SABINA ลุย New Life BRA CYCLE ปีที่ 5 เผย4ปีเปลี่ยนบราเก่าเป็นพลังงานฯ 69.42 ตัน

ผู้จัดการรายวัน 360- SABINA เดินหน้าโครงการ “New Life BRA CYCLE เปลี่ยนชุดชั้นในเก่าเป็นพลังงานสะอาด” ที่ดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 เผยผลสำเร็จในปี 2568 มียอดจัดส่งชุดชั้นในเก่าเสื่อมสภาพร่วมโครงการผ่านไปรษณีย์ไทยกว่า 6,700 กล่อง รวบรวมชุดชั้นในเก่าได้ 24.7 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.7 ตัน โดยเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนรวม 546,067.66 เมกะจูล (MJ) เทียบเท่าการใช้เชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน 24,269.67 กิโลกรัม ขณะที่การดำเนินงานตลอด 4 ปีที่ผ่านมา โละชุดชั้นในเก่าอย่างถูกวิธีรวม 69.42 ตัน โดยมียอดบริจาคชุดชั้นในใหม่ให้กับองค์กร มูลนิธิต่างๆ จากโครงการนี้กว่า 4.9 หมื่นชิ้น พร้อมตั้งเป้ายอดโละปีนี้ที่ 27 ตัน ตอกย้ำความมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของ SABINA
นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” เปิดเผยว่า SABINA เดินหน้าโครงการ “New Life BRA CYCLE เปลี่ยนชุดชั้นในเก่าเป็นพลังงานสะอาด” ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนำชุดชั้นในเก่าเสื่อมสภาพ ไม่จำกัดแบรนด์ ไม่จำกัดสภาพ และไม่จำกัดเพศ ไม่ว่าจะเป็นชุดชั้นใน กางเกงใน บ๊อกเซอร์ เสื้อกล้าม เสื้อทับ หรือชุดว่ายน้ำ มาร่วม “โละ” ได้ที่กล่องรับบริจาคบริเวณเคาน์เตอร์ซาบีน่าทั่วประเทศ
โดยชุดชั้นในเก่าเสื่อมสภาพทั้งหมด จะถูกรวบรวมและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี ด้วยความร่วมมือระหว่าง SABINA กับบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด พันธมิตรหลัก ที่จะนำชุดชั้นในเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการกำจัดที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Energy Recovery) สะท้อนแนวคิดการบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
“ในปี 2568 ที่ผ่านมา เราได้เพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถส่งชุดชั้นในเก่าเสื่อมสภาพเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค โดยมีการจัดส่งชุดชั้นในเข้าร่วมโครงการมากกว่า 6,700 กล่อง สะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม และผลักดันการจัดการขยะอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม”
ทั้งนี้ SABINA สามารถรวบรวมชุดชั้นในเก่าเสื่อมสภาพตลอดทั้งปี 2568 ได้รวม 24.7 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 9.7 ตัน และนำไปแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนรวม 546,067.66 เมกะจูล (MJ) เทียบเท่าการใช้เชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน 24,269.67 กิโลกรัม พร้อมช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 40,496.58 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO₂eq) ในขณะที่ตลอดระยะเวลา 4 ปีของการดำเนินโครงการ “New Life BRA CYCLE เปลี่ยนชุดชั้นในเก่าเป็นพลังงานสะอาด” SABINA สามารถรวบรวมชุดชั้นในเก่าเสื่อมสภาพได้ รวมทั้งสิ้น 69.42 ตัน และในปีนี้ตั้งเป้าหมายรวบรวมชุดชั้นในเก่าเสื่อมสภาพไว้ที่ 27 ตัน
นางสาวพิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด SABINA กล่าวด้วยว่า นอกจากบทบาทการเป็นศูนย์กลางในการจัดการขยะชุดชั้นในแล้ว SABINA ยังให้ความสำคัญกับการส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ด้วยการมอบชุดชั้นในใหม่ให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลทั่วประเทศที่ขาดแคลน โดยอ้างอิงจากยอดการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคผ่านการสแกนบนกล่องรับบริจาค โดยที่ผ่านมา SABINA ได้มอบชุดชั้นในใหม่ให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลแล้วกว่า 40 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 49,504 ชิ้น ตอกย้ำพันธกิจของ SABINA ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “New Life BRA CYCLE เปลี่ยนชุดชั้นในเก่าเป็นพลังงานสะอาด” ปีที่ 5 สามารถนำชุดชั้นในเก่า กางเกงใน บ๊อกเซอร์ เสื้อกล้าม เสื้อทับ ชุดว่ายน้ำ ถุงเท้า ไม่จำกัดแบรนด์ ไม่จำกัดสภาพ ไม่จำกัดเพศ ร่วมบริจาคได้ที่ซาบีน่าช็อป และ เคาน์เตอร์ซาบีน่า ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ โดยในทุกการโละ 1 ครั้ง ทาง SABINA จะมอบชุดชั้นในใหม่ให้ผู้ขาดแคลนผ่านมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป