“ทรูวิชั่นส์ นาว” ชูคอนเทนต์ไทยสู้สตรีมมิ่ง ลิขสิทธิ์ตปท.แพงโหด

การตลาด - ทรูวิชั่นส์ นาว ปักธง 5 ปี มีฐานผู้ชมมากที่สุดในตลาดสตรีมมิ่ง จากปัจจุบันอยู่ท็อป 5 เปิดเกมรุกปี 69 ผนึกพันธมิตรดันทัพคอนเทนต์ Thai Originals ปักธง “ศูนย์กลางความบันเทิงของคนไทย มาตรฐานเวิลด์คลาส“ ที่ “รู้ใจ” คนไทยที่สุด พร้อมระดมคอนเทนต์ทั่วโลกกว่า 2,500 รายการ อัดแน่นความบันเทิง และกีฬาสดรวมกว่า 41,000 ชั่วโมง และกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของเรียลลิตี้ระดับตำนาน Academy Fantasia 2026 มุ่งสู่การเป็นบ้านหลังใหญ่แห่งความบันเทิงทั้งไทยและทั่วทุกมุมโลก
นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ทรูวิชั่นส์ นาว หลังเปิดตัวบุกสตรีมมิ่งอย่างเต็มกำลังเมื่อกลางปี 2568 ที่ผ่านมา พบว่ายอดผู้ใช้งานเติบโตขึ้น 200% ซี่งมีทั้งมาจากสมาชิกทรูวิชั่นส์ที่มีอยู่ 1.2 ล้านราย และกลุ่มใหม่อย่างเจน Z ซึ่งพบว่าคอนเทนต์ไทยคือแม่เหล็กสำคัญที่ครองใจผู้ชม
จากข้อมูลทาง Media Partners Asia (MPA) สถาบันวิจัยชั้นนำของเอเชีย ที่ชี้ว่า คนไทยดูคอนเทนต์ไทยถึง 80% (รวมทุกคอนเทนต์ทั้งจากผู้ผลิตหลักและครีเอเตอร์บนโซเชียล) คอนเทนต์ไทยจึงเป็นแม่เหล็กสำคัญที่ครองใจผู้ชม กล่าวคือ มีสัดส่วนการรับชมสูงถึง 46% มากกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ
ส่งผลให้ทางทรูวิชั่นส์ นาว มองคอนเทนต์ไทยเป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว สู่การเป็นศูนย์กลางความบันเทิงดิจิทัลระดับเวิลด์คลาสที่รู้ใจคนไทยที่สุด และเป็นบ้านหลังใหญ่แห่งความบันเทิงที่เชื่อมผู้ชมไทยกับคอนเทนต์คุณภาพจากทั่วโลก ภายใต้แนวคิด สนุกแบบไทย..is NOW : ไทยนี้รักสนุก อยากให้ดูไม่ขาด ในปี 2026
“ตลาดสตรีมมิ่งเมืองไทยมีตัวเลือกมากมาย แต่จากที่พบว่า ท้ายที่สุดคนไทยชอบดูคอนเทนต์ไทยถึง 80% ดังนั้นทรูวิชั่นส์ นาว จึงพร้อมเสริมทัพด้วยคอนเทนต์ไทยมากขึ้นในปีนี้ โดยมองว่าการที่จะแข่งขันและเติบโตในตลาดสตรีมมิ่งได้เร็ว ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ โดยเฉพาะคอนเทนต์รูปแบบเอ็กคลูซีฟคอนเทนต์ จึงให้ความสำคัญกับการลงทุนผลิตเอ็กคลูซีฟไทยคอนเทนต์เพิ่มมากขึ้น จากปีก่อนมีเพียง 7 เรื่อง ปีนี้เพิ่มเป็น 30 เรื่องเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ทรูวิชั่นส์ นาว มีฐานผู้ชมมากเป็นอันดับหนึ่งของตลาดสตรีมมิ่งภายใน 5 ปี จากปัจจุบันอยู่ในอันดับ 5 ของตลาด”
โดยในปี 2569 นี้ ทรูวิชั่นส์ นาว พร้อมใช้งบลงทุนด้านคอนเทนต์เท่าปีที่ผ่านมา จากปกติจะใช้ปีละ 1,500-2,000 ล้านบาท โดยปีนี้จะเน้นลงทุนเพิ่มคอนเทนต์ไทยมากขึ้น รวมถึงคอนเทนต์กีฬาทั้งไทยและต่างประเทศที่เข้าถึงฐานผู้ชมในวงกว้าง จากเดิมที่เป็นกีฬาเฉพาะกลุ่ม ส่งผลให้ภาพรวมคอนเทนต์จากทางทรูวิชั่นส์ นาว จะเป็นคอนเทนต์ไทย 40% และเป็นคอนเทนต์ต่างประเทศ 60%
“การให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ไทยมากขึ้น นอกจากจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจุบันต้นทุนคอนเทนต์ต่างประเทศมีราคาสูงมาก ทั้งหนัง ซีรีส์ และโดยเฉพาะกีฬาพบว่าในไทยมีราคาสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ เช่น ฟุตบอลโลก 2026 ฟรีทีวีเองก็ไม่สามารถซื้อได้ เราเองก็เช่นกันไม่สามารถซื้อได้ หรือหากซื้อมาแล้วก็ไม่คุ้มทุน ดังนั้นอาจจะต้องดูว่าภาครัฐจะเข้ามามีบทบาทช่วยทางใดได้บ้างเพื่อให้คนไทยได้ดูกัน”
นายองอาจ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ทรูวิชั่นส์ ถือเป็น King of Sports โดยมีคอนเทนต์กีฬาให้ได้รับชมมาจากทั่วโลก และในปีนี้พร้อมก้าวขึ้นไปอีกขั้นสู่ความเป็น Home of Thai Entertrainment ด้วยการผนึกกำลังพันธมิตรและสตูดิโอชั้นนำทั่วไทย ผลิต Thai Originals Contents คุณภาพระดับสากลหลากหลายรูปแบบ และยังมีเรียลลิตี้ชั้นนำ รวมถึงคอนเทนต์กีฬาระดับโลก และการถ่ายทอดสดมวยไทยมากที่สุดในประเทศไทย เอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูวิชั่นส์ นาวเท่านั้น อีกทั้งยังได้จับมือกับ 6 แบรนด์คอนเทนต์ระดับสากล ยกระดับประสบการณ์การรับชมผ่าน แอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว โฉมใหม่ มั่นใจว่าทุกก้าวสำคัญเหล่านี้จะช่วยส่งมอบความสุขและความสนุกให้ผู้ชมอย่างต่อเนื่องในทุกวัน
