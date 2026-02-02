คุ้มค่าคูณ2 ! “ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5” ดีต่อเรา ดีต่อโลก

หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อใช้ในบ้าน หรือสำนักงาน สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาอันดับต้น ๆ นอกจากฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้ว คงหนีไม่พ้นค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่มีสิ่งหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นนั่นคือ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” สัญลักษณ์ที่คนไทยคุ้นเคยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ต้องมองหาเมื่อเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและลดภาระค่าไฟฟ้า
“ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5“ เกิดจากความคิดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ร่วมกับผู้ประกอบการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเดินหน้าประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปีค.ศ.2050
กฟผ.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ผนึกกำลังครั้งสำคัญ ควบรวม “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” ของ กฟผ. เข้ากับ “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” ของ พพ. ให้เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ชื่อ “ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5” (No.5 Energy Efficiency Label) เมื่อปลายปี 2568 เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสอดคล้องกัน ในการขับเคลื่อนประเทศสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเอกภาพของฉลากพลังงานทั้งประเทศ ทำให้ผู้บริโภคจดจำง่าย ไม่สับสน
ที่สำคัญ “ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5” เพิ่มความมั่นใจคูณ 2 ที่ครอบคลุมมาตรฐานพลังงานทุกรูปแบบภายใต้กระทรวงพลังงาน ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน ควบคู่การสร้างโลกสีเขียวที่ยั่งยืน
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้ฉลากโฉมใหม่ “ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5” เริ่มวางจำหน่ายแล้วครอบคลุม 45 ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าว หลอดไฟ LED เครื่องฟอกอากาศ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า สีทาผนัง และฟิล์มติดกระจก เป็นต้น ซึ่งในอนาคตจะมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ฉลากดังกล่าวมากขึ้น
“ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5” พัฒนาขึ้นโดยใช้โครงสร้างจากฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เดิมของ กฟผ. และเพิ่ม “วงแหวนสีฟ้า” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฉลากของ พพ. โดยข้อมูลสำคัญบนฉลาก ประกอบด้วย
- ระดับประสิทธิภาพพลังงาน 6 ระดับ : ไม่มีดาว และมีดาว 1 ดาว / 2 ดาว / 3 ดาว / 4 ดาว / 5 ดาว ยิ่งมีดาวมาก ยิ่งประหยัดพลังงานมากขึ้น
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประเภทการรับรอง
- ค่าไฟฟ้าต่อปี ใช้ในการเปรียบเทียบและประมาณค่าไฟฟ้า
- ค่าประสิทธิภาพ สำหรับใช้ในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน
- ข้อมูลการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
- QR Code แสดงข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ
- สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
- ตรารับรองจาก กฟผ. และ พพ.
ดังนั้น เมื่อคุณเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าครั้งต่อไป อย่าลืมมองหา “ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5” โฉมใหม่ สัญลักษณ์ที่ทำให้คุณมั่นใจยิ่งกว่าเดิมว่า ผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือก ช่วยประหยัดพลังงานจริง คุ้มค่า ดีต่อเราและดีต่อโลก