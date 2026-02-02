xs
ซีพี ออลล์ ชวนพนักงาน–ครอบครัว รวมพลังเดิน–วิ่งการกุศล สร้างสุขภาวะที่ดี พร้อมส่งต่อพลังน้ำใจฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าสร้าง Happy Workplace อย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่า “สุขภาพที่ดีของพนักงาน คือพลังสำคัญขององค์กร” จึงชวนพนักงานและครอบครัวร่วมกิจกรรม “Good Health & Happy Family 2026 by CP ALL” เดิน–วิ่งเพื่อสุขภาพ ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ดูแลร่างกาย เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และร่วมทำความดีไปพร้อมกัน
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Work Life Quality ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่สมดุลทั้งกายและใจ โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อสมทบทุนฟื้นฟูโรงพยาบาลจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา สะท้อนแนวคิด “สุขภาพดี เริ่มที่เรา และขยายสู่สังคม”
รวมพลังความสุข 4 จังหวัด 4 ภูมิภาคกิจกรรม Good Health & Happy Family 2026 จัดขึ้นพร้อมกันใน 4 จังหวัด ได้แก่

• กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (31 มกราคม 2569)

• จังหวัดนครสวรรค์ ณ สวนสาธารณะอุทยานสวรรค์ (10 กุมภาพันธ์ 2569)

• จังหวัดชลบุรี ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี (13 กุมภาพันธ์ 2569)

• จังหวัดขอนแก่น ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง (21 กุมภาพันธ์ 2569)

โดยทุกพื้นที่ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากพนักงานและครอบครัว รวมผู้สมัครกว่า 2,615 คน สามารถระดมทุนเพื่อสังคมได้รวม 1,307,500 บาท ทำให้บรรยากาศในการเข้าร่วมกิจกรรม เต็มไปด้วยรอยยิ้ม พลังใจ และความภาคภูมิใจในการได้ดูแลสุขภาพควบคู่กับการให้
สุขภาพแข็งแรง ใจอิ่มบุญ ไปด้วยกัน

นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

“กิจกรรมนี้ไม่ใช่เพียงการออกกำลังกาย แต่เป็นการสร้างพลังบวกให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว ได้ใช้เวลาร่วมกัน ดูแลสุขภาพกาย พร้อมเติมเต็มสุขภาพใจจากการได้ร่วมแบ่งปันและช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย”

ซีพี ออลล์ ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ที่ส่งเสริมสุขภาวะของพนักงานอย่างรอบด้าน ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปณิธาน “Giving & Sharing” เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

