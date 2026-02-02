"สกพอ.-รพ.ชลบุรี"ลงนาม MOU. ส่งเสริมการแพทย์ขั้นสูงในพื้นที่ อีอีซี

สกพอ. – โรงพยาบาลชลบุรี ลงนาม MOU พัฒนา
“เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้านผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดขั้นสูง”(Advanced Therapy Medicinal Products: ATMPs)
เมื่อวันที่ 30 ม.ค 2569 นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EECO และนพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลชลบุรีเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้านการแพทย์และสุขภาพครบวงจร เพื่อรองรับการลงทุนและกิจการเกี่ยวเนื่อง ด้านผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products: ATMPs) โดยมี ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงาน สกพอ. จังหวัดชลบุรี
ความร่วมมือนี้ มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านสุขภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศด้านนวัตกรรม และกลไกการลงทุนให้เอื้อต่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการให้บริการด้าน ATMPs ในระดับสากล ซึ่งจะเน้นการสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม เทคโนโลยีขั้นสูง และการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ
โรงพยาบาลชลบุรี เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออก มีขนาด932 เตียง รองรับผู้ป่วยในกว่า 45,000 รายต่อปี มีแพทย์เฉพาะทาง 272 คน พร้อมบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสนับสนุนกว่า 3,100 คน ครอบคลุมสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ขั้นสูงและ ATMPs อาทิ อายุรศาสตร์โรคเลือด ศัลยกรรมปลูกถ่ายอวัยวะ และพยาธิวิทยา นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังให้บริการผู้ป่วยนอกกว่า 1.2 ล้านครั้งต่อปี ครอบคลุมกลุ่มโรคเป้าหมายสำคัญ เช่น โรคข้อเข่าเสื่อม มะเร็ง และโรคทางเลือด ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาและวิจัยด้าน ATMPs ควบคู่กับบทบาทด้านการวิจัยและการศึกษาในฐานะศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีระบบจริยธรรมการวิจัย และหน่วยวิจัยคลินิกที่ได้มาตรฐานสากล และพร้อมจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนจากภาคเอกชนภายในโรงพยาบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม
ภายใต้ MOU นี้ สกพอ. จะสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลชลบุรีให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ และผลักดันให้เป็นพื้นที่นำร่องด้านการลงทุน ATMPs ผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่โรงพยาบาลชลบุรีจะทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลต้นแบบ สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ การวิจัยทางคลินิก การพัฒนาองค์ความรู้ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานด้าน ATMPs เป็นไปตามมาตรฐานสากลและตอบโจทย์การเติบโตของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในพื้นที่อีอีซีได้อย่างแท้จริง