โดยไฮไลต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 นี้ ได้แก่ 1.ทรูวิชั่นส์ นาว ได้ผนึกกำลังกับ 20 สตูดิโอชั้นนำ ผลิตผลงาน Original Thai Content คุณภาพสากลลงจอตลอดทั้งปี ทั้งละคร ซิตคอม และรายการวาไรตี้ อาทิ บ้านตัวอย่างครอบครัวตัวหลอก (A Sample Family), เจ๊ทแหลก (Jet Lag) รวม 30 รายการ ซึ่ง Original Thai Content เหล่านี้ ทางทรูวิชั่นส์ นาว ยังมีแผนต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มในลำดับต่อไปด้วย
2.เรียลลิตี้ล่าฝันอันดับ 1 True Academy Fantasia 2026 จะเริ่มออกอากาศสดในวันที่ 7 มิถุนายน 2569 ที่ตะถึงนี้ พบกับความตื่นเต้นรูปแบบใหม่ กับทัพกรรมการตัวท็อปจากหลากหลายวงการ ได้แก่ โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, มอส-ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, หวานเจี๊ยบ ธนรัชต์, เชา ชวรัตน์ (Cocktail) และเจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ พร้อมทีม Executive Producers มือโปร อรรถพล ณ บางช้าง, กฤษดา วิทยาขจรเดช (ปอนด์) และปัณฑพล ประสารราชกิจ (โอม Cocktail) มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่
3.โปรเจกต์ Race to Space ศึกพิชิตอวกาศ ที่ร่วมกับ SERA และ Blue Origin เฟ้นหาคนไทยคนแรกอายุ 18 ปีขึ้นไป เดินทางสู่ห้วงอวกาศจริงบนยาน New Shepard โดยผู้สมัครต้องผ่านการแข่งขันเข้มข้นทั้งร่างกาย จิตใจ และไหวพริบ เพื่อเป็นตัวแทนคนไทยไปอวกาศคนแรกที่พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้รายการแข่งขันไทย
4.สุดยอดของคอนเทนต์กีฬา และมวยไทยสดมากที่สุด กับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมวยไทยมากถึง 536 นัด จาก 9 รายการ รวมกันกว่า 2,144 คู่ ออกอากาศตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ ทั้งปี จาก 5 โปรโมเตอร์ยักษ์ใหญ่ เพชรยินดี, ส.สมหมาย, เกียรติเพชร, จิตเมืองนนท์ และแม็กซ์มวยไทย นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดลีกวอลเลย์บอลหญิงไทย, การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 และศึกฟุตบอลยุโรประดับท็อป UEFA Champions League สำหรับสมาชิกแพ็กเกจ NowSports และ NowFootball
5.ความบันเทิงกับ 6 คอนเทนต์พาร์ทเนอร์ใหม่ ได้แก่
5.1 tvN ช่องเพย์ทีวีอันดับ 1 จากเกาหลี ครบทั้งซีรีส์ K-Drama ตอนใหม่ รายการวาไรตี้และไลฟ์สไตล์คุณภาพสูง ไปจนถึงโชว์พิเศษจากศิลปิน K-Pop และโปรดักชันออริจินัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
5.2 iQIYI บ้านของความบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชีย
5.3 Rock xStream ประตูสู่โลกแห่งซีรีส์สตรีมมิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุด คัดสรรอย่างพิถีพิถัน จากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด เช่น Netflix, Apple TV+, Prime Video, Paramount+ และอีกมากมาย พร้อมให้รับชมทางโทรทัศน์แล้ว
5.4 Soul Siam สายหมอลำร่วมสมัย-ลูกทุ่งที่รักความม่วนซื่นและวิถีบ้านเฮา
5.5 True Muay Thai สายมวยผู้หลงรักศิลปะแห่งการต่อสู้แบบไทยแท้
5.6 Foodiez สายกินที่ตามล่าของอร่อยทั่วไทยแบบไม่พลาดสักจาน
ทั้งนี้มั่นใจว่าปีนี้ทรูวิชั่นส์ นาว จะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 100% โดยพบกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 นี้ เพื่อการใช้งานที่ลื่นไหล สะดวก และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ กับจำนวนคอนเทนต์รวมกว่า 41,000 ชั่วโมง และคอนเทนต์กีฬาถ่ายทอดสดอีกกว่า 17,000 ชั่วโมง ครบจบในแอปพลิเคชันเดียว.