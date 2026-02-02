“หน่วย Canva กู้ภัยดีไซน์ฉุกเฉิน” ออกปฏิบัติการกลาง Bangkok Design Week พร้อมสนับสนุนและยกระดับงานดีไซน์ตั้งแต่วันนี้

“หน่วย Canva กู้ภัยดีไซน์ฉุกเฉิน” ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในภาพจำของ Bangkok Design Week ปีนี้ไปแล้ว เพราะทันทีที่เดินเข้าพื้นที่จัดงาน ภายใต้ธีม Design S/O/S บูธของ Canva กลับสะดุดตาไม่ใช่เพราะสีสันหรือขนาด แต่เพราะแนวคิดที่เข้าใจง่ายและตรงจุดอย่าง “Canva Design Rescue” หรือหน่วยกู้ภัยดีไซน์ฉุกเฉินที่เข้ามาช่วยกู้ชีพงานออกแบบและไอเดียในยามวิกฤต
บูธทีมกู้ภัย Canva จำลองสถานการณ์การช่วยชีวิต “งานออกแบบที่ประสบภัย” สถานการณ์ที่หลายคนคุ้นเคยดี ตั้งแต่งานพรีเซนเทชันที่ต้องแก้ไขแบบเร่งด่วนก่อนเข้าห้องประชุม เรซูเม่ที่ยังถ่ายทอดตัวตนและศักยภาพได้ไม่ชัด ไปจนถึงโปสเตอร์ที่ดูดีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่โดดเด่นพอ หลายคนยืนมองไฟล์งานของตัวเองด้วยความลังเล ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มปรับตรงไหนก่อน ซึ่งตรงนั้นเองที่หน่วย Canva กู้ภัยดีไซน์ฉุกเฉินเข้ามามีบทบาท ไม่ได้เข้าไปแก้งานให้เสร็จ แต่คอยให้คำแนะนำ แชร์ทริคการใช้งานบนแพลตฟอร์ม เช่น การใช้ AI หรือการเลือกใช้เทมเพลตยังไงให้เข้ากับงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือกู้ชีพงานของตัวเองด้วยเครื่องมือบน Canva ที่บางฟีเจอร์อาจไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ ผลลัพธ์ที่เห็นไม่ใช่แค่งานที่ดูดีขึ้น แต่เป็นความมั่นใจที่ค่อยๆ กลับมา จากงานที่เหมือนอยู่ในภาวะโคม่า กลายเป็นงานที่มีชีวิตและพร้อมใช้งานอีกครั้ง
แนวคิดการกู้ชีพงานออกแบบไม่ได้หยุดอยู่แค่ในพื้นที่จัดแสดง แต่ขยายออกไปสู่พื้นที่จริงของเมือง เมื่อกลุ่มครีเอเตอร์จาก Canva และทีมริทัศน์บางกอก (RTUS-Bangkok) ใช้ Canva เป็นเครื่องมือในการ “ขีดเส้นสร้างย่าน” ฟื้นฟูร้านค้าเก่าในซอยพระยาสิงหเสณี ย่านหัวลำโพง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่กิจกรรมของ Bangkok Design Week ร้านค้ากว่า 10 แห่งได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและน่าเข้าถึงมากขึ้น โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์และเสน่ห์ดั้งเดิมของแต่ละร้านไว้อย่างครบถ้วน จากตรอกซอยที่เคยเงียบเหงา ค่อยๆ กลับมามีชีวิต กลายเป็นพื้นที่ที่ผู้คนแวะเวียน เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ นักท่องเที่ยว และชุมชนเข้าด้วยกัน พร้อมส่งต่อแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจท้องถิ่นกลับมามีรายได้อีกครั้ง
นอกจากการออกบูธและการพัฒนาพื้นที่แล้ว อีกหนึ่งภาพที่น่าสนใจคือการคอลแลปพิเศษระหว่าง Canva กับนักออกแบบไทย 10 ราย ที่ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน Bangkok Design Week ปีนี้ โดยผลงานแต่ละชิ้นถูกนำขึ้นสู่แพลตฟอร์ม Canva พร้อม QR Code ให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถสแกนและเข้าถึงเทมเพลตผ่าน Canva Profile ของนักออกแบบที่ชื่นชอบ เพื่อนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ ความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นเพียงการโชว์งาน แต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผลงานของครีเอเตอร์ไทยได้ถูกใช้งานจริง และก้าวไปสู่แพลตฟอร์มระดับโลก ภายใต้แนวคิด “ความเป็นไทย โดยคนไทย” ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน
การนำ Canva ออกมาสู่พื้นที่จริงในประเทศไทยครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การแนะนำแพลตฟอร์ม แต่เป็นการเสริมสร้างและปลดล็อกศักยภาพการออกแบบของไทยที่มีความโดดเด่นทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจบริบทท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง ซึ่งไม่จำกัดอยู่แค่เพียงนักออกแบบ แต่เป็นใครก็ได้ที่ต้องการดีไซน์ผลงานของตัวเอง พร้อมเปิดโอกาสให้ผลงานเหล่านี้ถูกมองเห็น เข้าถึงได้ และต่อยอดไปได้ไกลขึ้น เมื่อการออกแบบถูกใช้เป็นเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงแต่งานดีไซน์ที่ฟื้นคืนชีพ แต่พื้นที่ เมือง และผู้คนก็เริ่มกลับมามีชีวิตตามไปด้วย
สำหรับใครที่รู้สึกว่างานออกแบบของตัวเองกำลังอยู่ในภาวะฉุกเฉิน หน่วย Canva กู้ภัยดีไซน์ฉุกเฉินพร้อมให้ความช่วยเหลือที่บูธ Canva บริเวณด้านหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) หรือตึกไปรษณีย์กลาง กรุงเทพมหานคร ภายในงาน Bangkok Design Week 2026 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2026 และภารกิจกู้ชีพนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ เพราะหน่วย Canva กู้ภัยดีไซน์ฉุกเฉินจะเดินสายต่อเนื่องไปทั่วประเทศ โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Instagram: canvathailand และ Facebook: Canva Thailand