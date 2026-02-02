ประกาศแล้ว! แกร็บฟู้ด เปิดลิสต์ 100 สุดยอดร้านอาหารแห่งปี จากเวที “GrabThumbsUp Awards 2026”

ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย! กับงานประกาศรางวัล GrabThumbsUp Awards 2026 เวทีอันทรงเกียรติที่แกร็บฟู้ด แอปสั่งอาหารอันดับ 1 ในประเทศไทย* จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่อง “สุดยอดร้านอาหารแห่งปี” ที่ผ่านการการันตีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานความอร่อยจากผู้บริโภคทั่วประเทศอย่างแท้จริง โดยปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ “The Taste of Trust” เพื่อตอกย้ำมาตรฐานและคุณภาพความอร่อยที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากพลังเสียงของผู้ใช้บริการจริง
ไฮไลต์ของงานประกาศรางวัลปีนี้ คือการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อมอบรางวัลพิเศษให้กับร้านอาหารและบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยผ่านวัฒนธรรมอาหาร อันได้แก่ รางวัล “สุดยอดผู้นำอาหารไทยสู่เวทีโลก” ที่มอบให้กับ ลิซ่า–ลลิษา มโนบาล Amazing Thailand Ambassador และรางวัล “สุดยอดผู้สร้างสรรค์รสชาติแห่งปี” ซึ่งตกเป็นของ SOURI แบรนด์ขนมแฟตการองที่หยิบเสน่ห์รสชาติและวัตถุดิบท้องถิ่นมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษเฉพาะจังหวัด พร้อมด้วยรางวัล “สุดยอดร้านอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยว” ที่มอบให้กับ 5 ร้านอาหารขึ้นชื่อที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กความอร่อยประจำภูมิภาค ได้แก่ สุกี้ช้างเผือก (เหนือ) ภูเก็ตทีค คอฟฟี่บาร์ (ใต้), ล่าวัวพัทยา (ตะวันออก) ประสิทธิ์โภชนา (อีสาน) และ ทองสมิทธ์ (กลาง)
การมอบรางวัล “GrabThumbsUp Awards 2026” ในปีนี้ยังคงความเข้มข้น โดยทุกร้านต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งรสชาติ มาตรฐานการบริการ การบริหารจัดการร้าน ตลอดจนเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการจริงด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 4.6 (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งในปีนี้มีร้านอาหารมากกว่า 900 ร้านทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก โดยมีเพียง 100 ร้านเท่านั้นที่สามารถคว้ารางวัล “สุดยอดร้านอาหารแห่งปี” ไปครอง โดยมีไฮไลต์ที่น่าสนใจ ดังนี้
• สุดยอดร้านขายดีแห่งปี (Delivery) ได้แก่ Jian Cha (เจี้ยนชา) แบรนด์ชาพรีเมียมสัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเมนูชาผลไม้สดคุณภาพสูง และ สุดยอดร้านอาหารขายดี (Dine Out) ได้แก่ Kanori ร้านที่จุดเทรนด์ซูชิแฮนด์โรลในประเทศไทย นำเสนอประสบการณ์ซูชิบาร์แนวใหม่พร้อมวัตถุดิบสดใหม่ระดับพรีเมียม
• สุดยอดร้านดาวรุ่งมาแรงแห่งปี ได้แก่ UNO Coffee ร้านกาแฟที่กลายเป็นกระแสด้วยการนำเสนอเมล็ดกาแฟพรีเมียมสายพันธุ์ ‘เกอิชา’ ในราคาที่เข้าถึงได้ เสิร์ฟในแก้วสีเงินอันเป็นเอกลักษณ์
• สุดยอดร้านขวัญใจโลกโซเชียลแห่งปี ตกเป็นของ 3 ร้านดังที่สร้างกระแสไวรัลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หม้อแม่จูน แกงกะทิรสชาติเข้มข้นถึงเครื่อง, หอมหมี่ บะหมี่ไข่ดอง ร้านบะหมี่เส้นนุ่มพร้อมซอสรสเด็ดส่งตรงจากเชียงใหม่ และ ผักฉ่ำคำหอม ร้านอาหารมังสวิรัติรสชาติกลมกล่อมถูกใจชาวโซเชียล
• สุดยอดแบรนด์ยอดฮิตชาวต่างชาติ ได้แก่ Holey Artisan Bakery ร้านเบเกอรี่โฮมเมดสไตล์อาร์ติซานที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพวัตถุดิบและความพิถีพิถัน โดยเฉพาะเมนูขนมปังและบรันช์ที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเอ็กซ์แพตอย่างต่อเนื่อง
• สุดยอดร้าน Celebrity แห่งปี ได้แก่ ข้าวแกง LA โดย เอ-ศุภชัย ศรีวิจิตร นำเสนอเมนูอาหารไทยรสชาติเข็มข้น, BURNT Bangkok ร้านแซนด์วิชพรีเมียมโดย สกาย-วงศ์รวี นทีธร และ NOOD'S ร้านบะหมี่คลุกเครื่องแน่นโดย อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ
• สุดยอดนักชิมแห่งปี รางวัลพิเศษสำหรับผู้ขับเคลื่อนวงการอาหารที่ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการส่งมอบความอร่อย ได้แก่ กี้ซดโอปโซ้ย (โอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล และ ปุ๊กกี้-ปวีณ์นุช แพ่งนคร), สเตฟาน จากรายการครัวอ้ายฟาน (สเตฟาน-ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์), Bow Kanyarat (โบว์-กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ) และ Ccaptainch-Ploychava (กัปตัน-ชลธร คงยิ่งยง และ พลอย-ชวพร เลาหพงศ์ชนะ)
พร้อมกันนี้ เพื่อฉลองการก้าวสู่ปีที่ 5 ของเวที GrabThumbsUp Awards แกร็บฟู้ด ยังได้ประกาศปรับโฉมตราสัญลักษณ์ของซับแบรนด์ GrabThumbsUp ให้มีความทันสมัยและส่งเสริมภาพลักษณ์พรีเมียมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้เป็นหนึ่งเดียว มุ่งสร้างการจดจำและเชื่อมต่อความไว้วางใจกับผู้บริโภคครอบคลุมทั่วภูมิภาคอาเซียน
* แอปสั่งอาหารยอดนิยมอันดับ 1 ในไทยปี 2025 โดย Kantar
เกี่ยวกับ แกร็บ
แกร็บ (Grab) คือ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งให้บริการทั้งด้านเดลิเวอรี การเดินทางและการเงินดิจิทัล ครอบคลุมกว่า 800 เมืองใน 8 ประเทศ อันได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยในทุกวันแกร็บช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้คนหลายล้านสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ภายในแอปพลิเคชันเดียว ไม่ว่าจะเป็น การสั่งอาหาร การสั่งซื้อสินค้าและของชำ การจัดส่งพัสดุเอกสาร การเรียกรถรับ-ส่งหรือแท็กซี่ ไปจนถึงการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ เช่น บริการสินเชื่อและการทำประกัน แกร็บยังได้ดำเนินธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศมาเลเซียภายใต้แบรนด์ Jaya Grocer และ Everrise ซึ่งสร้างความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าและของชำแบบออนดีมานด์ให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น นอกจากนี้ แกร็บยังให้บริการทางการเงินผ่านธนาคารดิจิทัล GXS Bank ในประเทศสิงคโปร์และ GX Bank ในประเทศมาเลเซียด้วย ทั้งนี้ แกร็บก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปข้างหน้า ผ่านการสร้างโอกาสและส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับทุกคน และยึดมั่นเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่งให้กับผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งภูมิภาค