ การแสดงความกตัญญู และการรวมตัวของครอบครัว วัฒนธรรมที่ดีเช่นนี้จึงควรค่าแก่การธำรงรักษา ควบคู่กับการปรับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน เพื่อให้ประเพณียังคงอยู่และเข้าถึงได้ในทุกช่วงวัย
ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF คัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ สด สะอาด อร่อย และปลอดภัย พร้อมเพิ่มความสะดวกในการเตรียมของไหว้ให้กับคนไทยเชื้อสายจีน ผ่านแคมเปญ “ชวนไหว้ให้ได้ดี ด้วยชุดไหว้ CP 5 ดี” ช่วยให้การไหว้เจ้าเป็นเรื่องง่าย ถูกต้องตามหลักความเชื่อ และสอดคล้องกับประเพณีตรุษจีนอย่างเหมาะสม
“ชุดไหว้ทองคำ CP 5 ดี” นำเสนอแนวคิด คัดสรรมาดี รสชาติดี สะดวกดี หาซื้อง่ายดี และชีวิตดี ผ่านการออกแบบชุดไหว้อย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่ผ้าปูโต๊ะทองคำที่ช่วยแนะนำตำแหน่งการจัดวางของไหว้ตามธรรมเนียมจีน ช้อนทองคำสำหรับตักตวงความหมายอันเป็นมงคล ไปจนถึงของไหว้ที่คัดสรรมาให้เหมาะสมกับการเริ่มต้นปีใหม่ของทุกครอบครัว โดยชุดไหว้ CP 5 ดี วางจำหน่ายผ่านโลตัสและแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ
ขณะเดียวกัน CPF ยังรวมแบรนด์อาหารในเครือที่หลายคนคุ้นเคย มาเป็นทางเลือกในการเตรียมของไหว้ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น ห้าดาว ที่มีเมนูไหว้เจ้าพร้อมเครื่องในแบบใกล้บ้าน เป็ดเจ้าสัว ที่จัดของไหว้ครบถ้วนตามธรรมเนียมโดยไม่ต้องลงครัว และ เชสเตอร์ กับชุดไก่ไหว้เจ้ายกกล่องที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ พร้อมไหว้ได้ทันที โดยทุกแบรนด์เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าและรับสินค้าในช่วงวันที่ 7–17 กุมภาพันธ์ 2569 (สินค้ามีจำนวนจำกัด ตามเงื่อนไขของแต่ละสาขา)
การรวมพลังของแบรนด์ในเครือ CPF ครั้งนี้ สะท้อนความตั้งใจขององค์กรในการธำรงรักษาประเพณีที่ดีงาม ควบคู่กับการนำความเชี่ยวชาญด้านอาหารมาช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภค เพื่อให้การไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีนมีความหมายและเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น