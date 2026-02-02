บ้านปู เพาเวอร์ทุ่ม124ล.ฮุบ GCI Megamouth เจ้าของโครงการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่สหรัฐฯ

บ้านปู เผย บริษัทย่อยบ้านปู เพาเวอร์สยายปีกลงทุนโครงการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ Megamouth ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 100เมกะวัตต์ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ภายหลังจากทุ่มเงิน 124 ล้านบาท ซื้อหุ้นทั้งหมด GCI Megamouth ซึ่งเป็นเจ้าของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ในสหรัฐฯ
นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปูจำกัด (มหาชน) BANPU เปิดเผยว่าบริษัทย่อย บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 Banpu Power US Corporation (BPPUS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BPP ถือหุ้น 100%ได้ลงนามในสัญญาซื้อสัดส่วนความเป็นเจ้าของ (Membership Interest Purchase Agreement หรือ MIPA) กับ Grid Connected Infrastructure, LLC เพื่อเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 100% ใน GCI Megamouth, LLC ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโครงการระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ Megamouth โดยมูลค่าการเข้าซื้อสัดส่วนความเป็นเจ้าของ หรือ Membership Interest จำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 124 ล้านบาท
โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา และคาดว่าจะมีความพร้อมในการเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 3/69 โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 100 เมกะวัตต์ และความจุพลังงานไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์ชั่วโมง มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 90 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 2,799 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4 ปี 2570
การลงทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจในกลุ่มไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรือ Power+ โดยมุ่งเน้นการขยายการลงทุนเพื่อปรับพอร์ตธุรกิจไฟฟ้าไปสู่สินทรัพย์คาร์บอนต่ำที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่าง ต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ระยะยาวของ BANPU ภายใต้กลยุทธ์ Energy Symphonics ในการขับเคลื่อน การเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการลดการปล่อยคาร์บอน