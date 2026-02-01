เวียตเจ็ทไทยแลนด์ ส่งโบอิ้ง 737-8 บินอินเตอร์ครั้งแรก ‘กรุงเทพฯ–ญาจาง' ตอกย้ำโลว์คาร์บอน ยกระดับการเดินทาง

สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ เปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ โบอิ้ง 737-8 เป็นครั้งแรก 'กรุงเทพฯ–ญาจาง'เผยตอบรับดีมานด์เส้นทางบินโลว์คาร์บอน พร้อมยกระดับประสบการณ์การเดินทาง
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ เปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ โบอิ้ง 737-8 เป็นครั้งแรก บนเส้นทาง กรุงเทพฯ–ญาจาง นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับฝูงบินและการขยายกลยุทธ์เส้นทางสีเขียว Green Route ของสายการบินฯ เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสาร เส้นทางกรุงเทพฯ–ญาจาง ให้บริการทุกวันตลอดสัปดาห์ โดยออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 11:40 น. ถึงญาจาง (คัมรานห์) เวลา 13:30 น. (เวลาท้องถิ่น) ขณะที่เที่ยวบินขากลับออกเดินทางจากญาจาง เวลา 14:20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16:25 น. (เวลาท้องถิ่น)
นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า เวียตเจ็ทไทยแลนด์เดินหน้ายกระดับการดำเนินงานเพื่อรองรับอุปสงค์การเดินทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2569 ควบคู่กับการสนับสนุนการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ผ่านแผนการขยายฝูงบินด้วยเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737-8 จำนวน 50 ลำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความถี่เที่ยวบิน และยกระดับศักยภาพการให้บริการในเส้นทางบินระยะกลางถึงไกล เพื่อรองรับการเปิดเส้นทางใหม่สู่จุดหมายสำคัญทั่วภูมิภาค พร้อมทั้งมอบทางเลือกที่หลากหลาย ความยืดหยุ่นด้านตารางบิน และราคาที่เข้าถึงได้แก่ผู้โดยสารอีกด้วย
ภายหลังการนำเครื่องบินรุ่นใหม่เข้าประจำการในเส้นทางบินภายในประเทศ ยังได้ต่อยอดการให้บริการด้วยโบอิ้ง 737-8 สู่เที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกในเส้นทางใหม่ ‘กรุงเทพฯ–ญาจาง’ จากการเล็งเห็นศักยภาพของเมืองญาจางในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก รวมถึงเป็นจุดหมายการเดินทางเพื่อธุรกิจ จากการเป็นฮับด้านอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) และศูนย์กลางการเงิน-การลงทุนของเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปิดให้บริการเส้นทางดังกล่าวด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ สะท้อนบทบาทของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาค พร้อมตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายเส้นทางบินตรงจากประเทศไทยสู่เวียดนามที่ครอบคลุมมากที่สุด ตามแนวคิด ‘เที่ยวเวียดนามต้องเวียตเจ็ท’
เส้นทางกรุงเทพฯ–ญาจาง ให้บริการด้วยเครื่องบิน โบอิ้ง 737-8 ขนาด 189 ที่นั่ง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับอุปสงค์การเดินทางระหว่างไทย–เวียดนาม สอดรับแนวโน้มการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวและการเดินทางเพื่อธุรกิจระหว่างสองประเทศที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวสองทาง (Two-way Tourism) อย่างไร้รอยต่อ ขณะเดียวกัน เครื่องบินรุ่นใหม่ยังมอบประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับ ด้วยห้องโดยสารที่เงียบและกว้างขวางยิ่งขึ้น ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้น และความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง ด้วย Boeing Sky Interior ที่มาพร้อมระบบไฟส่องสว่างแบบ Ambient Lighting และช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะขนาดใหญ่
ขณะเดียวกัน การให้บริการด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 737-8 ในเส้นทางกรุงเทพฯ–ญาจาง ยังสอดรับกับแผนการขยายเส้นทาง Green Route หรือเที่ยวบินคาร์บอนต่ำของสายการบินฯ เนื่องจากเครื่องบินรุ่นดังกล่าวรองรับการใช้น้ำมันอากาศยานยั่งยืน (SAF) ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเส้นทางกรุงเทพฯ–ญาจาง นับเป็นเที่ยวบิน Green Route ที่มีการใช้น้ำมัน SAF ในทุกเที่ยวบิน ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายของสายการบินฯ ในการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมัน SAF ไม่น้อยกว่า 5% ของการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมดภายในปี 2573
“ตลอดปี 2569 เวียตเจ็ทไทยแลนด์เดินหน้าขยายการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737-8 เข้าประจำการในเส้นทางบินใหม่ ๆ อาทิ เส้นทางกรุงเทพฯ–โตเกียว และกรุงเทพฯ–โอซาก้า ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 รวมถึงเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพฯ
สู่จุดหมายยอดนิยมของนักเดินทางชาวไทยในประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนในช่วงต้นปี 2569 สะท้อนกลยุทธ์การวางรากฐานการเติบโตของสายการบินในระยะยาว พร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจการบินในประเทศไทย เพื่อรับมือการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค” นายวรเนติ กล่าว
พิเศษ! เพื่อฉลองการเปิดเส้นทางบินใหม่ เวียตเจ็ทไทยแลนด์มอบโปรโมชันสุดคุ้มสำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ – ญาจาง กับบัตรโดยสารราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) เปิดให้สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 มกราคม 2569 โดยมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 30 พฤศจิกายน 2569 สำหรับบัตรโดยสารราคาโปรโมชัน